Анжела Якубовская

Золотой Витязь снова удивил: на открытии форума произошло то, чего никто не ожидал

Владимир Машков получил награду на форуме “Золотой Витязь”
Культура » История культуры » Личность в культуре

Народному артисту России, Художественному руководителю Московского театра Олега Табакова и театра "Современник", Председателю Союза театральных деятелей РФ, двукратному Лауреату премии "Ника", трёхкратному лауреату премии "Золотой орёл", лауреату премии "ТЭФИ" Владимиру Машкову награда была вручена на церемонии закрытия Международного Славянского форума искусств "Золотой Витязь" в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.

Вручение награды Владимиру Машкову
Фото: Анжела Якубовская is licensed under Pravda.Ru
Вот уже в 23 раз при поддержке Министерства культуры РФ, Росконцерта, при участии Общероссийской общественной организации Культурный Фронт России, проходит крупнейший в стране театральный форум, который собирает под свое крыло лучшие отечественные и зарубежные постановки.

Открытие форума и роль Владимира Машкова

В этом году форум был открыт спектаклем Театра Олега Табакова "Охота жить". Владимир Машков с 2024 года является почетным председателем форума, поэтому по праву открыл мероприятие. Церемония открытия прошла в Московском театре "Современник".

"Золотой Витязь", — сказал на открытии народный артист РФ, — всегда говорил о самом важном, что есть в славянских народах. Это чувство справедливости, любви к Родине, патриотизме. Время сегодня не простое, поэтому фестиваль имеет очень важное значение для нас. Восхищаюсь тем, как народный артист Николай Бурляев на своем энтузиазме двадцать три года держит этот замечательный "Витязь". Это страстное делание защищать интересы страны, включая защиту на культурном фронте. А люди, которые занимаются исполнительским жанром, будь то театр или кино — должны сохранять и приумножать культуру.

Я как председатель Театрального союза с самого начала считаю, что в России очень много фестивалей разных, мы сейчас в Союзе театральных деятелей проводим некоторую ревизию, — какие фестивали существуют успешно, чтобы они делегировали свои спектакли на другие, следующие, большие фестивали. Мир живет и развивается и интерес к театральному искусству он невероятен в нашей стране. Я проезжаю огромное количество городов, вернулся из гастролей в городе Курск. Люди стояли за билетами семнадцать часов, они писали на руках номерки, чтобы попасть в театр. Это в городе, который сейчас претерпевает много неприятностей. Но мы в любом случае победим!"

"Охота жить" театра Олега Табакова — это девять рассказов писателя Василия Шукшина, которые положили в основу инсценировки. И спектакль стал открытием фестиваля буквально во всех смыслах. Зрители и гости фестиваля были потрясены масштабностью и виртуозной сценографией. Спектакль технически сложный, движущиеся декорации, и техника на сцене, все работает, словно "швейцарские часы".

Режиссёрское решение и актёрская игра

Режиссёр Алена Лаптева сделала постановку многоголосой, многогранной. Актеры играют "крупными мазками", выплескивая эмоции через край. Невозможно не отметить блестящие актерские работы, и энергию молодости, брызжущую со сцены. Перед зрителями стремительно разворачивается калейдоскоп русского характера, начиная от "Иванушки дурачка, до великого русского гения". Так можно охарактеризовать философскую концепцию русского характера в произведениях великого писателя Василия Макаровича Шукшина. А в постановке Алены Лаптевой чувствуется и Алтай, и деревня, и природа, и тайга, и русская, загадочная национальная сущность.

"Суть этой истории — это чувствующий человек, живущий в России, парадоксальный человек… Именно эта черта темперамента русского человека, его эмоционально-чувственного состояния, когда он, не жалея себя живет, иногда не задумываясь о последствиях, но ему очень охота жить!" — выразил главную идею спектакля художественный руководитель театра Владимир Машков.

Закадровый голос и атмосфера спектакля

Приятным погружением в атмосферу спектакля "Охота жить" стало сопровождение закадрового голоса актера Владимира Машкова. Доверительно и проникновенно, в неспешной повествовательной манере говорит он со зрителем, рассказывая историю про русскую деревню и ее жителей. К его теплому голосу хочется внимательно прислушаться, и не отрываясь смотреть на молодых артистов, сияющих задором. Именно это и есть бережное сохранение традиций Русского реалистического, психологического театра.

Владимир Львович Машков осуществляет огромную работу по продолжению и развитию русского психологического театра, как в Московском театре Олега Табакова, так и в театре "Современник".

Конкурсная программа форума

В конкурсной программе XXIII Международного театрального форума "Золотой Витязь" представили свои спектакли театры из Москвы, Белгорода, Белграда (Сербия), Вологды, Донецка, Йошкар-Олы, Липецка, Магнитогорска, Минска (Беларусь), Нижнего Новгорода, Норильска, Саранска, Тбилиси (Грузия), Твери, Тулы, Челябинска, Ярославля, США. Всего в фестивале приняло участие 35 конкурсных спектаклей.

В репертуаре XXIII МТФ "Золотой Витязь" были показаны лучшие драматические произведения русской и советской классики, зарубежных драматургов: А. С.Пушкина, Л. Н. Толстого, М. А. Булгакова, А. Дударева, Р. И. Рождественского Н. М.Рубцова, А. Л. Рыбникова, М. И. Цветаевой, В. М. Шукшина, Н. П. Бурляева, Б. Мирзы, Ю. Эдлиса, Г. Яхиной, У. Шекспира, Т. Бернхарда, Б. Брехта, Ф. Зальтена, Т. Стоппарда и др. авторов.

Девиз и культурная миссия форума

По-прежнему форум "Золотой Витязь" не отступает от девиза, провозглашенного много лет назад: "За нравственные идеалы. За возвышение души человека!", и является национальным культурным достоянием нашей страны.

Президент "Золотой Витязь" — Председатель Комиссии Парламентского Собрания по культуре, Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений (Фракция СРЗП), народный артист России Н. П. Бурляев.

Автор Анжела Якубовская
Анжела Якубовская — журналист, сценарист, корреспондент, автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
