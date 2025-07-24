Как мечты детства вдохновляют новые спектакли: театральная лаборатория открывает двери для молодёжи

Театр Моссовета запускает лабораторию для молодых режиссёров

9:08 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Драматический

Театр Моссовета и МТС Live запускают режиссёрскую лабораторию детского театра для молодых режиссёров. Творческая лаборатория будет называться "Театр Моссовета — детям". Это будет ещё один шаг в развитии и поддержке молодых режиссёров, а также в воспитании новой театральной аудитории.

Фото: Пресс-служба театра Моссовета Спикеры пресс-конференции по случаю открытия Творческой лаборатории Театр Моссовета — детям

Лаборатория станет площадкой для реализации молодых режиссёров, студентов и выпускников театральных вузов и отделений всех регионов РФ, в том числе новых территорий. Лучший проект лаборатории станет полноценным спектаклем, который войдеёт в основной репертуар Театра имени Моссовета.

Заслуженная артистка РФ Ольга Кабо вошла в жюри конкурса и высказала своё мнение по поводу предстоящего проекта.

— Ольга Игоревна, проект поражает своим размахом, и радует, что появилась возможность у молодых режиссёров и драматургов проявиться. А как актёры относятся к участию в спектаклях молодых творцов?

— Мне кажется, что это будет такой полёт фантазии и такое прекрасное путешествие в мир детства. Вспоминаю себя — для меня утренний поход в театр с мамой был настоящим счастьем. Родители, конечно, не очень любят подобные мероприятия, но тем не менее детские спектакли и походы в театры — это настоящий праздник.

А когда у нас, например, в театре не было спектаклей и мы на Новый год хотели порадовать наших детей и детей сотрудников театра, то просто готовили спектакли. К сожалению, они были одноразовые, но это было такое удовольствие, что трудно передать словами. Мы спорили, придумывали костюмы, смеялись, с удовольствием летели на эти репетиции. Это был творческий момент и радость зашкаливала.

Также наш театр Моссовета ездил в Луганск с детским спектаклем "Карлсон", когда можно было приехать в эти города в новогодние праздники, и мы видели, как город оживал, как люди забывали о трагедии, как дети и родители бежали на спектакли. Строились скульптуры из снега, Дед Мороз, раздавались конфеты, было всё очень красиво. И хоть за окнами не было мира, в зале царила атмосфера счастья и праздника.

Всё равно мы отталкиваемся от своего детства. То, что вложили в детстве в каждого из нас, то мы и несём в мир, приумножая. Поэтому я очень рада, что такой проект существует и что в нашем театре будет возможность порадовать детей новыми спектаклями и самим в них поучаствовать.

— Сегодня существует огромное количество и классических пьес, и современных. Какой материал вас бы заинтересовал?

— Вспоминаю свою большую фильмографию... Конечно, одна из любимых тем — это участие в детских фильмах. Я играла в фильме Павла Арсенова "Волшебник Изумрудного города", снималась у Натальи Бондарчук в фильме "Юность Бемби", с моей дочерью мы снимались в фильме "Дюймовочка" у Леонида Нечаева. Мне кажется, что чем добрее сказки, тем лучше, дети хотят истории про добро, про любовь.

Честно говоря, давно не читала современных сказок, но то, что читала, мне показалось, что они какие-то "скоростные" и не берут за душу. Когда мы смотрим, допустим, фильм "Чебурашка", который прогремел в кинематографе, то понятно, что людям нужно именно добро. Сказка должна быть светлая, и герои, если даже они отрицательные, должны быть обаятельными. Тогда дети забудут про агрессию.

У меня сын ещё учится в школе. Я понимаю, что в школах дети переносят модель современного мира в общение между собой. И мне кажется, что детей надо спасать, показывать им другую жизнь, другую возможность общаться, потому что у нас сейчас не всё спокойно.

Если студенты будут предлагать хороший материал и это будет современная сказочная драматургия и, может быть, классическая в современном прочтении, то театр обязательно откликнется на эту инициативу, и я в том числе.

— А с какими молодыми режиссёрами, скажем так, вы не сможете сработаться? Что для вас должно стать критерием отбора?

— Молодые режиссёры сегодня — очень креативные, дерзкие. Это не делает их хуже или лучше. Если мы говорим о детских спектаклях, то они должны быть добрые, где есть луч надежды и где нет агрессии и вульгарности. Я не приемлю ни в театре, ни в кино пошлости, поэтому, увы, очень ограничена в работе, откровенная реклама агрессии мной неприемлема.

