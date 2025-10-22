Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анжела Якубовская

Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова

Культура » Театр » Драматический

Многие из нас помнят ещё из далёкого детства художественный фильм корифея отечественного кинематографа Исидора Анненского "Медведь". Картина поставлена в 1938 году по одноименному рассказу Антона Павловича Чехова. Режиссёру удалось сделать прекрасную экранизацию классика.

Фото: Pravda.Ru by Анжела Якубовская
И, казалось бы, далёкая история дореволюционных времён о помещике, который весьма своеобразно сватается к вдове, задолжавшей по векселям, сегодня совершенно не найдёт отклика у современного зрителя. Какой уж там помещик, какие уж там векселя… Но классика потому и называется классикой, что она выдержала все испытания временем и в каждой эпохе находит зрителя.

В Московском театре иллюзий, сцена на Перовской, с огромным успехом идёт постановка "Шутки в сторону".

Главный режиссёр театра Артём Бибилюров скомпилировал два классических произведения Чехова "Предложение" и "Медведь" в одну общую постановку под названием "Шутки в сторону".

И сегодня эти истории засияли живописными и насыщенными красками. Совершенно свежо, по-новому смотрится чеховская классика. В первую очередь это произошло благодаря талантливой режиссуре Артема Бибилюрова. Откровенно говоря, сложно поверить, что в столь маленьком пространстве сцены можно развернуть действие, да так, что зритель совершенно не замечает "малости" сцены. А сцена в Театре на Перовской — действительно небольшая. Здесь и требуется мастерство режиссёра.

Каждая сцена обыграна в динамике благодаря умело и к месту сделанным декорациям и реквизиту. Художник-постановщик спектакля — Михаил Карягин.

Но никакое мастерство режиссуры не сработает без превосходной игры актёров.

Владимир Витан, обладатель бархатного голоса и заслуженный артист России Николай Мальцев, мудрый и снисходительный "отец дочери на выданье", — блестяще справляются со своими задачами. Актриса Юлия Малинина, играющая две роли: той самой дочери на выданье и богатой вдовушки, запершей себя в четырёх стенах, исполненной печали и скорби, — предстаёт перед зрителями в самых разных ипостасях актёрской манеры исполнения.

Внешне актриса отдалённо напоминает прославленную Людмилу Хитяеву в образе Солохи из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки", что не портит впечатления от её работы. Актриса прекрасна, энергична, на неё очень приятно смотреть.

"Ракета, порох! Даже убивать жалко!" — отзывается о ней герой, которого играет Владимир Витан.

Но "гвоздь программы" в этой постановке — Павел Ремнёв. Это синтез эквилибристики, гротеска, драматической работы и чего-то невозможно волшебного. Не зря актёр закончил факультет режиссуры эстрады, каждый его выход на сцену — праздник для зрителей. Павла Ремнёва можно увидеть также в спектакле "Женитьба" по Гоголю в роли Кочкарёва в постановке Артёма Бибилюрова.

Что касается спектакля "Шутки в сторону" — это самый настоящий дивертисмент артиста, наблюдать и участвовать в котором — истинное удовольствие. Артист непринуждённо и доверительно общается с залом, не боится обыграть любой отклик заинтригованного зрителя. Может быть, сегодня театр такой и должен быть — не отгораживающийся от публики?

На Ремнёва ходят по многу раз, у него предостаточно поклонников, не каждый артист так выкладывается во время представления. Вот что о нём пишут в интернете его поклонники: "Павел Ремнёв — восхитительный актёр. Его работы в Театре на Перовской — это блеск и образец того, как профессионал отдаётся творчеству без остатка. Восхитительны его работы во всех спектаклях театра. Всем советуем смотреть на него в театре. Кино, к сожалению, не отражает всего того диапазона возможностей, которыми Павел Ремнёв щедро наделён".

И это истинная правда. Бродвею не снился подобный актёрский пыл, подобные эмоции… А происходит этот фейерверк в Московском театре иллюзий, сцена на Перовской.

Сегодня у театра есть две сцены...

  1. Основная сцена на улице Лазо, д. 3, рассчитанная на 301 место.
  2. И сцена на Перовской, расположенная на улице Перовская, д. 75 и вмещающая 108 зрителей, где репертуар состоит из спектаклей по произведениям русских и зарубежных классиков: А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Н. А. Островского, А. М. Горького, И. С. Тургенева, Пьера Бомарше и других.

В новом сезоне театр начал радовать своих поклонников громкими премьерами, а также постановками прошлых лет, которые снискали любовь зрителей.

Автор Анжела Якубовская
Анжела Якубовская — журналист, сценарист, корреспондент, автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
