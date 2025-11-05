Театральная династия: Дмитрий Ячевский бурит старые традиции в современных амплуа

Российский актёр театра и кино Дмитрий Ячевский известен зрителю по очень многим ролям. Особенно удаются ему образы военных: в кино он сыграл и простого солдата, и адмирала. Актёру удаётся вдохнуть жизнь, насытить разными эмоциональными красками каждый персонаж.

Фото: Фото из личного архива Дмитрия Ячевского by Sergey Militsky Актёр Дмитрий Ячевский

С 1987 года Дмитрий Ячевский служит в Московском театре "Сфера". Его можно увидеть в спектаклях "Обыкновенная история" "Продавец дождя". Недавно состоялась премьера постановки "Горе от ума. Открытая репетиция". Дмитрий Ячевский потрясающе сыграл роль Фамусова. А спектакль "Обыкновенная история" на сцене театра прошёл в 150-й раз (!) и каждый раз с успехом.

— Дмитрий Кириллович, начнём разговор со спектакля "Обыкновенная история". Этот спектакль играется также и в других театрах. Чем отличается ваша постановка?

— Я думаю, что отличие нашего спектакля от всех других — мы не фантазируем на тему, мы идём от авторов, от Гончарова и от Розова. Стараемся быть не архаичными, а наоборот, современными. Не придумываем никакие штучки-дрючки, а идём к правде чувств. Самое главное в спектакле — это правда чувств. Именно этим мы отличаемся от других театров, стараемся играть в лучших традициях русского театра.

Что касается нашей постановки, спектакль играется более десяти лет и пользуется огромной зрительской любовью. Это простая человеческая история, написанная писателем Гончаровыми и адаптированная для сцены великим советским русским драматургом Виктором Розовым. В своё время спектакль шёл с большим успехом в театре "Современник", он даже был снят на плёнку. Мою роль исполнял Михаил Казаков, племянника играл Олег Табаков. Спектакль был известен всей Москве и всем любителям театра в СССР.

И больше десяти лет тому назад Александр Викторович Коршунов решил обратиться к этому материалу. Восемь лет назад мы победили с "Обыкновенной историей" на конкурсе на фестивале "Звезда театрала". На мой взгляд, это самый главный театральный фестиваль. При всём уважении к "Золотой маске", там всё-таки существует жюри с предвзятым мнением, симпатиями-антипатиями, а конкурс "Звезда театрала" известен тем, что в реальном времени за спектакль голосуют зрители. Тут уже никак не подтасуешь, спектакль либо нравится, либо не нравится. И мы выиграли с большим отрывом.

Спектакль до сих пор идёт, у меня "племянник" номер четыре, "племянники" стареют, уходят. Я уже смеюсь и говорю Александру Викторовичу, что пора и мне честь знать. Но главный режиссёр меня пока не отпускает. Я очень люблю эту роль, она удивительная и многогранная.

— Два года назад на "Сферу" начались гонения, её хотели соединить с другим театром. Вашему коллективу пришлось много пережить, но вы выстояли. Всё закончилось?

— Мы гордимся тем, что мы, пожалуй, единственный коллектив, который выстоял в этом противостоянии с тогдашним руководством Департамента культуры в лице Кибовского, который, как известно, сейчас находится под следствием за взятки. Это какая-то странная и нелепая идея — слияние московских театров непонятно ради чего. Потому что сливались театры не по принципу общности художественных взглядов, а по совершенно непостижимым для нормального человека принципам.

Мы выстояли, нас не поглотил другой театр, мы находимся в содружестве. У нас совершенно уникальная схема взаимодействия, мы два автономных коллектива, полностью свободных, имеющих возможность принимать свои собственные решения по репертуару и вообще творчеству, но находящихся в тандеме. У "Сферы" и "Эрмитажа" общий директор и общая бухгалтерия, это единственное, что нас объединяет.

Ни один театр Москвы при слиянии такой автономности не достиг, какие-то были поглощены, какие-то уничтожены, где-то часть труппы и работники театра были уволены. Это совершенно непонятная акция, которая произошла некоторое время назад, я не знаю, принесла ли она какие-то экономические успехи. Но то, что было погублено много судеб, — это факт. Сокращения, увольнения, чудовищное слово "оптимизация", совершенно неприемлемое для искусства понятие.

Но ещё раз повторюсь, идеолог этого слияния глава Департамента находится под следствием за взятки.

— Как хорошо, что ваш режиссёр Александр Коршунов оказался таким бойцом.

— И наш режиссёр, и все актёры, и работники театра оказались бойцами, мы не подписывали договора о продлении работы до тех пор, пока не понимали, что будет дальше. Мы, конечно, рисковали, но никто не сдался, никто из актёров не оказался штрейкбрехером, все сказали: "Нет. Пока наши условия не будут выполнены, мы не подпишем трудовые соглашения".

