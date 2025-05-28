Наталья Цветкова: Смотрю на мир сквозь объектив, но всегда вижу человека

9:51 Your browser does not support the audio element. Культура

Фотограф из Санкт-Петербурга, работающий со звездами и создающий визуальный облик современных медиапроектов, — о том, как "цифра” изменила подход к фотоискусству.

Фото: Фото из личного архива Натальи Цветковой Фотограф Наталья Цветкова

С появлением цифровых камер фотохудожники получили новые возможности для творчества — высокое качество, возможность ретушировать снимки и сразу оценивать результат, не дожидаясь проявления пленки. В создании фотопортретов это позволило уйти от привычной реалистичности к большей художественности, считает Наталья Цветкова - известный фотограф из Санкт-Петербурга. Её подход был высоко оценен на престижном конкурсе FOTO+Design, где 12 мая 2025 года она получила награду в номинации "Лучший фотограф”. Имя Натальи становится всё более заметным в мире фотографии: её работы уже демонстрировались на персональных выставках в рамках премий Best Business Awards и Successful Ladies Awards, а среди её клиентов — известный модельер Игорь Чапурин. Сегодня Наталья является ведущим фотографом продюсерской компании "Елена Кипер Паблишинг и Продакшн", где её снимки формируют визуальную концепцию телепроекта "По Классике". Мы встретились с фотографом, чтобы поговорить о том, какие возможности "цифра” дает фотохудожником, по-прежнему ли они пытаются "поймать” редкий кадр, и как создаются портреты известных персон.

— Наталья, за несколько лет вы успели сделать имя в мире фотографии. Расскажите, как увлеклись этим творчеством?

— Я была частным предпринимателем. Фотография была моим хобби много лет, я фотографировала в удовольствие. Затем начала активнее заниматься фотографией, а с 2023 года стала уже профессиональным фотографом. Это был осознанный шаг. Главное изменение — это уровень ответственности. Когда фотографируешь для себя, ты отвечаешь только перед собой. А когда работаешь на заказ или с известными людьми, ты отвечаешь за результат перед ними, перед компанией, перед зрителями. Но вместе с тем появляется и большее удовлетворение от работы, когда видишь, что твои фотографии ценят, используют в серьезных проектах.

— Недавно вы стали лауреатом престижного конкурса FOTO+Design. Что вдохновило вас на создание серии фотографий, которая принесла вам эту награду?

— Фотография для меня всегда была на стыке искусства и технологии. Мой отец занимался фотографией, и я росла, наблюдая за его работой. Я помогала ему проявлять пленки и печатать фотографии — тогда еще были пленочные фотоаппараты. Всю жизнь мне это нравилось, но долгое время оставалось только хобби. Сейчас мы живем в эпоху цифровой фотографии, и меня заинтересовало, как новые технологии влияют на классические традиции фотопортрета. В своей конкурсной серии я стремилась показать не только технические возможности цифровой фотографии, но и то, как они могут обогатить эстетику и восприятие портрета, сохраняя при этом глубину и человечность, которые всегда были основой классической фотографии.

— Жюри особо отметило ваше умение сочетать цифровые технологии с традиционными подходами. Что именно в вашем методе получило высокую оценку?

— Думаю, жюри оценило мой подход к балансу между технологиями и художественным видением. Цифровая фотография совсем изменила, как мы видим портреты. Теперь можно сразу увидеть все детали — каждую морщинку, блеск в глазах, настроение человека. А ещё с помощью разных программ можно легко менять свет, цвет и фон, создавать необычные эффекты, которые делают фотографии живыми и интересными. В своих работах я стремлюсь не просто использовать эти возможности, а найти тот баланс, где технология не подавляет человека в кадре, а помогает раскрыть его индивидуальность. Фотограф сразу видит результат и может подкорректировать всё прямо на месте, чтобы поймать именно тот самый момент и эмоцию. В итоге фотография становится не просто снимком, а настоящей историей, которую хочется рассматривать снова и снова.

— Цифровая камера в отличие от пленки позволяет делать множество снимков, чтобы выбрать лучший. Выходит фотографу уже не обязательно ловить редкий кадр?

