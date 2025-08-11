Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Валерий Рокотов

Огонь против тьмы: русское искусство вступает в бескомпромиссную битву

Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне
7:01
Культура » История культуры

Война показала, что у России не два друга, а три: армия, флот и культура. Именно поэтому сфера, где дышит дух, оказалась перенаселена агентурой. После начала военных действий самые активные подрывники сбежали к своим счетам и кураторам. Другие же залегли, поутихли и действуют в рамках возможного.

Сцена из спектакля театра Модерн без названия
Фото: Пресс-служба театра Модерн
Сцена из спектакля театра Модерн без названия

Сегодня запреты делают своё дело. Поток кислотных карикатур, постмодернизма и пропаганды расчеловечивания уменьшился на порядок. Враги лишаются кормовой базы и инструментов влияния. Но одними запретами здесь явно не обойтись. Идеальным заслоном — непреодолимой стеной — может быть только огонь живого национального искусства.

Три источника

Деградация культуры приводит к потере суверенитета, потому что для выхолощенного человека он не представляет никакой ценности. "Гражданин мира" прёт на протестные митинги и голосует за ставленников глобалистических корпораций. Такой хлыщ не прочь слить нацию в месиво Постмодерна, где все её творения, образы и мечты будут высмеяны, стёрты, забыты.

Разрушение культуры позволяет победить без войны. "Либеральный" Запад именно так и планировал установить гегемонию: с помощью революций хлыщей. И сегодня, когда мы отвергли его установки, важно ясно осознавать, что именно сохраняет культуру живой.

В искусстве есть три надёжных источника живого огня:

  1. драма,
  2. сатира
  3. и авангард.

Драма — это зеркало нации. В нём отражается здешнее бытие и душа человека, наделённого национальными чертами. Мы видим героя, который очень похож на нас, или кого-то хорошо нам знакомого в тяжелейшее для него мгновение жизни. Мы переживаем с ним и падение, и отчаяние. В хождениях героя по мукам мы вместе с ним прорываемся к истине, обретаем потерянные любовь, надежду, самоуважение и воскресаем, испытывая катарсис. В зеркале драмы отражаются наши мечты, порывы, споры с собой, ошибки, прозрения, и поэтому драма вызывает переживания, какие не вызывает ни один другой жанр.

Драма часто обращена к судьбоносным страницам истории, где проявляются отношения гражданина и государства. А они далеко не безоблачны. Государство обладает правом на насилие и далеко не всегда использует это право разумно. Часто во власть пробиваются люди, которым нельзя доверить управление трактором. В попытке противостоять беспределу и исправить механизм власти проявляется личность, которой мы сопереживаем. Мы всегда на стороне такой личности, поскольку осознаём государство результатом сотворчества живущего в нём народа.

Главное назначение драмы — пробуждение совести и достоинства, потому что без этого нет человека. Драма постоянно обновляется, поскольку история на месте не топчется: меняются мир и человек, появляются новые конфликты и вызовы. А значит, ни о каком кризисе драмы (а уж тем более о её смерти) речи не может быть. Её отпевают те, кто хочет умертвить нацию.

Сатира — это гражданский смех. Это не вульгарная низовая ржачка, которую восславил Михаил Бахтин, а смех-исцелитель и смех-борец. Вульгарная низовая ржачка не уничтожает отжившее и не даёт дорогу новому, как доказывал культуролог. Она устанавливает диктатуру пошлости и обеспечивает тренд деградации.

Сатирический смех всегда нацелен на исправление. Он демонстрирует волю к жизни, а не к приятному прозябанию или скольжению по наклонной.

Сатира служит не власти. Она служит народу. Сатирик со смехом доносит горькую правду и делает это так, чтобы она не убила надежду. Развеивать надежды, сеять хаос и смерть — это цель трикстера. И служит он тем, кто презирает людей и погружён в оргию властвования.

Авангард — это сотворение новых форм обращения к живым смыслам и рассказа о человеке: его драме, его борьбе, его движении в будущее. Это моление о грядущем удивительном мире, где человек раскроет весь свой творческий потенциал и обретёт сознание, способное осмыслить непостижимое.

Авангард как опережающее и молодое искусство с юношеской самоуверенностью прорвался к метафизическим горизонтам. Он прорвался к ним в поэтическом опьянении, без осознания того, что способно пересотворить человека и мир. Но в этом рывке он создал образы, которые потрясают, пробуждают ностальгию по будущему и приоткрывают тайну того далёкого бытия, где традиция не отброшена, а освобождена от механизмов подавления личности и возвращения в разделяющее людей прошлое.

Драма, сатира и авангард пронизаны верой в человека. Вне этой веры их просто нет. Есть другое — то, чем их подменяют уже более полувека.

Декаденты и големы

У национальной культуры есть два абсолютных врага. Это

  1. декаденты
  2. и големы.

