В зале под сводами храма ожила эпоха: как одно событие объединило выпускников журфака

Этот человек превратил факультет журналистики МГУ в оазис свободы — как ему это удалось в советскую эпоху

4:50 Your browser does not support the audio element. Культура

29 июня в Москве, в конференц-зале храма святой мученица Татианы при МГУ, состоялась презентация книги Григория Прутцкова о жизни знаменитого декана факультета журналистики МГУ Ясена Николаевича Засурского. Издание вышло в знаменитой серии "Жизнь замечательных людей". Презентация прошла в тёплой атмосфере: собрался полный зал, многие пришли целыми курсами — так, чтобы вместе вспомнить уникальную эпоху и человека, который сумел создать вокруг себя настоящую семью журналистов. Автор книги, доктор филологических наук, профессор Института медиа НИУ ВШЭ, рассказал Pravda.Ru о том, как шёл процесс работы над книгой и почему эта фигура до сих пор объединяет тысячи людей.

Фото: Pravda. Ru by Григорий Прутцков Презентация книги о Ясене Засурском

— Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Чем вы занимаетесь?

— Я доктор филологических наук, профессор Института медиа Высшей школы экономики. Руководитель Центра развития научных компетенций Института медиа. Автор более пятидесяти книг и около восьмидесяти научных статей. Член Союза журналистов России. Тридцать лет я проработал на журфаке МГУ, был доцентом кафедры зарубежной журналистики и литературы. Уже два года работаю в Институте медиа Вышки.

— Доктор филологических наук… Сейчас вы написали книгу про Ясена Николаевича Засурского. Как вообще возникла эта идея?

— Идея появилась ещё при жизни Ясена Николаевича, в последние годы его жизни, когда он уже часто болел. Я думал о том, как продлить, увековечить память о нём. Тогда и задумал написать биографию. Сначала даже не было чёткой концепции — хотелось просто зафиксировать какие-то истории, свидетелем которых я был.

Я создал Телеграм-канал и каждый день выкладывал по одной истории. Утром шёл на работу, думал, о чём сегодня вспомнить, садился в метро, записывал и публиковал. За пять месяцев собрался небольшой сборник историй. Эта книжечка и стала основой уже большой биографии, которая вышла теперь в ЖЗЛ.

Ведь о Засурском нередко издавали книги при его жизни — он любил, когда ему на дни рождения дарили сборники. Я и сам, когда мы вместе работали, подготовил пять или семь таких книг, где были его тексты, воспоминания коллег. Поэтому у меня уже был собран большой корпус материалов. Перечитал всё это, посмотрел, и текст пошёл сам собой. Мне хотелось показать не просто биографию человека, а его судьбу как часть судьбы страны. Ведь он родился в 1929 году и стал современником крупнейших событий XX века. Я хотел, чтобы все эти исторические периоды были видны и чтобы читателю было понятно, как они на нём отражались.

Описание исторического фона потребовало времени, но историю я знаю неплохо, поэтому в основном уточнял только детали: даты, названия. Наверное, это книга, которую мне легче всего было писать. Я создавал её сразу набело — без черновиков.

Когда всё было готово, показал рукопись очень опытному редактору, которая знала Ясена Николаевича. Она дала мне несколько дельных советов, как переставить материал, что добавить. Я всё доработал — и получился готовый файл.

Дальше я связался с его внуком Иваном Ивановичем Засурским. Мы с ним ещё при жизни Ясена Николаевича говорили, что надо написать книгу. Он ответил: "Я попробую договориться о ЖЗЛ".

А ведь туда сложно попасть. Героем книги должен быть человек со всероссийским статусом. Ясен Николаевич, конечно, очень значимая фигура, но, в первую очередь, в рамках журналистики. Для широкой публики его имя не всегда звучит знакомо. Меня это волновало.

Но Иван нашёл поддержку в лице директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимира Викторовича Григорьева. Он очень уважал Ясена Николаевича. Благодаря ему мы услышали: "Да, надо издавать в ЖЗЛ". Потом мы с Иваном пришли к главному редактору серии, Марии Кирилловне Залесской. Я думал, что будут долгие обсуждения рукописи, вопросы. Но она сразу сказала: "Давайте заключим договор". Тогда сразу стало понятно, что всё складывается.

Редакторы ЖЗЛ тоже внесли очень тонкие, профессиональные замечания. Я их учёл. В июне книга вышла. Единственное, к чему я не прикасался, — это фотографии. Я передал в издательство около 80 снимков из своего архива, архива журфака, семьи. Но мне не показывали финальный отбор. Хотя, на мой взгляд, фотографии всё равно подобраны очень хорошо, я доволен.

— В книге только воспоминания? Или есть документальные источники?

