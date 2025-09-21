Вячеслав Гуливицкий: Весь мир – театр

Сегодня мы беседуем с актёром театра и кино Вячеславом Гуливицким о жизни в творчестве, о творчестве в жизни, о прошедшем, настоящем и будущем.

Фото: Фото из личного архива Вячеслава Гуливицкого Актер Вячеслав Гуливицкий

— Вячеслав, ты профессиональный актёр, окончил ГИТИС, курс Галины Волчек и Игоря Кваши. Отсюда традиционный вопрос, как тебе в голову пришла идея стать актёром? С чего всё началось?

— Началось всё ещё в младших классах школы. Мне подарили виниловую пластинку с монологами Аркадия Райкина. Я заслушал эту пластинку буквально до дыр и, естественно выучил наизусть все монологи. Стоит ли говорить, что после этого ни один концерт художественной самодеятельности не проходил без моего участия. В 15 лет я начал заниматься в студии пантомимы Томского дома учёных, что ещё больше укрепило мою решимость стать актёром. В 1985 году поступил в Ярославское театральное училище, но окончить его не успел, был призван в Советскую армию. После армии меня с неоконченным образованием взяли в труппу Томского театра юного зрителя. Параллельно с работой в театре поступил в ГИТИС, учился заочно.

— А как ты попал в КВН? Многие помнят тебя в составе команды "Дети лейтенанта Шмидта" Совмещал с работой в театре?

— До того, как попасть в КВН, я познакомился со студенческим театром эстрадных миниатюр "ЛЮКС". Было такое молодёжное движение — СТЭМ. Там, уже будучи актёром ТЮЗа и выпускником ГИТИС, я начал осваивать азы эстрадного выступления. Телефонов и интернета тогда не было, а свободные от театра вечера надо было чем-то занимать. Это было весело и душевно. А уже потом, в результате слияния творческих усилий театра "ЛЮКС" из Томска и театра "Калейдоскоп" из Барнаула, родилась команда "Дети лейтенанта Шмидта". Подробности этой истории можно узнать в интернете. Одно могу сказать, когда в 1997 году встал выбор между репертуарным театром и КВН, я выбрал второе. И ни разу не пожалел.

— И всё-таки, давай вернёмся к театру.

— Давайте.

— За десять лет в репертуарном театре, какие роли ты можешь назвать своими успехами, а какие неудачами? Ведь в творчестве не бывает стабильности.

— Тем творчество и интересно — непредсказуемостью. Ролей было много. И в детских спектаклях и во взрослых. Играл и Буратино и Петю Трофимова в "Вишнёвом саде". Самые запомнившиеся роли: Железный Дровосек, тот же Буратино, Фердинанд "Коварство и любовь", Ной "Продавец дождя", да много было хороших ролей. А неудач особо не припомню. Конечно, они были, но я стараюсь плохого не помнить. Одно могу сказать, как учила Галина Борисовна, как только актёр начинает быть собой доволен, на нём можно ставить крест. Это не значит, что нужно быть постоянно недовольным, это значит, нужно всегда критически относиться к своей деятельности, анализировать, делать выводы и исправлять неточности на следующих спектаклях. Театр — это живой организм, не бывает двух одинаковых спектаклей. И никогда кино и телевидение не отобьют у зрителя охоту посещать театр.

— Как ты оказался в Москве? Ведь, судя по твоему рассказу, ты из Томска?

— Я из Томска. Прожил там до 48 лет. Это мой любимый город, малая Родина. Но и на малой Родине может стать тесно, если у тебя большие амбиции. В Москве я оказался, как и большинство, прилетев на самолёте в 2016 году. За прошедшие годы Москва очень многому меня научила. Простой пример: благодаря КВН я лично знаком со многими деятелями телевизионных искусств, с которыми мы когда-то вместе выступали на одной сцене в Клубе весёлых и находчивых. И вот я приезжаю в Москву и первым делом пытаюсь наладить старые связи. Они-то уже в продюсерах и режиссёрах, думаю я, уж помогут как-то устроиться. С этой радужной мыслью я начал наносить визиты. Да, мне были рады, но не более. Ощутимую помощь я не смог получить ни от кого. Тогда один умный человек сказал, что в столице старые связи поднимать бесполезно, люди уже устроились, и помогать кому-то не особо спешат. Не потому, что люди плохие, а потому что, самому надо шевелиться. И я стал шевелиться. Поставил цель — во что бы то ни стало работать в кино. Начинал с массовки, но быстро убедился, что это не эффективно. Нашёл агента, пошли предложения на эпизоды, небольшие роли. До главных ролей пока не добрался, но уверен, всё обязательно будет.

— В каких фильмах или сериалах можно тебя увидеть?

— Так, чтобы успеть разглядеть? (смеётся) "Домашний арест", "Тайна пропавшей деревни", "Заговорённый" (2024), "Экстрим" (2024), "Доктор Вера". Это там, где можно разглядеть. А эпизодов я уж и не считаю сколько, больше 60 наберётся, думаю. Кино — отдельный мир. Как пели в известной песне: "Профессий много, но, прекрасней всех кино…". Всегда прихожу на площадку в хорошем настроении и искренне не понимаю людей, которые играя большие роли, могут в актёрском вагончике сидеть и жаловаться, как им надоел этот проект, этот режиссёр и прочее. Ну не нравится тебе, смени сферу деятельности. Никто же насильно не гнал тебя в театральный.

— В твоём графике находится время для хобби? Какое оно, если есть?

Да, хобби у меня есть. Нормальное такое актёрское хобби. Я читаю детские сказки и публикую их в Телеграм. Канал называется "Сказка сказывается".

— Тебе не хватает творчества помимо основной деятельности?

— Это больше для души. Всё-таки, десять лет в детском театре дают о себе знать. Когда свои дети маленькими были очень любил читать им сказки. Дети выросли, а сказки читать хочется. Вот и читаю. Больше 2000 подписчиков уже. Присоединяйтесь, там уже более ста сказок. Сейчас дочитываю "Винни-Пуха" Если можно, вот ссылка.

— Спасибо, обязательно подпишусь. Я недавно читал, что ты опять вернулся на театральные подмостки? Расскажи подробнее.

— Да, собственно, с театральных подмостков я далеко не уходил. "Весь мир — театр, а люди в нём — актёры", говаривал бывало Шекспир. Вот, благодаря Шекспиру, я вновь участвую в театральной постановке. 2 октября на сцене Центрального дома культуры железнодорожников мы играем "Много шума из ничего". Это своеобразный эксперимент от начала до конца. Во-первых, в спектакле заняты актёры, ранее друг с другом не знакомые. Нужно срабатываться, привыкать, подстраиваться. Во-вторых, сама пьеса претерпела некоторые изменения. Мы играем не чистого Шекспира, а, даже не знаю, как объяснить, в общем, изначально мы играем современных людей, которые волею судеб становятся персонажами Шекспира. Получается очень интересно. Уверен, зрители останутся довольны. Ждём вас на премьере!