Декадент — это прозябающий псевдоинтеллигент, страдающий неврозом насмешки. Он ищет в культурном пространстве то, что оправдывает его союз с пустотой. Его интерес к абсурдизму и постмодернизму связан с тем, что они освобождают от поиска смыслов и наполняют презрением ко всему, где проявляется дух.

Декаденты-творцы льют в культуру мёртвые воды. Их национальное бытиё не волнует. Они обслуживают класс-паразит, танатическую аристократию, которая хочет жить за счёт общества и потому развращает его, подавляет его волю к сопротивлению. Их путеводный образ — Телемское аббатство, описанное Рабле.

Голем — это психически нездоровое существо, чья враждебность к национальной культуре порождена гетто-сознанием и разлитым в религиозной традиции экстремизмом. Он может быть хорошо образован, но при этом нацелен на разрушение.

Големы идут в культуру, как в туалет. Они создают кислотные карикатуры на человека и издеваются над памятниками национальной литературы. Они самоутверждаются за счёт опошления и очернения. Одни из них не понимают того, что творят, поскольку подчинены установкам коллективного бессознательного. Другие полностью осознают свои действия, приближая крах государства, чья территория должна быть разорвана, а недра и предприятия присвоены глобальными спекулянтами. Их окрыляют пророчества о своём грядущем господстве. Ими движет ненависть к тому, что живёт вопреки пророчествам и не даёт получить обещанное.

Если декаденты и големы проникают во власть, то начинают поддерживать в искусстве всю мертвечину, любое ублюдочное самовыражение.

Они знают, что вне национального культура обречена, и поэтому усиленно продвигают "универсальное" искусство: всех этих наследников дадаизма. Они знают, что вне этики и нормы культуры нет, и поэтому постоянно обращаются к темам дикарства и сексуальных перверсий.

Административные декаденты и големы подменяют драму чернухой, сатиру — стёбом, а авангард — постмодернистским зрелищем. Они нагнетают социальную апатию и оправдывают терроризм (эстетический, маргинальный, религиозный). При них современное искусство превращается в муть. В нём задают тон абсурдизм, абстракционизм, постмодернизм, панк, кэмп, инди, трэш, мистика, стёб и агитки "новой этики". Маргиналы провозглашаются носителями эстетических истин и живыми символами свободы, противостоящими "консерваторам" и "диктаторам". Маргинальный иконостас полностью заслоняет тех, кто создаёт подлинное искусство.

Союз декадентов и големов в органах управления — худшее, что может ожидать государство.

Орудия убийства

Война многое изменила. В России кончился шабаш "творческой" псевдоинтеллигенции. Декаденты и големы лишаются своих проверенных орудий убийства. Перечислим наиболее эффективные.

Десакрализация. Грубая издёвка над памятниками национальной культуры в стремлении сокрушить культуру как церковь светского человека.

Провокационизм. Шокирующие воздействие на человека культуры, в результате которого он теряет ориентиры, привыкает к дикости "современного искусства" и становится пленником разрастающейся в душе пустоты.

Дегероизация. Очернение героев былых эпох и людей с живой совестью. Прославление милых ничтожеств или буйных "ниспровергателей морали". Изображение человека животным, а любого коллектива — банкой с пауками. Кислотная карикатура на мир человеческий, призванная убить все надежды на создание восходящего общества.

Абсурдизм. Кривое порождение экзистенциализма, лжесатира. Полная капитуляция перед усложняющейся реальностью. Способ самоутверждения и заработка декадентов, уловивших тренд деградации.

"Постдрама". Отрыжка постмодернизма, театральный лжеавангард. Один из инструментов превращения интеллигентного человека в бревно. Прямо нацелена на изгнание смыслов и пропаганду бесчувствия.

"Перформанс". Пародия на актёрское искусство. Движение живых кукол, создающих зрелище для "уставшей от культуры" "новой интеллигенции". Способ общения мёртвого с мёртвым.

"Универсализация". Продвижение "наднационального" выхолощенного искусства, заряженного провокативностью и бессмыслицей. Способ вымывания из культуры национального и лишения её корней, питающей силы.

Этноцентризм. Средство возвращения человека в донациональное состояние. Соблазнение его идеей приобщения к "религии предков" и создания собственной нации и своего государства. Обман людей, не понимающих, что нацию рождают длинный исторический путь, отрыв от мифа и появление светской морали. Способ стравливания народов и развала государства под флагом "деколонизации".

"Трансгрессия". Извращение идеи романтиков о выходе за пределы, очерченные мещанами и прагматиками. Вместо обретения свободы духа, обостряющей чувства и позволяющей постичь красоту, выход за рамки социальных норм и бегство от человечности.

"Новая этика". Пропаганда сексуальных перверсий и развращённости. Разрушение норм морали, вне которых национальной культуры нет.