— Скорее всего, рекомендация молодым драматургам — обратить свой взор в сторону классики? Но сегодня есть тенденция — молодые люди очень мало читают классику.

— Моей старшей дочери 26 лет, она творческий человек, закончила балетное училище при Большом театре, потом стала балетмейстером. До какого-то времени она вообще не читала, и я изумлялась — дочь растёт в семье, где все читают, а она нет. Но в какой-то момент она сама поняла, что много упустила и чего-то не успела сделать, она совершенно изменилась и захотела читать. И вот уже лет десять читает просто взахлёб разную литературу: и психологическую, и театральную, и художественную. Важно дождаться момента, когда они захотят узнать в жизни что-то больше, они же не могут остаться на прежнем уровне. И чтобы этот шаг произошёл, надо подтолкнуть. Я абсолютно верю в нашу молодёжь, нашим детям надо дать шанс.

Вообще, дети замечают, когда взрослые их обманывают, и замечают, когда не халтурят и дарят им свой мир, они тогда открываются. Это разговор не только о театре, главное сейчас — помочь нашим детям общаться. У них сегодня в основном виртуальное общение, я понимаю, что XXI век и мы никуда уже от этого не уйдём... Но всё равно с глазу на глаз общаться очень важно, рассказывать о своих эмоциях и впечатлениях. Дети, к сожалению, в основном косноязычные, потому что не общаются между собой вживую.

Иногда прихожу вечером домой и пытаюсь разговаривать с сыном, рассказываю ему, задаю вопросы, он мне отвечает односложно. Я его прошу рассказать поподробнее, считаю, что такой разговор важен, он в будущем даёт хорошие плоды. Мы не можем быть одиночками, мир — это коллектив, и язык молодёжи тоже надо понимать.

— Что-то сейчас можете посоветовать молодым драматургам и режиссёрам?

— Когда репетируешь комедию, не надо делать нарочито так, чтобы было смешно, главное — чтобы это было точно. А когда репетируешь трагедию, не нужно самой обливаться слезами. Нужно расставить акценты, о чём мы говорим. Спектакль, кроме того, — это художественное произведение, это диалог, он должен быть очень профессиональным. Есть предмет "Логика речи" в актёрском мастерстве, это не может быть просто разговором. Должна быть цель. В каждом спектакле должна быть цель, на какую аудиторию мы рассчитываем и что мы хотим, чтобы от нас услышали.

— В театре Моссовета есть великолепный спектакль "Восемь женщин", в котором вы участвуете. Можно спросить, а какая цель у этой постановки и не смущает ли вас, что в нём показаны самые неприглядные женские качества?

— Во-первых, женщины бывают разные, и мужчины бывают разные, и в каждом из нас есть две половинки: и чёрное, и белое. И осуждать кого-то, вообще, мне кажется, — дело самое безнадёжное и самое неблагодарное, потому что можно попасть в ситуацию, где, увы, жизнь заставит оказаться на какое-то время на стороне не света. Так скажем.

Спектакль "Восемь женщин" у нас получился очень добрый. Если вы смотрели нашу постановку, то вы увидели, что герой по имени Марсель (единственная мужская роль) прощает всех своих женщин. Торжество любви на нашей сцене чувствуется, поэтому зрители так восторженно воспринимают "Восемь женщин".

В пьесе Марсель, услышав, что его женщины говорят о нём, стреляется, и это трагедия. А у нас светлый финал, и посыл зрителям — будьте вместе, любите свои семьи, будьте верными, живите долго и счастливо.

Я очень благодарна главному режиссёру театра Евгению Марчелли за то, что в какой-то момент, за неделю до премьеры, он сказал: "Жаль мне беднягу Марселя. Пусть живёт". И мы с таким восторгом восприняли изменения в пьесе. Мы все разные, но цель нашей постановки — именно рассказать о любви. Каждая женщина ищет любви, жаждет этого чувства, без этого жить невозможно. И мы в нашем спектакле вдохновляем и даём надежду.

Уточнения

Госуда́рственный академи́ческий теа́тр и́мени Моссове́та — драматический театр в Москве, отмеченный орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Основан в 1923 году литератором и режиссёром Сергеем Ивановичем Прокофьевым как театр рабочих Московского губернского совета профессиональных союзов (МГСПС). Своё современное название получил в 1938 году.

