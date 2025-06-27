Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями

7:30 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Драматический

К мюзиклам в нашей стране у зрителей настороженное отношение, это связано с тем, что любой музыкальный спектакль продюсеры пытаются выдать за мюзикл.

Сцена из спектакля Театра Российской Армии Ревизор

Специалисты считают, что настоящий мюзикл — это музыкальное произведение, где объединяются и литература, и танец, и танцевальное искусство, и сложнейшие современные технологии. Поэтому поставить настоящий современный мюзикл, соблюдающий все технологические нюансы, действительно сложно. Пока в нашей стране профессиональных специалистов в этом направлении не так много. Но музыкальному продюсеру, композитору, певцу, автору музыки более чем к 30 фильмам и создателю российских мюзиклов Глебу Матвейчуку это по силам.

В Театре Российской Армии состоялась премьера мюзикла "Ревизор" по пьесе Николая Гоголя. Режиссером-постановщиком, композитором выступил Глеб Матвейчук. Авторы текстов песен — Глеб Матвейчук, Игорь Шевчук, Наталья Макуни.

В репертуаре Театра Российской Армии музыкальные спектакли есть, но можно с уверенностью сказать, что до сегодняшнего дня таких дорогостоящих и грандиозных постановок не было. Мюзикл "Ревизор" — это новый вираж в истории Театра Российской Армии, который празднует в этом году 95 лет! В юбилейный год театр преподнёс зрителям удивительный подарок.

Колоссальные декорации, более 150 колоритных костюмов художницы Елены Симоновой, оригинальная и зажигательная сценография Даниила Ющенко, мастерская работа художника по свету Ивана Виноградова. И блистательная актёрская игра всех артистов, задействованных в постановке мюзикла "Ревизор".

Роль Городничего досталась Александру Балуеву. И это было удачным решением, так как акцент с Хлестакова, которого замечательно сыграл молодой артист Дмитрий Ломакин сместился в сторону Антона Антоновича Сквозника-Дмухановского. И подобное акцентирование на этом персонаже дало бессмертной пьесе Гоголя совершенно новое прочтение.

В этом году пьесе "Ревизор" исполняется 190 лет. История о Городничем и пройдохе Хлестакове, казалось бы, давно должна порасти мхом. Мало ли пьес в нашей драматургии, которые беспощадно были позабыты и канули в Лету…

Но именно "Ревизор" сегодня, как никогда, оказался на злобу дня. Как будто Гоголь писал про наши реалии: здесь и казнокрадство, и коррупция, и подкуп, и шантаж. И "надутые, мыльные пузыри" — выдающие себя за важных персон, которые с Пушкиным "на дружеской ноге"... Комедия, написанная Гоголем, не теряет своей актуальности.

Это и взяли на вооружение создатели мюзикла, так как сюжет отечественному зрителю близок и понятен. А вот форма, которую предложили со сцены Театра Российской Армии, — это новизна!

В интервью автору композитор Глеб Матвейчук как-то сказал: "Наша компания уже давно работает на основе национального материала. "Ревизор" — это тоже национальное и родное. Я противник всяких франшиз в таком количестве, в котором они были у нас. Подобное засилье совершенно убивало развитие национального театра, и до сих пор я так считаю. Зачем использовать какие-то готовые лицензионные проекты, созданные 20-30 лет назад, которые совершенно не влияют на развитие национальной культуры, а где-то даже его тормозят? Пусть они, конечно, будут, но необходимо разумное процентное соотношение. Раньше у нас показывалось столько условных "красавиц и чудовищ", что российским проектам совершенно невозможно было попасть на сцену. А сейчас случился перелом, это связано с определёнными политическими событиями, но стало наглядно видно, как театры начали обращаться к русским сюжетам и российским авторам, и работа закипела. В России своего национального материала предостаточно!"

Абсолютно точное замечание — наша культура не нуждается в заимствованных сюжетах. У нас достаточно своего богатейшего материала. А вот как его реализовать на сцене в контексте сегодняшнего дня — это уже другой вопрос. Но, как показала практика, "можем, когда хотим…"

Два с лишним часа безумного веселья под музыку с "балканскими мотивами", беспрерывная смена костюмов и декораций, цирковые и акробатические трюки, отточенные до совершенства, словно попадаешь в какой-то аттракцион. Но это не примитивная "цирковщина" — каждая сцена наполнена глубокомысленным подтекстом. Если перед нами сцена с дачей взяток, то это "вертолётная" раздача денег. Этакий отсыл к безумным суммам, о которых мы слышим по телевизору, когда разоблачают проворовавшихся чиновников. Публику буквально забрасывают купюрами: в первых рядах счастливцы "озолотились". Зрителям на заметку: покупайте билеты в первые ряды.

Если сцена признания в любви и сватовства, то она сыграна на грани неприкрытого бесстыдства. А что? Зайдите в соцсети — так сегодня предлагают себя молодые девицы богатым, перспективным мужчинам.

Актрисы Анастасия Бусыгина, она играет жену Городничего, Екатерина Лютова, дочь Городничего Марья Антоновна, — это гремучая смесь актёрской игры, пластики и обаяния. Две актрисы красивы и сексуальны, но они не побоялись предстать перед зрителями в гротескном, уродливо-комическом обличии. И, конечно, поразили зрителей блестящим вокалом! Отлично пел и Александр Балуев.

Кстати, город Санкт-Петербург может быть весьма признателен создателям песенных текстов в этом спектакле. Вся "семейка": Городничий, его жена и дочь, — исполнили потрясающий гимн городу на Неве: "Уж близок тот час, и Петербург прославит нас!" А в момент, когда Городничий и Городничиха засобирались переезжать в Северную столицу, в водах которой плещется вкусная рыба, прозвучала песенка: "Ряпушка и корюшка — лучше рыбки нет". Песни, без сомнения, уйдут в народ.

Финал истории про то, как мошенник Хлестаков обвёл всех вокруг пальца, известен. Но то как решён финал в спектакле, — это новизна и неожиданность. Балканский, "кустурицевский", стиль сменяется ложной патрицианской напыщенностью. Городничий в римской тоге и смешон, и жалок. Александр Балуев показал нам всю боль и трагедию человека, вознёсшегося в своих мечтах и планах до небес и затем рухнувшего в бездну позора…

Это же надо так поставить мюзикл, чтобы мы, зрители, полюбили Городничего, обирающего простой народ, и сочувствовали всей его семье до слёз… Невероятное мастерство! Зрители не только сочувствовали, но и выстроились в огромную очередь, чтобы подарить цветы артистам и создателям спектакля…

Фото пресс-службы Театра Российской Армии

Уточнения

«Ревизо́р» — комедия в пяти действиях русского писателя Николая Васильевича Гоголя. Годом написания считается 1835 год, однако окончательные правки в свое произведение Н. В. Гоголь внёс в 1842 году. Темой этой комедии социально-сатирической направленности являются пороки общества, чиновничество и его бездеятельность, лицемерие, духовная бедность, общечеловеческая глупость.



Центра́льный академи́ческий теа́тр Росси́йской армии (до 1993 года — Центральный академический театр Советской армии) — московский академический драматический театр, основанный 6 февраля 1930 года. Обладает самой большой в Европе сценой. С момента создания являлся ведомственным театром Вооружённых сил СССР — на его сцене «проходили службу» многие военнообязанные актёры.