"Новая процессуальность". Форма войны с театром в условиях краха постмодернизма. Попытка подать под новым соусом блюдо, которое уже ели. Соусом служит "спонтанность", возведённая в культ и явно заимствованная у сюрреалистов. Цель здесь вполне очевидна: не позволить драме триумфально вернуться на сцену.

"Новая мистериальность". Подмена смыслового содержания театрального действия ритуалом, приобщающим к оккультизму и эзотерике. Последнее прибежище бунтарей-маргиналов, долго скрывавших свои гностические воззрения. Превращение сцены в алтарь новой аристократии, над которой культура не властна.

Декаденты и големы далеко не обезоружены. Они публично обсуждают свои проблемы и заявляют, что война не окончена. Их вдохновляет то, что чиновники ничего в искусстве не понимают и рады дать деньги "творческой интеллигенции", чтобы та чем-то была занята и не орала на митингах.

Враги культуры связывают надежды с послевоенным миром, где патриоты расслабятся и уснут. А что питает наши надежды?

"После войны"

Сегодня нам абсолютно ясно, что никакого "после" не будет. Эта надежда на "после войны" и сонная расслабуха всё когда-то и кончили.

Культура — это поле сражения, на котором только успевай отбиваться и заострять меч. Подрывное искусство продвигается институтами и спецслужбами. За ним стоят интересы. Непонимание этого оборачивается катастрофой: страна либо теряет суверенитет, либо вообще исчезает. А в случае с СССР это была катастрофа невосполнимая, потому что исчезла альтернатива капитализму, уже зашедшему в тупик и шизеющему.

Россию обманом вернули в капитализм, который глобализировался, взрастил либеральный фашизм и начал уничтожать нации. Страна пережила предательство партийной и чекистской верхушки, разруху и унижения. Она чуть не захлебнулась от горя. Но на этом горьком пути мы многое осознали и обрели опыт противостояния тьме. Мы сегодня абсолютно другие. Возможно, впервые в своей истории мы так крепко связаны с нашими мёртвыми, нашей историей и так трезво смотрим на вещи.

Мы видим, как через искусство в наш мир вливается меланхолия, как прославляется зоологическое, а культ "эстетизма" и "новизны" служит выхолащиванию смыслов.

У нас уже нет былого, слепо благожелательного отношения к традициям. Мы увидели, сколько там экстремизма и как холодно и расчётливо его направляют на подрыв государств. Мы знаем, кто управляет растаскиванием наций: возбуждает и стравливает этносы. Это союзы богатейших семей с их языческими и сатанинскими культами. Это подчинённые им спецслужбы и институты.

Поэтому русское искусство будет избавляться от наивности и прекраснодушия. Оно будет нетерпимо ко всему, что пытается "замутить" регресс и вернуться в безвременье. В своей войне без срока оно будет вытеснять на обочину то, что исполнено воли к смерти или заряжено провокативностью. И пусть там, в подвальной тьме или полутьме, всё это сходит с ума и низвергается в преисподнюю.

В культуре "послевоенной" России главную роль будет играть театр с его особой атмосферой и живыми эмоциями, его соборностью и мистерией восхождения духа. Не кино, которое смотрится дома или с попкорном в торговом центре. И, увы, не литература, которую сделала чтивом и ещё долго будет использовать в своих интересах "наднациональная" олигархия.

Страна неизбежно станет театроцентричной, потому что театры у нас принадлежат государству, а оно проявило явную волю к жизни. Другого места, где возможно перебороть энтропию и разгорячить сердца, просто не существует. Нет лучшего пути оздоровления общества, чем широкое развитие театральной жизни. Конфессии вольно или невольно разделяют нацию, а соединяет её в единое целое светская нравственная культура, где театр — это место встреч, взаимных переживаний и укрепления веры в то самое отринутое Западом "человеческое". Неслучайно "либералы" так упорно уродовали сцену, используя её для пропаганды расчеловечивания и наращивания протестной городской слизи (хлыщей).

Сегодня декадентско-големические тромбы не дают оздоровить театр. В его двери стучится живая драматургия, а они для неё закрыты. Театр ещё во власти замкнутых групп, которые в нём кормятся или воюют с национальной культурой. Но тромбы обречены рассосаться, потому что страна стоит перед выбором: либо восходящее движение, либо деградация, кровавое месиво и страшный финал.

Впереди триумфальный подъём классической живописи. Уже заметно потеснившая лжеавангард с его холуйством перед западным спонсором и художества пофигистов, она всё чаще обращается к смыслам и социальным сюжетам, в которых страна узнаёт себя. Достаточно было дать пинка паре-тройке леваков-галеристов, чтобы творцы протрезвели и увидели небо над головами. Впрочем есть и другая причина грядущего триумфа классики. К художникам приходит понимание того, что лжеавангард, абстракционизм и "сюр" — это предвестники культурной катастрофы, за которой неизбежно последует катастрофа социальная. А это мало кому улыбается.