Мы гордимся этим. У нас в коллективе честные и порядочные люди. Основатель театра Екатерина Еланская собирала нас, как говорится, по особым лекалам. И многие, кто пришёл уже по приглашению её сына Александра Викторовича Коршунова, отбирались по тем же параметрам. Мы всё-таки отличаемся от других театров не только залом, но и подходом к профессии.

— Театральная династия Еланские — Коршуновы — это что-то особенное, знаковое в нашей культуре.

— Эта династия известна тем, что она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгая театральная династия за всю историю человечества. Истоки начались от Судакова и Еланской. Илья Яковлевич Судаков — это известный сподвижник Станиславского, который ставил с ним во МХАТе спектакли, а позже в других театрах. И это уже пятое театральное поколение, считается самой долгой театральной династией на планете.

10 ноября откроется мемориальная доска их дочери, основательнице театра "Сфера" народной артистке РФ Екатерине Ильиничне Еланской и её мужу народному артисту СССР, профессору, педагогу Виктору Ивановичу Коршунову.

— Давайте обратимся к вашей роли в новой постановке "Горе от ума. Открытая репетиция". Как вам удалось так разнообразить этот образ, сделать его неординарным и запоминающимся?

— Я пытаюсь делать и Фамусова, и все остальные персонажи живыми, чтобы они были естественным, искренними. С годами понял, что наиболее возможный ответ на этот вопрос — создаётся, наверное, вторая личность внутри меня, и эта личность обретает жизнь, плоть, кровь,

А после спектакля снимаешь её с себя и вешаешь в шкаф, где висят десятки личностей из других спектаклей. При необходимости ты снимаешь эту личность, примериваешь на себя и начинаешь в ней действовать. Я пытаюсь делать своих героев, в частности, Фамусова, живыми и настоящими, чтобы они были понятны зрителям.

— В спектакле Александр Викторович очень своеобразно показал дворянское общество времён Чацкого. А сегодня в нашем обществе появляются люди, приобретающие дворянские титулы. Как вы к этому относитесь?

— Я отношусь к этому хорошо, потому что мой прадедушка был вице-губернатором Кракова. Ещё Лев Николаевич Толстой в одном рассказе упоминал губернатора Ячевского. А мой дедушка по материнской линии заведовал департаментом просвещения Курской губернии. Во мне кровь множества различных национальностей: русских, поляков, немцев, — часть из них была дворянами.

Поэтому отношусь к людям, которые позиционируют себя как дворяне спокойно, если кому-то хочется одеть на себя кортик и эполеты и это сделает его счастливым, пожалуйста. Жизнь коротка, и надо, чтобы люди были счастливы. Если ты не причиняешь никому вреда и зла своими орденами и перьями на шляпе, то на здоровье.

— А в каком политическом строе вам хотелось бы жить сегодня?

— "Времена не выбирают в них живут и умирают" — подписываюсь под каждой строчкой.

— Вы пытались найти ваших потерянных родственников, ваши корни, например, в Кракове?

— Мой папа говорил: "Запомни, Митя. Ты первый из Ячевских, который не был репрессирован советской властью". Это действительно так. Моя бабушка по линии папы была красивой женщиной. В годы репрессий один чекист очень ею увлекся. Моя бабушка была замужем за дедушкой, у неё был сын, мой папа, поэтому чекист не придумал ничего лучшего, как написать донос на дедушку, чтобы его сослали. Он написал донос, дедушку сослали, и чекист думал, что таким образом он добьётся благосклонности, потому что женщине одной с ребёнком будет трудно выживать без мужа. Он ничего не добился и сослал туда же бабушку и моего маленького папу. Они прожили в Казахстане долгое время, потом, конечно, были реабилитированы.

Вот это мой ответ на вопрос, мог ли я в советское время искать родственников. Нет. Тем более, что в Казахстане никого из них не осталось. Потом, после смерти Сталина, все были реабилитированы и правда восторжествовала. Но время было потеряно и жизни были сломаны. А теперь уже и поздно…

А искать в Польше родственников тоже немыслимо, потому что сейчас мы с Польшей в таких отношениях, что попытка найти там родню — сродни предательству. Как только руководство Польши одумается и вернётся к дружбе с русским народом, можно будет об этом подумать. Одним словом, как только Европа одумается от своего нынешнего безумия, можно вернуться к этому вопросу.

— У вас также очень много поклонников в Прибалтике. У кого есть возможность смотреть русские сериалы — вас знают и любят.

— Что касается Прибалтики, я очень её люблю, много времени там провёл. Моя мама дружила с людьми, которые жили в Латвии, мы каждое лето выезжали в Юрмалу. В Дзинтари прекрасно отдыхали. Никакого национализма не было. Я очень люблю Прибалтику и людей, которые там живут. Не надо путать простых людей с правителями, которые занимаются чёрт знает чем. То, что происходит оголтелая русофобия, — это чудовищно.

Я очень благодарен простым людям из Прибалтики, которые смотрят фильмы с моим участием, я благодарю их. Надеюсь, что рано или поздно человеческая мудрость победит и мы опять начнём жить в дружбе. Нам нужно дружить и ездить к друг другу в гости.