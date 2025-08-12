Фильм Никита: Бурляев рассказал о Михалкове с неожиданной стороны — история дружбы длиною в жизнь

Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье

10:02 Your browser does not support the audio element. Культура История культуры Личность в культуре

Народный артист России, актёр, режиссёр, депутат Госдумы Николай Бурляев в день своего рождения представил свою новую книгу "Близнецы" и документальный фильм "Никита" о российском режиссёре Никите Михалкове.

Фото: Pravda.Ru by Анжела Якубовская Николай Бурляев на презентации книги Близнецы и фильма Никита

О книге "Близнецы"

Повесть "Близнецы" была написана в 1979 году, о книге очень тепло отозвался писатель Юрий Нагибин. Но, несмотря на похвалу известного писателя, книга не была опубликована.

"Я не хотел быть актёром, — рассказал на презентации Николай Бурляев, — прежде всего, глядя на Андрея Тарковского, я хотел стать режиссёром, а потом писателем. Это амбициозное начало, оно есть у каждого человека. Поэтому я строго отношусь к понятию "русский писатель", помня имена Толстого, Пушкина, Лермонтова, Державина… Благословил меня на писательскую стезю Юрий Нагибин, он позвонил мне по телефону после того, как прочёл рукопись, и сказал, что есть все шансы стать хорошим писателем. Но я ему не поверил и положил рукопись в стол, где она пролежала 32 года".

И вот спустя столько лет настал час "Близнецов". Книга была представлена на суд читателей. Она проиллюстрирована самобытными работами мастера песочной анимации Екатерины Шеффер.

О фильме "Никита"

Также в этот день была показана первая рабочая версия документального фильма "Никита". Над фильмом Николай Бурляев работал более 60 лет, в картину вошла уникальная и редкая хроника. Сегодня эти кадры смотрятся с огромным интересом, они будто говорят сами за себя.

"Мы подружились с Михалковым в 1959 году, — вспоминает режиссёр, — этот фильм охватывает 66 лет жизни и исторического процесса России, в которой мы с ним жили, идя разными путями. Он шёл своей дорогой, я — своей, но где-то наши дороги пересекались. Моя задача и желание в этом фильме — открыть человека, которого я люблю. Друга, который не предавал, его предавали очень часто, а он — нет. Когда расстреливали Белый дом и взяли под стражу генерал-майора Александра Руцкого, я видел по телевидению, как Никите Михалкову задают вопрос о том, что арестовали Руцкого и дружит ли он с ним. И Никита Сергеевич говорит на камеру: "Да, мы друзья, и останемся ими, что бы ни было".

Дальше Николай Петрович рассуждает: "К роду Михалковых всегда относились с завистью, знаю, когда я с ним подружился и об этом узнало моё окружение, о том, что я вхож в их дом, мне сказали: "Эти Михалковы. У них денег полно…" Зависть… И эстафету небрежения этим нехорошим и ядовитым шумом уже много лет несёт Никита Сергеевич. И по тому, как он это делает, он настоящий аристократ духа, аристократ рода".

Несмотря на высокое положение семьи Михалковых, в ней не было никакого высокомерия и чванства. Николай Бурляев с благодарностью вспоминает о том, как однажды он попал в непростую ситуацию по своей наивности и, если бы не вмешательство Михалкова-старшего, он мог бы серьёзно пострадать. После премьеры фильма "Андрей Рублёв" молодой актёр Бурляев согласился на интервью с иностранной журналисткой. У гостиницы "Националь" Николая задержали, составили протокол и пригрозили тюремным сроком. Молодой артист обратился за помощью к другу Никите, тот попросил отца помочь. Сергей Владимирович поехал на Лубянку, и большие чины разобрались в недоразумении.

Спустя многие десятилетия Бурляев вспоминает: "Ну что за дело великому писателю Михалкову было до какого-то приятеля сына, но его мгновенная реакция на чужую беду поражает".

В фильме Николая Бурляева Никита Михалков комментирует это в интервью: "Чувство несправедливости у моего отца было развито остро. Отец очень много сделал добра и знакомым, и мало знакомым людям и ненавидел, когда его начинали благодарить. И я его абсолютно понимаю, потому что испытываю то же самое".

В ленте "Никита" есть интересный эпизод. Это служба в армии молодого Михалкова. Сын автора гимна Советского Союза мог воспользоваться большими связями своего отца и, как говорят в народе, "откосить" от армии, но он из принципа не стал этого делать. Попросился на призывном пункте отправить его на Камчатку. И службу Никита Михалков нёс на Дальневосточном флоте. Есть фотографии, есть хроника. А ведь мог попросить направить куда-то поближе, а не туда, где минус 30, снегопады, метели и ветра сдувают в океан.