Во время трагических событий на Украине потрясающе заявила о себе лирика, противостоящая этнической дикости и этнофашизму. Таких стихов, поднявшихся над эстетской, гладко причёсанной писаниной, не рождалось давно. И когда отсеется всё, что рождено второпях, золото этой смотрящей в лицо смерти поэзии войдёт в русскую культуру навечно.

Настаёт эпоха совершенно другой критики и культурологии. Не внимающей западным веяниям, не продвигающей разрушителей, а противостоящей проявлениям зла в искусстве и вскрывающей подрывную работу псевдотворцов, мотивированных деньгами или сектантскими установками. Эта эссеистика просто обязана перетряхнуть культурный багаж последних ста лет и всё поставить с головы на ноги.

За годы разрухи и безвременья, подъёма со дна и войны мы осознали великую ценность светской нравственной культуры, когда-то оформившей нацию, и великую ценность творческого пути тех, кто этой культуре был до конца верен. Это наша "живая вода".

Наши надежды связаны с осознанием собственной инаковости. Запад веками шёл дорогой капитализма и ничего иного не знал, всё глубже погружаясь в безверие и цинизм. А мы знали, и в этом нашем "ином" была противостоящая безверию и цинизму культура.

Наши надежды связаны с возвращением культуре сакральности. Они — в пробуждении воли к сопротивлению хаосу и созиданию национального бытия. И они, конечно, связаны с образом человека, увидевшего ад и не падшего, — восходящего человека, в котором не гаснет огонь социальной мечты, сколько бы льда вокруг него ни сверкало.

Нам не нужно боготворить человека, отрывая его от собственной тени. Нам не нужно становиться святыми и подменять собой ангелов. Нам нужно опереться на национальную почву и дотянуться до небес. Такая предстоит работёнка для тех, кто не слился с ландшафтом.

Уточнения

Дра́ма (др -греч. δρᾶμα «деяние, действие») — литературный (драматический) и сценический жанр. Получил особое распространение в литературе XVIII—XXI веков, постепенно вытеснив другой жанр драматургии — трагедию, противопоставив ему преимущественно бытовой сюжет и более приближенный к обыденной реальности стиль.

Сати́ра (заимствование через фр. satire из лат. satira — букв. переполненное блюдо) — резкое проявление комического в искусстве, представляющее собой поэтическое унизительное обличение явлений при помощи различных комических средств (приёмов): сарказма, иронии, гиперболы, гротеска, аллегории, пародии и других.

Русский авангард — одно из направлений искусства европейского авангарда, получившее развитие в России и СССР в 1900-е — 1930-е годы. Наивысшего расцвета русский авангард достиг в послереволюционный период 1917—1932 гг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Валерий Рокотов
Валерий Рокотов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Темы культура искусство
Новости Все >
В Британии родились дети без генетических дефектов благодаря донору митохондрий
Сортировка вещей по четырём категориям упрощает организацию хранения
Ушел на пенсию – пришел на Вещание: Гарет Бэйл – главная звезда TNT Sports следующего сезона
Собчак назвала дочь олигарха Кенина причиной развода Шамана и Мартыновой
Хакими против Дембеле: битва за Золотой мяч набирает обороты
Отшелушивающая перчатка как инструмент для глубокого очищения кожи
Генпрокуратура Литвы сообщила о задержании россиянина, пропавшего с поезда в Калининград
Молодой талант Эстеван из Челси получил 8 баллов за игру против Милана
Пожелтение листьев огурцов связано с нарушением полива, питанием и болезнями
Пресняков в Испании, жена в Москве: что происходит с личной жизнью артиста?
Сейчас читают
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны
Авто
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка
Наука и техника
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка Аудио 
Популярное
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют

Ты тоже думаешь, что вождение с «автоматом» — это просто газ и тормоз? Тогда ты рискуешь сократить срок службы своей коробки в несколько раз.

Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
День Изнесения Честного Креста Господня. О духовной составляющей праздника рассказывает отец Андрей (Сапунов)
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3
Молодой талант Эстеван из Челси получил 8 баллов за игру против Милана
Пожелтение листьев огурцов связано с нарушением полива, питанием и болезнями
Пресняков в Испании, жена в Москве: что происходит с личной жизнью артиста?
Надаль стал отцом во второй раз: семейное счастье и неожиданные признания о жене
Bloomberg: политика Трампа снижает роль доллара в мире
Трава и корни помогли обезьяне сделаться человеком
Куриный салат сочетается с тостами, картофелем и свежими овощами
Лариса Долина пытается обрести вторую волну популярности с помощью рэпа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.