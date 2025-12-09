Всеволод Шиловский: Боготворите русскую культуру! — Этот завет оказался судьбоносным для театра

Московский театр-студия продолжил работу после ухода Мастера

Всеволод Шиловский говорил о себе, что с детских лет отличался упорством и настойчивостью, и уж если на что-то решался, то окончательно. Его не брали в спортивные секции, он добивался, чтобы приняли, а через год становился одним из лучших учеников. Потом увлекся театром, ходил в Дом пионеров, театральный кружок. Начал грезить театром, актерством.

Фото: Пресс-служба Театра-студии Всеволода Шиловского Актёр и режиссёр Всеволод Шиловский

В театр-студию МХАТ после школы поступил не с первого раза, конкурс огромный. Учеба, первые годы работы в театре. Первые роли, признание — все пришло тоже не сразу, благодаря труду, упорству, старанию, но даже если бы Всеволод Шиловский не связал свою судьбу с театром и кинематографом, а пошел, например, в медицину, или науку, он и там добился бы успеха. Такой в этом неспокойном человеке был запал, такой нерв. Все что он делал, чтобы было лучше, чем у других. МХАТу он отдал 30 лет, называл его своей главной любовью.

О своем детстве Всеволод Шиловский говорил: "Я был дистрофиком во время войны. Кончилась война мне было семь лет. Послевоенная разруха. И как родина меня поднимала, как образовывала, как давала возможности, говорить об этом готов всегда. Всего, чего в жизни я захотел, всего добился. Поступил на актёрский факультет, там было 500 человек на место. Получал стипендию не 22 рубля, а 63 рубля. А первая зарплата у меня была в театре — 69 рублей. А на заводе, где я работал, получал 250 рублей. У нас было так — работай, учись, и всё у тебя будет. Государство поможет".

Творческая карьера и режиссура

Огромное количество ролей во МХАТе, на счету более ста ролей в кино. Затем театральная режиссура, и съемки собственных картин. Зрители запомнили его по разнообразным ролям в "Любимой женщине механика Гаврилова", "Военно-полевом романе", "Торпедоносцах", "Интердевочке", "Графе Монте Кристо" и многим другим.

Поэтому одним из важнейших жизненных принципов Всеволода Шиловского было стремление к труду, и готовность бесконечно работать. Именно этот настрой отмечали его ученики. Всеволод Николаевич во второй половине жизни стал педагогом.

С 1961 по 1980 г. преподавал актерское мастерство в школе-студии МХАТ. С 1995 — он профессор во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), был руководителем актёрской мастерской.

Его ученики говорили, что все принципы и наставления, которые учитель давал своим ученикам, он всегда их придерживался сам. На репетиции приходил заранее, никогда не работал "в пол-ноги".

"Актерство — это когда всю жизнь ты держишь экзамен. Профессия такая" … — говорит он своим ученикам. И так он работал всю жизнь — в свои 25 и в свои 87. Его ученики, видя этот пример, не могли поступать иначе. Всеволод Николаевич за годы преподавания воспитал огромное количество прекрасных артистов.

Создание театра-студии и его развитие

Со своими учениками учитель был "одной крови", поэтому в 2017 году был создан театр-студия Всеволода Шиловского. Шесть лет спектакли игрались на разных московских площадках, в 2023 году появился собственный дом по адресу Петровка 17.

Буквально в день своего 85-летия Всеволод Николаевич стал художественным руководителем Московского театра-студии и собрал под крышей театра своих лучших учеников. И репертуар театра — самый настоящий подарок для театралов и ценителей настоящего искусства. "Здесь рождается маленький МХАТ!" — любил говорить Шиловский.

После того, как Мастера не стало, Театр Всеволода Шиловского активно продолжает свою работу. Еще при жизни, предчувствуя свой уход Всеволод Николаевич пригласил двух учредителей. Это Юрий Михайлович Поляков и Павел Николаевич Гусев. Поэтому работа продолжается в прежнем режиме, все спектакли сохранены, с огромным успехом идут под крышей театра и гастролируют по России.

Недавно прошли показы спектаклей в Мичуринске, Тамбове, Липецке.

"Играть в полную силу!", — вот девиз и завет педагога своим ученикам.

После ухода Мастера в городе Мичуринске состоялась закладка именной звезды в честь Всеволода Николаевича Шиловского.

Современный репертуар и спектакль "Не покидай меня"

А в текущем театральном сезоне в театре-студии можно увидеть спектакли, поставленные режиссером Шиловским: "Особняк на Рублёвке", "Дядя Ваня", "Мужской род, единственное число", "Не покидай меня". Огромную радость детишкам приносит сказка "Золушка". В качестве новогоднего подарка зрителей ожидает премьера красочной сказки "Снегурочка".

Постановка "Не покидай меня" по пьесе Алексея Дударева недавно участвовала в конкурсной программе фестиваля "Золотой Витязь". А до этого получила диплом фестиваля "Виват, театр!" с формулировкой "За верность традициям русского психологического театра".

Мощный спектакль "Не покидай меня" на военную тему потрясает своей глубиной. Актеры Глеб Гузей, Виктория Пархоменко, Евгения Ядрец, Арина Коренец, Юлия Латышева, Александр Гурьянов — все ученики Всеволода Шиловского разных лет.

В основу спектакля легла пьеса известного советского и белорусского драматурга Алексея Дударева о подготовке белорусской наступательной операции. И выполнить эту операцию должны девочки, практически школьницы. От исполнения приказа зависит судьба всей Белорусской наступательной операции. Благодаря драматургии, талантливой постановке и актёрской игре спектакль получился пронзительный.

Об этом спектакле Всеволод Николаевич при жизни говорил: "Я сам ищу пьесы. С улицы приносят — и сразу читаю. Или — "свободен", или — "годится". Мы молодые, динамичные, без всякого пафоса. Ищем хорошие пьесы. Хорошие! Есть у нас потрясающий спектакль "Не покидай меня" на военную тему, во время которого школьники плачут. Значит, наш театр все правильно делает. Слово "патриотизм" ни разу за весь спектакль не сказано, а ты — там. Ты счастлив, что принадлежишь этой Родине"

С уверенностью можно сказать, что у этой постановки в таком актерском составе большое будущее. Зрители по нескольку раз приходят на показ, рекомендуют друзьям и знакомым, пишут хвалебные отзывы, потому что невозможно оставаться равнодушным.

Спектакль "В ожидании сердца" и духовное наследие Мастера

Также в репертуаре помимо остальных постановок есть замечательный спектакль "В ожидании сердца", в котором Всеволод Шиловский сыграл главную роль. (Сейчас готовится замена, и он продолжит свою жизнь на сцене). Спектакль поставлен по пьесе драматурга Юрия Полякова. Суть истории проста: поживший на этом свете человек, ждет в клинике новое, здоровое сердце. Но пока он лежит в медицинской палате, кардинально пересматривает свои жизненные принципы и убеждения, и понимает, что сердце надо отдать молодому, только начинающему жизнь…

Как символично… Какая глубинная метафора в театральной постановке последних лет в жизни Мастера! Так и получилось, что Всеволод Николаевич отдал свое сердце. Отдал своим ученикам и своим зрителям, которым завещал лелеять и боготворить русскую культуру.