В интервью Никита Михалков рассказывает о том, как пошёл в армию, смирив свою гордыню, и служба была настолько тяжёлой, что были случаи, когда он несколько раз смертельно замерзал. Был случай, когда он уснул от усталости на нартах, вдруг увидел в небе "корзиночку с пирожным" и вспомнил, что когда человек видит сладкое — это первый признак замерзания. Молодой солдат с трудом выбрался из саней и не дал себе замерзнуть.

Фильм наполнен воспоминаниями о детстве и юности, о семье и первых шагах в кинематографе. Но не только приятные и курьёзные ретроспекции вошли в картину: Никита Михалков был единственным человеком во всем Союзе кинематографистов, кто встал на защиту режиссёра Сергея Бондарчука.

Этот случай, факт в истории отечественной кинематографии — на V "перестроечном" съезде Союза кинематографистов произошла вопиющая ситуация, буквально все кинематографисты ополчились на Сергея Бондарчука. И Михалков единственный, кто нашёл в себе смелость противостоять кинематографической общественности. Он попытался убедить собравшихся режиссёров, актёров, операторов, сценаристов в том, что они не правы, нападая на заслуженного и великого человека.

Также сохранились кадры, как Никита Михалков во время своего выступления возмущался по поводу насаждения в России западной демократии. Камера наезжает на ухмыляющиеся лица в зале, слушавшие эти слова. Сегодня спустя годы россияне убедились, что западная демократия в России — это химера и это совершенно не русский путь.

И в фильме звучит важная фраза, словно ушат холодной воды, из уст Михалкова: "Союз кинематографистов в ельцинские времена превратился в "Ельцин-центр". Там проводились все большие либеральные собрания, и в Союзе я увидел абсолютное отражение того, что происходит в стране, просто зеркальное…"

И ещё осталась одна очень важная деталь, которую создатели планируют добавить в документальную картину: "1999 году Михалков был яростным противником натовской агрессии против Югославии, а в феврале 2000 года он побывал в Белграде по приглашению президента Слободана Милошевича. И уже тогда на пресс-конференции, выступая с протестом, он предупреждал общественность, что Югославия — это всего лишь первая проба… Если натовский план удастся, то они пойдут дальше…"

В чём убедился весь мир спустя годы...

Архивные съёмки югославской пресс-конференции авторы хотят добавить в фильм, премьера которого состоится в октябре, к юбилею народного артиста, режиссёра, общественного деятеля Никиты Михалкова.

Затем фильм "Никита" хотят выпустить в общероссийский прокат, он пройдёт во многих кинотеатрах страны и также будет показан по телевидению на ВГТРК.

По поводу проката документальной ленты у режиссёра Николая Бурляева большие надежды, он вообще считает, что ситуация с прокатом в нашей стране кардинально изменилась:

"К прокату я уже стал относиться иначе, чем во времена, когда российский прокат стал отделением американского кинопроката. Это время уходит, и прокатная судьба моего предыдущего документального фильма о Тарковском "Боже, чувствую приближение твоё" о многом говорит. Фильм показали в огромном количестве российских кинотеатров. И не только этот фильм, есть ряд хороших документальных фильмов, которые были хорошо представлены зрителям в кинотеатрах.

Мне говорили: "Как будут фильм о Тарковском смотреть с детьми? Ведь там разговор о бессмертии, о том, что нет смерти, о жизни, вечности, создателе. Как дети будут смотреть?" Один мальчик девяти лет во время просмотра этого фильма родителями на ноутбуке зашёл в комнату, уселся рядом и досмотрел фильм до конца. И ему, как они говорят, "зашло"… Далее, я приехал в Новокузнецк представить фильм, в зале где-то 200 человек. В центре увидел пару подростков, девушка лет пятнадцати, волосы, крашенные в ультрафиолет, и парень с какими-то огненными волосами с татуировкой. Я спросил: "Они ошиблись залом? Как они будут смотреть?" Я не мог остаться до конца, представил фильм, улетел, через три дня мне присылают видео, местное ВГТРК у этой девушки берёт интервью, она говорит: "Я не понимаю, что со мной произошло. Я как будто побывала в ином мире". А этот фильм именно уносит туда. Молодые души хотят видеть эти фильмы, и не надо бояться, что они что-то не поймут сейчас, что-то будет работать "на вырост".

Уточнения

Никола́й Петро́вич Бурля́ев (род. 3 августа 1946, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, писатель, поэт, телеведущий, общественный деятель; народный артист РФ (1996). Лауреат премии Ленинского комсомола (1976). Член Союза писателей России, член Патриаршего Совета по культуре. Депутат Государственной Думы VIII созыва (с 2021 года), член фракции «Справедливая Россия — За правду».



Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер. Герой Труда Российской Федерации (2020), народный артист РСФСР (1984), заслуженный деятель искусств Чеченской Республики (2024), лауреат трёх Государственных премий Российской Федерации (1993, 1995, 1999) и премии Ленинского комсомола (1978). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

