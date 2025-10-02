Стратегия, которая превращает независимые театры в локальные культурные ориентиры

Административный директор и со-основатель "Полупустого театра" Егор Годионенко рассказывает, как прозрачная экономика, сильные партнёрства и дисциплина в производственном процессе превратили небольшую независимую труппу в заметного культурного игрока с лояльной аудиторией.

Фото: Пресс-служба Полупустого театра Сцена из спектакля Полупустого театра

В 2025 году российская театральная аудитория продолжила расти: посещаемость репертуарных мероприятий увеличилась примерно на 3% и достигла около 36,9 млн зрителей, а в продажу было выпущено около 41,5 млн билетов. Параллельно "Пушкинская карта" продолжает расширять аудиторию: суммарно по программе уже приобретено более 93 млн билетов, из них около 12 млн — только с начала 2025 года.

На этом фоне показателен пример независимого "Полупустого театра". С 2020 года творческое объединение выпускает камерные и межжанровые спектакли, соединяя авторские тексты и узнаваемые режиссёрские решения. За это время труппа показала более 20 работ, собрала полный зал на премьере "Счастье есть…" (более 500 зрителей) и выстроила партнёрства с заметными площадками и брендами — среди них российский музыкальный театр "ЗаЗеркалье" и исторический ресторан "Палкинъ", один из старейших в стране (основан в 1785 году).

Егор Годионенко — серийный предприниматель на стыке культуры и blue-tech, первый генеральный директор и со-основатель "Полупустого театра", ставшего одной из наиболее узнаваемых трупп нового поколения. Под его руководством театр выстроил устойчивую систему сотрудничества с актёрами, площадками и билетными операторами, а также сформировал сеть партнёрских брендов. В интервью Егор Годионенко рассказывает о том, как театр прошёл путь от первых показов до признания в культурной среде, и какие стратегии помогают независимым инициативам завоёвывать доверие зрителей и партнёров.

— Егор, сегодня независимой сцене приходится конкурировать и с крупными институциями, и с глобальными стриминг-платформами. Тем не менее вам удалось вывести "Полупустой театр" в число заметных игроков и привлекать актёров из ведущих театров и кино. Как удалось добиться такого уровня?

— Мы начали с честной цели: сделать малую сцену профессиональной. Я взял на себя "несценическую" часть — переговоры с площадками и билетными операторами, бюджетирование, расписание, юридические вопросы. Параллельно выстроили репертуар короткого цикла (камерные пьесы, литературные вечера, перформансы) — это снижает финансовые риски и даёт гибкость. Когда партнёры видят дисциплину и предсказуемость, проще получить прайм-слоты и рекламную поддержку афиши.

— Что становится главным аргументом в переговорах с известными актёрами, которые готовы участвовать без фиксированных гонораров?

— Прозрачная экономика постановки. Мы работаем по модели распределения выручки: каждый получает процент от продажи билетов, поэтому актёры чувствуют и вовлечённость, и ответственность. Второй фактор — сильные партнёрства. Переговоры с группой The Hatters по "Счастье есть…" дали нам оригинальную музыку и подняли статус. После этого стало проще приглашать артистов уровня Юлии Ильиной и Миланы Владыкиной: зритель идёт на имена, а артисты видят, что мы играем при полных залах. Третий фактор — профессиональные условия: расписания, репзалы, реквизит и полноценный пакет SMM-поддержки — всё на высоком уровне.

— Как административный директор и со-основатель вы лично собрали "операционную книгу": от дашбордов выручки и графиков труппы до SLA c партнёрами и постпоказовой аналитики. Какие инструменты и управленческие решения помогли превратить разовые показы в устойчивые отношения с площадками и билетными операторами?

— Во-первых, цифры вместо эмоций: показываем динамику продаж по рядам и секторам, пики покупок, конверсию рекламы — площадкам важна прогнозируемость. Во-вторых, календарная дисциплина: фиксируем даты задолго вперёд, чтобы партнёры могли планировать сетку. В-третьих, кросс-промо: с "ЗаЗеркальем" и "Яндекс.Афишей" синхронизируем анонсы и используем промокоды — аудитория растёт быстрее. Плюс пробуем форматы: в "Палкинъ" провели серию закрытых вечеров — средний возраст зрителей снизился примерно с 60 до 45 лет, посещаемость выросла около на 15%.

— Финансовая модель независимого театра редко держится только на билетах. Как вы обеспечиваете устойчивость?

— Мы формируем диверсифицированный портфель доходов: продажи билетов, частные показы для корпоративных и индивидуальных клиентов, партнёрства с площадками и брендами, программы поддержки (участие в "Пушкинской карте" дало до 5 000 долларов на цикл показов). При этом расходы тесно связаны с денежным потоком: короткие репетиционные циклы, модульные декорации и соглашения о предоставлении освещения, звука и концертного зала. Это снижает порог безубыточности и позволяет идти на творческие риски, не ставя под угрозу бюджет.

— С учётом того, что последние серии шли аншлагами, а цикл в "Палкинъ" одновременно омолодил аудиторию и поднял посещаемость, что в итоге сильнее влияет на репутацию — имена на афише или "качество процесса"?

— Важно и то, и другое, но зрители возвращаются за переживанием. Если афиша сильная, а организация "хромает", доверия не будет. Мы держим стандарт: вовремя открываем зал, выстраиваем работу фронта, собираем и обрабатываем обратную связь, делаем фото- и видеоотчёты, поддерживаем коммуникацию после показа. Репутация складывается из деталей. Когда они на месте, звёздам комфортно, площадки довольны, а зал заполняется быстрее.

— Какой момент вы считаете переломным — от "дебюта" к "доверию"?

— Премьера "Счастье есть…" — более 500 зрителей для камерной постановки — доказала, что мы умеем собирать зал и управлять спросом. Затем — коллаборация с "Палкинъ" и серия спектаклей с Юлией Ильиной и Миланой Владыкиной — каждый раз аншлаг. Тогда нас перестали воспринимать как "инициативу друзей" и начали видеть партнёра с понятными правилами игры. Для независимого театра это и есть капитал.