Дарья Воронкова: Красивые съемки беременности и родов меняют к лучшему культуру родительства

Фотограф беременных и родов — о том, как ее работа помогает женщинам подготовиться к материнству.

Фото: Фото из личного архива Дарьи Воронковой Фотограф Дарья Воронкова

В России, как и во всем мире, растет интерес к фотосъемке беременности и родов. Женщины приглашают фотографов запечатлеть самые интимные моменты своей жизни, чтобы справиться со страхом неизвестности, сохранить память о важнейших эмоциональных переживаниях и вернуть себе уверенность в собственной красоте. Роль мастера, которому доверяют такие съемки, имеет и социальное значение — его работа укрепляет позитивный образ материнства и развивает культуру осознанного родительства.

Так считает Дарья Воронкова, которая за 10 лет провела более 2000 фотосессий беременности, родов и послеродового периода, стала экспертом Akusherstvo Club и White Photo School и создала собственную методику, используемую фотографами разных стран мира. Мы поговорили с Дарьей Воронковой о том, почему такая съемка нужна любой женщине, которая готовится или только что стала матерью, и как снимать сакральные моменты так, чтобы они вдохновляли других.

— За 10 лет вы провели тысячи съёмок беременности, родов и послеродового периода. Почему вы выбрали именно эту нишу, требующую от фотографа особых человеческих и профессиональных качеств?

— Потому что для меня это настоящие, глубоко эмоциональные истории. Раньше я снимала fashion и любила красоту, стиль и эстетику. Но со временем мне стало не хватать в этой работе глубины, и именно в съёмках беременности и материнства я нашла возможность соединить эстетику, честность и глубокий смысл. Когда женщины видят эти красивые фотографии, они перестают воспринимать материнство как испытание, начинают меньше бояться своего будущего. Когда мои клиенты плачут от счастья, глядя на свои снимки, я понимаю, что выбрала эту нишу не зря.

— Вы разработали авторскую методику под названием "Фотограф родов и беременности: как снимать сакральные моменты бережно, профессионально и с душой". Сегодня ее применяют фотографы по всему миру. Как думаете, почему ваш подход стал популярным у коллег?

— В моей методике есть то, чего часто не хватает другим школам, — психологический подход, высокая художественная планка и чёткий алгоритм действий. Многие учат "как поймать момент на родах", а мой принцип — быть не только фотографом, но и психологом, партнёром и хранителем границ семьи. Я учу снимать сакральные моменты так, чтобы они вдохновляли и даже в каком-то смысле влияли на демографию.

— Вы активно сотрудничаете с Akusherstvo Club — наверное, самой известной в России компанией, которая занимается индивидуальным сопровождением родов. Чем вас привлекает это партнерство?

— В этом клубе женщины могут общаться между собой, делиться опытом и находить поддержку. Фотографии в этом контексте — мощный инструмент, который даёт визуальное подтверждение тому, что каждая история уникальна, но в то же время они все связаны общей темой материнства и женской силы. Когда женщины начинают гордиться своим телом, своим опытом, это меняет к лучшему культуру родительства в целом.

— Ваш стиль отмечают за эмоциональную глубину, деликатность и особую гармонию света. Что помогло вам сформировать уникальный авторский почерк, позволяющий оставаться успешной на конкурентном рынке?

— Это результат многих лет практики и развития. Я долго работала в fashion-фотографии, что дало мне чувство стиля и композиции, и много изучала психологию родительства — это помогает быстро считывать настроение женщины и понимать, когда нужно сделать паузу или изменить подход. Еще один важный момент — я всегда стремлюсь использовать свет и тени как инструмент эмоций. Для меня свет не технический приём, а язык чувств.

— Вы не раз участвовали в престижных международных конкурсах, таких как 35AWARDS. Почему для вас, уже состоявшегося фотографа, важны оценки коллег?

— Конкурсы помогают понять, где ты находишься относительно мировых стандартов, какие тренды актуальны, как эволюционирует визуальный язык, какие темы волнуют людей по всему миру. Кроме того, фотографу очень важно получать оценку не только от клиентов, но и от коллег, которые видят твою работу не через призму личных эмоций, а через профессиональный взгляд.

— В начале карьеры вы учились у известных фотографов, а сегодня обучаете сами — через свои курсы и сотрудничество с известной европейской фотошколой White Photo School. Почему вы считаете необходимым делиться опытом?

— Для меня это возможность влиять на качество образования в нашей сфере. Я вижу, как важно дать начинающему фотографу не только "правильную картинку", но и понимание глубины, этики, ответственности — особенно в таких темах, как роды, материнство, женская уязвимость.

— Вы не только практик, но и исследователь, автор публикаций в научных журналах, посвященных визуализации материнства и роли нейросетей в современной фотографии. Как вы к этому пришли?

— Современная фотография стремительно меняется — технологии развиваются, границы жанров размываются. Чтобы не только следовать за этими изменениями, но и направлять их, нам нужно профессиональное сообщество, в котором есть диалог. Научные публикации — это один из способов такого диалога, где можно не просто делиться опытом, но и ставить вопросы, которые нас всех волнуют.

— Вы член Международной федерации фотографического искусства — FIAP и Американского фотографического общества — PSA. Признание и экспертность позволяют вам работать по всему миру. Какие проекты вы намерены реализовать в ближайшие годы?

— Планирую запустить международную обучающую платформу для фотографов и визуальных рассказчиков. Я мечтаю делиться знаниями не только о технической стороне съёмки, но и о том, как через фото поднимать социально важные темы, работать этично, выстраивать доверие с героями съёмок. Мне хочется, чтобы фотографы чувствовали ответственность за силу своего кадра и умели использовать её во благо.