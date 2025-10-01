Театр на Юго-Западе готовит сюрпризы к своему 50-летию: необычные идеи от Олега Леушина

Московский театр на Юго-Западе открыл новый сезон. "Если вы влюбились в Театр на Юго-Западе, мы всегда вас будем в этом театре ждать", — говорит художественный руководитель театра, заслуженный артист России Олег Леушин.

Фото: Фото из личного архива Олега Леушина Художественный руководитель Театра на Юго-Западе, заслуженный артист России Олег Леушин

В репертуаре театра более 60 постановок, гастрольный график расписан на годы вперёд. А недавно театральный коллектив во главе с художественным руководителем побывал в городе Благовещенске на Международном фестивале "Амурская осень". И, как оказалось, артисты съездили не зря: на церемонии закрытия приз президента фестиваля "Золотой журавлик" вручили коллективу Театра на Юго-Западе.

Президент фестиваля — продюсер Сергей Новожилов. Программный директор — Александра Жукова.

— Олег Николаевич, разрешите поздравить вас с наградой! Значит, вы не зря вместе с артистами так далеко летели за "Золотым журавликом". А можно спросить, что для вас значат награды? И как будете вы с артистами праздновать награждение?

— Журавль — это вообще символ какого-то возрождения, какой-то русский символ, поэтому, безусловно, получить статуэтку приятно. У нас столько наград, а журавля ещё не было, это трогает, потому что фестиваль-то — не театральный, и радует, что наконец начинают соединяться и кино, и театр, происходит такое приобщение к культуре, многообразной и многожанровой. И то, что к нам прилетел "Журавлик", — это здорово!

По поводу празднования — мы не привыкли праздновать награды, всё, что происходит, мы празднуем очередным спектаклем, потому что воспитаны в скромности.

— Но ведь это совершенно противоречит современному пиару?

— Когда театр имеет определённый уровень и держит планку, то пиар не нужен. Работает такая система, как "ОБС" ("одна бабка сказала")… А если по-простому — слухами земля полнится. Честно говоря, пиар — это такая сделанная история, маркетинг, иногда надутый и наигранный, а мы живём "народным пиаром" — 50 лет!

— Как, на ваш взгляд, вас принял благовещенский зритель?

— Для нас большая честь выступить в Благовещенске, наш театр впервые побывал здесь. Первое, что я сделал, когда прилетел в город, бросил в гостинице чемодан и пошёл на набережную, ту, которую видел по телевизору в Москве. Умылся в холодных водах Амура. А вечером, когда всё зажглось, заработали поющие фонтаны, — это был настоящий праздник и сказка.

Мы привезли "Дракулу" и "Гамлета" — спектакли яркие. И рады, что на наших спектаклях были полные залы, реакция зрителей почувствовалось с первых секунд. Был очень тёплый приём, полные залы, мы увидели активного зрителя. Считаю, что это здорово, когда на Дальнем Востоке можно познакомиться с Московским театром на Юго-Западе.

— Ваш театр в следующем году пересечёт 50-летний рубеж. Как планируете отпраздновать юбилей?

— Мы думаем об этом всегда. Я высказал идею и предложил сделать такой режиссёрский дебют, попробовать по одной премьере, чтобы было видно, что театр всё время в поиске. Мне кажется, что эта идея может сработать, а потом мы обязательно выпустим книгу, которую выпускаем каждые пять лет.

На празднование юбилея мечтаем взять корабль и куда-нибудь поплыть всем коллективом. Это будут не просто театральные посиделки, а что-то необычное. Может, какой-то документальный фильм снимем о театре, ведём переговоры на эту тему, есть заинтересованные лица. Задача стоит 50-летний юбилей отметить красочно, чтобы запомнилось.

Наши зрители всегда ждут он нас чего-то необычного. И если мы начнём почивать на лаврах, то успех пройдёт очень быстро, а этого быть не должно. Сегодня в нашем репертуаре 65 спектаклей, я вам скажу без ложной скромности, что таких театров в Москве нет, с таким огромным репертуаром.

— А принимаете ли вы выпускников театральных вузов в свой коллектив?

— Театр всегда открыт для выпускников театральных вузов, но я в этом году набрал свой курс, и мы будем растить "бабу ягу" в своём коллективе. Параллельно преподаю в Институте театрального искусства, в первую очередь возьму кого-то из своих учеников.

Театров в Москве много, а у меня театр маленький, но если это будет какой-то безумно талантливый молодой артист, то, конечно, возьмём. Каждый год у нас идёт прослушивание, мы не отказываем в пробах.

— А на репетицию к вам можно попасть, чтобы увидеть вашу "кухню" изнутри…

— Когда идёт репетиция — это всегда такая звенящая, хрупкая история. Никого не зовём… А вот на пресс-показы и премьеры милости просим.

3 октября будет замечательный литературно-театральный вечер, посвящённый юбилею Сергея Есенина.

6 декабря будет большой вечер памяти, посвящённый Валерию Романовичу Беляковичу, основателю театра.

Также в ближайшее время готовится премьера спектакля "Покровские ворота" по пьесе Зорина. По этой известной пьесе, если помните, сделан художественный фильм. Я хотел на роль Костика пригласить Максима Метельникова, актёра нашего театра, но он стал такой занятой (и играет, и сам ставит спектакли), что решили взять другого, к счастью, артистов, хватает. Из приглашённых будет только Хоботов, позовём из Театра Сатиры замечательного артиста Сергея Климова. А вообще, у нас много живых встреч со зрителями, из них всё о работе театра можно узнать.

— Олег Николаевич, вы снялись в 2019 году в сериале под названием "Скажи что-нибудь хорошее" в роли директора театра. Получился такой отрицательный образ. Почему в кино вы чаще всего играете подлецов?

— Это интересный вопрос, но так меня в кино видят продюсеры и режиссёры… "Подлость должна быть обаятельная" — это шутка, конечно. На самом деле я розовый и пушистый. Но в кино, действительно, приглашают чаще всего на роли каких-то подлецов. Но, кстати, были роли и хорошие, например, фильм "Месть", у меня там был очень положительный персонаж.

— А осталась ещё какая-то роль в кино, которую мечтаете сыграть?

— Я уже столько ролей сыграл за свою жизнь, что даже не могу сразу так ответить, и, если честно, сейчас мне в кино играть некогда. У меня совершенно нет времени. Работа в театре поглощает меня целиком, плюс, как уже сказал, набрал курс, и теперь у меня студенты, с которыми очень плотно занимаюсь.

Понимаете, уже столько раз отказывался от предложений, что, наверное, продюсеры про меня забыли, а в кино всё очень быстро забывается.

Летом, правда, снялся, у меня были выходные дни, и согласился на съёмочную смену. Вспомнил слова: "Мотор!", "Камера!". Окунулся в киношную атмосферу, "кино-корм", кино-вагончики. Было прикольно… Что касается крупных ролей, если всё сойдётся по времени и по интересному предложению, то, конечно, соглашусь, если роль будет яркая.

— Вы так интересно рассказываете о кино, о театре. А почему бы вам не написать автобиографическую книгу?

— Мемуары ещё писать рано. Вот, может, выйду на пенсию, буду нянчить внуков и писать книги. Но я шучу, конечно. Не думал ещё на эту тему, всё время в работе, а книгу писать — это надо от всего отрешиться, находиться в спокойном состоянии. Как говорит мой персонаж Дон Жуан, которого я играю, "наша жизнь слишком коротка, её хватает только на поступки, и понять их суть — времени уже нет". Мне некогда вспоминать, надо идти вперёд, а то, что осталось позади, пусть там и остаётся …