Знак на фасаде в Глинищевском переулке скрывает главное о театре Сфера — открытие стало откровением

Мемориальную доску Еланской и Коршунову открыли в Москве — Депкультуры

5:09 Your browser does not support the audio element. Культура История культуры Личность в культуре

В Глинищевском переулке состоялось торжественное открытие мемориальной доски основателю театра "Сфера", народной артистке Российской Федерации Екатерине Ильиничне Еланской, а также народному артисту СССР, профессору Виктору Ивановичу Коршунову.

Фото: Pravda.Ru by Анжела Якубовская Открытие мемориальной доски Екатерине Еланской и Виктору Коршунову в Москве

Екатерина Ильинична прожила в доме, на фасаде которого установили мемориальную доску, более семидесяти пяти лет, а Виктор Иванович — более шестидесяти.

В церемонии приняли участие представители Департамента культуры города Москвы, Союза театральных деятелей Российской Федерации, коллеги, родственники и друзья Екатерины Еланской и Виктора Коршунова. Церемонию открыл их сын — народный артист Российской Федерации Александр Викторович Коршунов.

Александр Викторович сказал: "Артистов и режиссёров в мире много, но мои папа и мама были не просто хорошими артистами и режиссёром. Это корабли, локомотивы, тракторы — фигуры, оставляющие мощнейший след в душах людей. Они были настоящими деятелями театра, созидателями, создававшими вокруг себя огромную сферу влияния. Главное, чтобы это влияние продолжалось через нас, чтобы тот факел, который они в нас зажгли, передавался дальше".

Александр Коршунов, окружённый близкими — супругой Ольгой Коршуновой, детьми Степаном и Клавдией, а также внуками, — поблагодарил власти Москвы за установку мемориальной доски. Почтить память своих педагогов пришли Евгения Симонова, Елена Валюшкина, Екатерина Образцова, Наталья Хорохорина, Василий Бочкарёв, Валерий Баринов, Дмитрий Ячевский, Александр Домогаров, Владимир Бейлис и многие другие.

Мемориальная доска выполнена из бронзы авторским коллективом в составе скульптора Игоря Бурганова и архитектора Александры Воскресенской.

Народный артист Российской Федерации Валерий Баринов, вспоминая годы обучения у Виктора Ивановича Коршунова, сказал: "Мы окончили институт, разъехались по разным городам, но я не помню ни единого мгновения, когда бы этот человек не присутствовал в моей жизни. Даже сейчас, когда его нет, он остаётся для меня ориентиром, родным и близким человеком. Я часто сверяю свою жизнь по Виктору Ивановичу Коршунову. У каждого человека должен быть тот, на чьей стороне ты будешь всегда, даже если он не прав. Я всегда был на стороне Виктора Ивановича, но не помню случая, чтобы он был неправ. Мне очень повезло работать с Екатериной Ильиничной — совершенно удивительным человеком. Сказать, что я благодарен, — мало. У меня нет слов, чтобы описать всё, что я испытываю к этой семье".

Народный артист Российской Федерации, дважды лауреат Государственной премии Василий Бочкарёв отметил: "Нам очень повезло в жизни. Это огромное счастье, когда в начале твоего пути стоят такие люди, как Виктор Иванович и Екатерина Ильинична. Они всю жизнь учились, всегда двигались со временем и со своей страной. Их азарт к творчеству, к жизни, к отечеству был поразительным. Виктор Иванович был великим человеком — честным, любящим, добрым. Он всегда находил время для совета. Его талант проявлялся не только в актёрском мастерстве и педагогике, но и в управленческой работе. Он глубоко понимал структуру Малого театра и невероятно любил артистов, следил за успехами каждого ученика. Екатерина Ильинична создала удивительно живой театр "Сфера”, основанный на искренности и правде".

Несмотря на холодный ноябрьский день, церемония прошла в тёплой, душевной атмосфере. Как отметили многие выступающие, в России много выдающихся режиссёров, но лишь немногим удаётся создать собственный театр — это подвиг. Подвиг, подобный тому, который совершили Виктор Иванович Коршунов и Екатерина Ильинична Еланская.

Мастерская в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина, где Виктор Иванович долгие годы руководил курсом, навсегда будет носить его имя. Студенты, обучающиеся там сегодня, вправе называть себя его учениками.

А Екатерина Ильинична Еланская создала театр "Сфера", девиз которого звучал так: "Суть живого театра — в живом общении".

От имени коллектива театра выступил народный артист России Дмитрий Ячевский: "То, что Екатерина Ильинична сделала для нас, актёров "Сферы”, бесценно. Она создала наш театр, наши судьбы. Всё, что мы имеем, знаем, чего добились, — всё связано с театром "Сфера”. Для нас она — как родная мама".

И сегодня многие ученики Виктора Коршунова и Екатерины Еланской так же, как и их педагоги, искренне служат русскому искусству.