— Цифровая камера действительно даёт больше свободы. Но именно умение видеть и чувствовать момент остаётся очень важным, ведь без этого кадр не станет по-настоящему живым и выразительным.

— Вы работаете в разных жанрах фотографии: классической, портретной, фэшн, арт-фотографии и репортажной съемке. Какой из них вам ближе всего и почему?

— Каждый жанр по-своему интересен и дает разные возможности для самовыражения. В классической фотографии меня привлекает выверенность композиции, работа со светом, возможность создать что-то вневременное. Я смотрю на мир сквозь объектив, но всегда вижу человека. Портретная съемка позволяет показать личность человека, раскрыть его характер — это всегда диалог с моделью, поиск той самой точки соприкосновения. Фэшн-фотография — это полет фантазии, возможность создать особый мир вокруг модели. В арт-фотографии я могу наиболее полно выразить свое видение, экспериментировать с формой и содержанием. А репортажная съемка учит быстроте реакции, умению ловить момент. Пожалуй, если выбирать, то мне ближе всего портретная и арт-фотография. В них я чувствую наибольшую свободу творчества при сохранении связи с реальностью.

— Ваши работы привлекли внимание известного музыкального продюсера, обладательницы престижных наград "Золотой Граммофон", "Песня года" — основательницы компании "Елена Кипер Паблишинг и Продакшн". Какие задачи решаете в этом проекте?

— В компании я выполняю функцию главного фотографа. Мы работаем с известными артистами. В мои задачи входит создание визуальной концепции для различных проектов. Например, сейчас идет работа над телевизионным проектом "По Классике" — это подкаст-шоу, которое популяризирует классическую музыку среди молодежи. Мои фотографии становятся основой для разработки визуального стиля проекта, для оформления материалов в социальных сетях, для создания визуального образа гостей программы.

— Вы работаете с известными личностями, включая модельера Игоря Чапурина. Как строится процесс работы с такими клиентами?

— Каждая такая съемка — это новый опыт и определенный вызов. Когда работаешь с известным человеком, важно не только технически безупречно выполнить работу, но и через портрет передать его индивидуальность. С Игорем Чапуриным мы познакомились через общих знакомых в профессиональной среде. Он очень требовательный к визуальной составляющей своей работы, и мне кажется, ему импонировал мой подход к фотографии. В работе со знаменитостями ключевым моментом является умение создать комфортную атмосферу на съемке и найти общий язык.

— Ваши работы были представлены на персональных выставках в рамках престижных премий Best Business Awards в ноябре 2023 года и Successful Ladies Awards в сентябре 2024 года. Какие именно фотографии вы демонстрировали на этих мероприятиях?

— Да, у меня было две персональных выставки. На первой выставке я представила серию портретов в классическом стиле, где старалась раскрыть характер каждого героя через детали, композицию, игру света и тени. На второй выставке я показала более современные работы, где экспериментировала с цветом и формой. Работы получили хороший отклик, и это дало мне уверенность в правильности выбранного пути.

— Искусственный интеллект уже умеет создавать фотографии, а цифровые технологии постоянно совершенствуются. Как вы видите будущее профессии фотографа? Возможно ли сохранить творческую индивидуальность в этих условиях?

— Я думаю, что технологии — это всегда инструмент, а не замена творческому взгляду. Чем доступнее становятся средства создания изображений, тем ценнее авторское видение. Искусственный интеллект может сгенерировать тысячи похожих изображений, но он не способен проникнуть в суть человека, почувствовать его характер, найти тот самый момент, когда в глазах отражается настоящая личность. То, что делаем мы, фотографы — это не просто техническая съемка, а творческий диалог с моделью и миром. И в этом ИИ нас заменить не сможет. Конечно, нам необходимо развиваться, осваивать новые технологии, но не забывать при этом о классических основах и художественном чутье. В своих ближайших планах я как раз собираюсь сочетать традиции и новации: буду участвовать в судействе фотоконкурсов, развивать направление арт-фотографии, экспериментировать с новыми формами. Параллельно планирую закончить методическое пособие и проводить мастер-классы для начинающих фотографов, делясь своим подходом к сохранению творческой индивидуальности в цифровую эпоху.