Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума

В театре "Сфера" — премьера. Впервые за все годы существования этот театр обращается к драматургии Александра Сергеевича Грибоедова. Художественный руководитель театра Александр Коршунов посчитал, что именно сегодня пьеса "Горе от ума", написанная 200 лет назад, прозвучит современно и актуально. И, как оказалось, сатира на аристократическое московское общество нашла отклик в душах зрителей.

Фото: Пресс-служба театра Сфера Сцена из спектакля театра Сфера Горе от ума

Пьеса "Горе от ума" — наиболее известное произведение Грибоедова. В нём писатель показывает лицемерные нравы представителей светского общества. Спектакль театра "Сфера", не отклоняясь далеко от стиля классицизма, позволил себе совершенно новую, экспериментальную трактовку на эту тему и попал в десятку.

На сцене мы практически не видим декораций, да и костюмы героев достаточно условны. Например, Чацкий в исполнении Никиты Спиридонова предстаёт перед зрителями в современной одежде. Также и персонаж Фамусова, которого играет народный артист России Дмитрий Ячевский, и многие другие выходят в костюмах наших дней. А вот, например, Софья, в исполнении Екатерины Богдановой, Лиза, её сыграла Алёна Киселёва, полковник Скалозуб, Александр Пацевич, — им достались наряды той эпохи. С чем связаны столь необычные метаморфозы? Режиссёр посчитал, что не стоит перегружать зрителей лишней атрибутикой, внимание должно быть сфокусировано именно на игре. А игра актёров в "Горе от ума. Открытая репетиция" — великолепна.

"В спектакле простое оформление, — говорит Александр Коршунов, — оно достаточно условное, без какого-то погружения во время. В данном случае — меньше внешних элементов, а больше погружения в суть текста".

Текст, написанный Грибоедовым два столетия назад, звучит ко времени... "Матушка, кто беден, тот тебе не пара", — говорит искренне Фамусов своей дочери Софье. Не эти же ли установки, которые слегка видоизменены, транслируются сегодня молодым девушкам со страниц глянцевых журналов…

Дмитрий Ячевский подошёл к роли Фамусова совершенно неожиданно. Отец семейства сыгран в гротескной манере, но гротескной ноты ему показалось недостаточно. Образ Фамусова выписан многослойно. Здесь и дурашливость, и манерность, тут же напускное благодушие сменяется на краски ярости. Такого страстного, гневного Фамусова театральная Москва ещё не видела. "В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов", — эти слова звучат из уст Фамусова-Ячевского как зловещий приговор. Ничего страшнее не может быть после этих проклятий…

Хороший тандем получился в спектакле Фамусов — Скалозуб. Взаимодействие двух актёров Ячевского и Пацевича со зрительным залом воспринимается с восторгом. То Скалозуб разрешит зрителю подержать на время, пока он разговаривает с Фамусовым, свою фуражку. То вручит свою драгоценную шпагу опешившей от неожиданности юной зрительнице. То полковник во время застолья на сцене чокнется с кем-либо в зале. Александр Пацевич словно рождён для роли офицера, форма вояки ему к лицу. А Фамусов в это время треплет по плечу молодого зрителя в первых рядах, говоря о грядущем поколении.

"Живой театр" так и задумывался, здесь зрители не просто наблюдатели, они участники действа, наполненного остроумными находками.

Бал в доме Фамусова, в нарядах эпохи начала XIX века, но с современными сумочками, короткими стрижками у дам, очками, не свойственными тому времени, в придачу к пластиковым бутылочкам, получился этакий разношёрстный, разномастный. Здесь читается лёгкая ирония и пародия на сегодняшние современные "великосветские" тусовки. Смотреть на них порой смешно, но именно в этой постановке чувствуется перекличка с истинным посылом Грибоедова — обличить лицемерие и другие пороки общества, которые не истребимы в веках.

Поэтому и по сегодняшнему звучат слова Чацкого: "Дома новы́, а предрассудки ста́ры"…

Публика, изображающая светское общество, заполняет пространство "Сферы" всеми возможными актёрскими приёмами. У зрителя возникает ощущение, что он сам приглашён на бал и вовлечён в драматическую ситуацию между Чацким, Софьей, Молчалиным. Действие не провисает ни единой секунды, оно напряжено, натянуто словно струна. Правда слегка даёт передышку и сменяет градус напряжения эксцентрическая игра молодого актёра Дениса Шаца, играющего Петрушку. Пусть ему досталась маленькая роль слуги, играет её актёр искрометно.

Хочется похвалить также игру Ильи Ковалёва, сыгравшего Молчалина. Он получился у него сдержанным, закрытым, с двойным дном.

"Можно сказать, что для меня это роль на сопротивление, — говорит о своей работе Илья Ковалев. — Конечно, иногда оправдывать Молчалина непросто. Сложно, когда роль не сильно привязана к твоим жизненным ценностям, а в чём-то идёт наперекор. И нужно искать в ней что-то, что можно себе присвоить".

Но если быть объективным, в этой постановке ищут все актёры. Поиски над образами не прекращаются. Тем и славится театр "Сфера", он всегда пытается предложить зрителю нечто новаторское, первопроходческое.

"Работа над спектаклем продолжается, — говорит художественный руководитель Александр Коршунов, — ни один спектакль не должен быть мёртвым и застывшим".

Но пока то, что в стенах "Сферы" мастерски найдено и предложено зрителям, выше всех похвал. Ярко, эмоционально, чувственно.