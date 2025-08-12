Секреты подготовки к балету: как Арина Варенцева меняет будущее танца

Артистка Мариинского театра и международный педагог по балету рассказала, как правильная подготовка юных артистов меняет будущее классического танца.

Фото: Фото из личного архива Арины Варенцевой Балерина Арина Варенцева

В 2025 году Академия Вагановой провела отбор абитуриентов с использованием онлайн-регистрации и предварительного просмотра по видеопортфолио. При этом педагоги все чаще отмечают проблему: многие дети приходят в профессиональные училища без должной базовой подготовки. Отсутствие специализированных методик к профессиональному балетному образованию создает серьезные трудности при поступлении в ведущие учебные заведения.

Арина Варенцева, выпускница Академии Вагановой с красным дипломом и артистка Мариинского театра с 2012 по 2016 год, которая исполняла ведущие партии в "Сильфиде", "Карнавале" и "Петрушке", создала систему подготовки детей к профессиональному балетному образованию. Ее подход, успешно опробованный в России, Бразилии и Японии, позволяет ученикам побеждать на международных конкурсах и готовиться к поступлению в ведущие балетные академии мира.

В нашем интервью Арина объясняет, почему традиционные методы подготовки устарели, и делится секретами воспитания нового поколения артистов балета.

— Арина, ваши ученики в Бразилии завоевали первые места на престижных фестивалях Santista de Dança и Passo de Arte. В чем уникальность вашего подхода к подготовке юных танцовщиков?

— Работая с учениками 12-15 лет, я поняла, что пробелы в их подготовке кроются в младшем возрасте: не выучены досконально позиции, нет чистоты движений и четкости исполнения. Все это нужно отрабатывать с детства. Я объединила знания классического танца, которые получила в Академии Вагановой, с пониманием анатомии и механики движений, которое развила благодаря гимнастическому образованию в детстве. Моя методика отвечает на конкретный вопрос: как правильно подготовить мышцы ребенка 7-9 лет к профессиональным нагрузкам, снизив травмоопасность и повысив качество дальнейшего обучения. Когда мои ученики в Бразилии начали применять эти принципы, пусть и в достаточно позднем возрасте, те, кто решился и смог выдержать все упражнения, сохранить дисциплину и продолжать их выполнение несмотря на усталость и сложность, добились невероятного успеха. Они не просто выигрывали конкурсы, но и показывали техническое мастерство, которое поражало жюри. Если бы эти принципы применялись с раннего детства, результат был бы еще более впечатляющим.

— Вы прошли путь от ученицы Академии Вагановой до артистки Мариинского театра, исполнявшей ведущие партии, стали приглашенной солисткой, выступавшей на сценах Европы, США, Латинской Америки и Японии, а теперь стали педагогом балета. Чем вы делитесь в своей методике, чтобы ваши ученики смогли так же преуспеть?

— Работая в Мариинском под руководством народной артистки России Габриэлы Комлевой, я поняла одну важную вещь: техника без понимания природы движения это просто набор заученных элементов. Я анализировала, как работают мышцы, как развивается выносливость, как формируется артистическое чутье. Эти знания стали основой моей педагогической методики. Дети должны с самого начала понимать, что они делают и зачем, а не просто копировать движения.

— Ваша адаптация хореографии Леонида Якобсона из балета "Шурале" привела к победе ваших учеников на Festival Santista de Dança, где они получили первое место и награду за лучший групповой номер. В чем секрет такой успешной адаптации классического наследия для юных исполнителей?

— Адаптация это не упрощение, а перевод сложного хореографического языка на понятный ученикам уровень без потери художественной ценности. Когда я переносила "Птиц" из "Шурале" для моих учеников, я сохранила все ключевые элементы Якобсона, но адаптировала их под физические возможности детей и количество исполнителей. Результат говорит сам за себя: первое место и награда за лучший групповой номер на Festival Santista de Dança. Это показывает, что качественная адаптация позволяет детям прикоснуться к великому наследию, не деформируя его, но делая доступным.

— Многие критики отмечают, что современные дети стали менее выносливыми физически, но ваши ученики демонстрируют отличную физическую подготовку и побеждают на международных конкурсах. В чем секрет вашей методики подготовки?

— Действительно, современные дети проводят больше времени с гаджетами и меньше двигаются, но это не означает, что они менее способны к балету. Просто подход к их подготовке должен быть более научным и продуманным. В моей методике особое внимание уделяется постепенному укреплению мышечного корсета и развитию координации с учетом анатомических особенностей детского организма. Я включила элементы из гимнастики, которой сама занималась в детстве, что помогает детям лучше понимать механику движений. Главное — не форсировать процесс, а создать правильную базу, которая позволит ребенку развиваться гармонично и избежать травм в будущем.

— Вы получили престижную премию Капри за вклад в сохранение классического наследия. Как, по вашему мнению, должно развиваться балетное искусство, чтобы оставаться актуальным?

— Премия Капри подтвердила правильность моего подхода: классическое наследие нужно не просто сохранять, а делать живым и доступным. Я планирую запустить бесплатное распространение моей системы, чтобы как можно больше педагогов могли использовать эти принципы. Балет — высокое искусство, но возможность прикоснуться к нему должна быть у каждого, кто искренне стремится. Поэтому я поставила цель, которая заключается в структурировании процесс обучения так, чтобы талантливые дети из любой страны могли качественно подготовиться к поступлению в ведущие балетные академии мира.

— Какие планы у вас на будущее в области развития балетного образования?

— Я никогда не останавливаюсь в развитии, например, продолжаю изучать анатомию, совершенствуюсь в области искусства и балета. Планирую создать международное сообщество педагогов балета, возможно, фонд, который будет поддерживать талантливых детей независимо от их финансовых возможностей. Также рассматриваю организацию конкурса, посвященного именно классическому танцу, где будут оцениваться не только техника, но и понимание традиций. Моя миссия — сделать качественное балетное образование доступным во всем мире и воспитать новое поколение артистов, которые понимают и ценят классическое наследие.