Это полноценная биография. Не просто воспоминания современников. Я, конечно, вставлял цитаты, описывал ситуации. Давал ссылки на источники — на книги, воспоминания. Но это именно биографический жанр.

— Сколько времени всё это заняло?

Примерно год.

— На ваш взгляд, какая главная заслуга Засурского?

— Он — родоначальник журналистского образования в стране. Были разные школы, факультеты до него, например, Коммунистический институт журналистики в Москве до войны. Но он не дал настоящей школы, не пустил корней. Это было больше похоже на колледж для журналистов.

А Ясен Николаевич создал систему. Он разрабатывал стандарты, участвовал в открытии журфаков во многих вузах Советского Союза. Благодаря ему появилось единое представление о том, чему и как учить журналистов. Он стал основоположником всего журналистского образования.

— Вы рассматриваете его жизнь на фоне истории. Если говорить о деятельности факультета в историческом контексте — какую роль он играл в этих событиях?

— Надо помнить, что большая часть деканства Засурского пришлась на советское время — с 1964 по 1991 год, 27 лет. Это очень сложный период и идеологический факультет. И только 16 лет он руководил журфаком в постсоветское время.

Но Ясен Николаевич умел превратить свой факультет в оазис свободомыслия. На журфаке читали лекции о писателях, которых официально запрещали. Засурский создавал общество изучения американской культуры в разгар холодной войны. Суслов, второй человек в партии, вызывал его и говорил: "Вы льёте воду на мельницу идеологического врага". Ясен Николаевич спокойно ответил: "Журналист — это солдат партии, он должен знать врага в лицо". Суслов посмотрел, пожал руку Засурскому и сказал: "Вы всё правильно делаете". Вскоре декана журфака наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Как видим, он умел убеждать даже самое догматичное руководство. И всегда выходил победителем.

— Он таким образом сохранял дух свободы?

— Да. Засурский не боялся начальства. Обычно люди оглядываются: "Как бы чего не вышло". А он делал так, как считал правильным. Даже если это не нравилось наверху. У него были непростые отношения, например, с ректором Садовничим. Но он всегда оставался верен своим принципам.

— Что насчёт борьбы за здание факультета? Ходили слухи, что его хотят отобрать…

— Да, я об этом тоже написал. Особенно в 90-е годы было сложно. Ходили слухи, что Госдума хотела забрать здание. Олигарх Гусинский собирался чуть ли не купить его.

Ясен Николаевич действовал очень тонко. Например, позвал Гусинского на журфак в Коммунистическую аудиторию, где собрались преподаватели. И сказал: "Давайте сделаем совместный холдинг: вы строите четвертый этаж, цоколь, там будут ваши медиаактивы, а наши студенты станут проходить у вас практику. Им нужно будет просто подняться на этаж выше".

Это было изящное решение. Но Гусинскому вскоре стало не до этого — начались проблемы с законом, и он уехал. Но в целом это показывает, что Ясен Николаевич умел защищать интересы факультета, всегда находил дипломатичный, иногда хитрый путь.

- Был настоящим дипломатом.

— Да, с большой буквы.

— Как вы думаете, кому эта книга будет интересна?

— Прежде всего выпускникам. Их 35 тысяч. Понятно, что не все живы, не все прочтут, но даже если прочтут только 5000 человек — это в три с лишним раза больше тиража книги.

Думаю, она интересна тем, кто просто любит биографии. Есть люди, которым интересно читать о выдающихся личностях. Есть те, кто собирает серию ЖЗЛ, — таких много. И, мне кажется, даже те, кто раньше о нём не слышал, найдут для себя много ценного.

— На презентации были в основном выпускники?

Был полный зал. Сначала я переживал, что не придут: лето, отпуска. Потом стал бояться, что книг не хватит: в книжной лавке закупили для презентации 120 экземпляров, я просил 200. В итоге всем хватило. Около сотни человек купили книги. Многие брали по три-четыре экземпляра. Несмотря на отпускной сезон, мероприятие получилось очень тёплым.

Процентов девяносто присутствовавших были выпускники факультета. Причём некоторые из них даже не застали Ясена Николаевича. Были целые группы — один коллега пригласил однокурсников, человек двадцать. Люди подходили, просили автограф, говорили: "Мы выпуск такого-то года".

Можно сказать, это был вечер встречи выпускников. Потому что официальные встречи в июне проходят по курсам, по группам. А здесь всех объединил Ясен Николаевич. Это ощущение семьи — оно было очень заметно.

- Он действительно создал большую семью.

Да. Люди разных возрастов, разного опыта, и молодые, и пожилые — все чувствовали, что они часть общего дома. Дома, который построил Ясен Николаевич Засурский.