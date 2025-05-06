В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг

Есть мнение, что люди предпочитают смотреть комедии, а не трагедии и охотнее покупают билеты именно на зрелища, где можно отдохнуть и расслабиться после тяжёлого трудового дня. Подобное убеждение вполне обосновано — комедия наполняет нашу жизнь радостью и позитивом. Она также помогает посмотреть на сложные жизненные ситуации с совершенно новой стороны.

Фото: Анжела Якубовская is licensed under Pravda.ru Инга Оболдина в спектакле Театра на Трубной

Комедия, если она написана талантливым драматургом и поставлена профессиональным режиссёром, многому учит… А вот найти такой уникальный сплав — очень даже не просто.

В Театре на Трубной в репертуаре появился новый спектакль. Он называется "Всё о Еве". Поставил его режиссёр Роман Самгин по пьесе Мэри Кэсвелл Орр "Мудрость Евы".

Надо отдать должное таланту американской писательницы и актрисы, которая в 1946 году написала историю, как ни странно, не устаревшую по сей день. Несмотря на то, что мир давно изменился, театрально-киношное закулисье действует по тем же столетним устоявшимся законам. Эти законы никто не писал, но они безоговорочно работают, скрывая, если надо, тайны богемы от простого зрителя.

Зрителю подчас совершенно не надо знать, какие интриги и козни строят, о чём переживают небожители за кулисами театра и кинодекорациями. Но писательница, прежде чем взяться за перо, и сама побывала "в шкуре" бродвейской актрисы, и решила немного приоткрыть завесу для посторонних глаз.

Роман Самгин исключительно профессиональным чутьём угадал, что сегодня современный зритель закулисные хитросплетения воспримет на "ура!". А если постановку насытить остроумными находками и искусными решениями сцен, то спектакль и вовсе получается праздником.

Удачным, на наш взгляд, было решение пригласить на главную роль актрису Ингу Оболдину. Она играет бродвейскую диву по имени Марго, которая, по словам Оболдиной, "слегка започивала на лаврах". Уставшая от успеха, зрительской любви и неинтересных ролей, героиня пресытилась. Но, как говорится в одной известной пословице, "для того и щука в озере, чтобы карась не дремал"… На её пути появляется молодая поклонница по имени Ева Харрингтон.

"Вы приносите людям счастье, — говорит Марго восторженная молоденькая Ева, — огромное счастье, что вы вырываете их из серой жизни, дарите красоту и заставляете забыть о повседневности. Без таких артистов, как вы у множество простых людей не было бы праздника. Когда я вижу вас на сцене, я словно переношусь в прекрасный, необыкновенный мир!"

Марго покровительствует Еве. Фото Анжелы Якубовской

После подобного признания сердце избалованной славой женщины не может не дрогнуть. Ведь произносится текст так трепетно, так искренне, так волнующе... А если эти слова говорит актриса Анастасия Акатова, то даже искушенный зритель готов заплакать.

"Когда меня хвалят, — отвечает на похвалу Марго, — мне кажется, что я этого не заслуживаю. Но всё-таки, если подумать, то моя игра чего-то стоит".

Обе актрисы, Оболдина и Акатова играют свои роли блистательно. И играть им есть что.

Два мира

Марго и Ева — это противопоставление двух миров. Мир признания и достижений актрисы старшего возраста вынужден поддаться хватке, миру более молодому, отчаянному, напористому. Наглая молодость почти буквально "наступает на пятки", а после статей в газетах, наполненных сарказмом типа: "Старым клячам пора дощипывать травку в сторонке…", и вовсе становится не до шуток… Зритель наблюдает, как на сцене разворачивается самая настоящая битва. Битва в "дебрях богемы".

Сцена противостояния Марго и Евы. Фото Анжелы Якубовской

Изобретательным решением художника-сценографа Ольги Шагалиной было наполнить сцену декорациями в виде обитателей джунглей: обезьянами, леопардами, крокодилами, попугаями, змеями. Тут главное не зевать, и держать ухо востро. А зазеваешься могут и сожрать. Джунгли ведь…

Но Марго и Ева в этих "джунглях" не одни. Роль мужа Марго, режиссёра Клемента, исполняет Олег Царёв. Он наблюдает издалека за схваткой актрис, он знает, что Марго всё равно победит. Он за свою львицу спокоен. Но есть и те, кто делает ставки не только на Марго… Ближайшую подругу Марго, Карэн, играет Татьяна Циренина. Её мужа, драматурга Ллойда исполняет Александр Овчинников. Супруги хоть и числятся в близких друзьях бродвейской дивы, но парочка ещё та, с двойным, а то и тройным дном…

Очень хорошо сыграна сцена, в которой пьяный униженный Ллойд бросает упрёки своей жене в том, что она могла бы хоть раз поддержать своего мужа. Не всегда поступки можно мотивировать одной лишь выгодой… Александр Овчинников и Татьяна Циренина органично вжились в свои образы. Даже не знаешь, любить таких друзей или ненавидеть…

Марго по-своему любит Карэн и Ллойда. Она им великодушно покровительствует, понимая, что они на ней зарабатывают. Ведь муж подруги пишет для нее пьесы. Пьесы, о которых она невысокого мнения. Нет, нет, да и обронит порой шутку в адрес драматурга, что он, мягко говоря, не Шекспир…

Тем более, что в пьесах приходится играть героинь на 20 лет моложе. А порой её злит, что близкие люди видят её нечеловеческие потуги, её насилие над собой. Понимают, что ей уже давно не 20, и что надо гримироваться больше положенного, и свет выставлять так, чтобы скрывать годы. А хочется играть серьёзные роли по возрасту, например, Маргариту Наварскую…

Четвёрке "заклятых друзей" вполне комфортно в бродвейских джунглях. Они ведут себя осмотрительно, щеголяя в разнообразных роскошных нарядах (наряды также от Ольги Шагалиной), пока не появляется в их жизни молоденькая Ева. И именно "наивной" Еве удается сорвать со всех приросшие маски.

В спектакле Ева получилась настоящим гением виртуозных интриг. Мы видим полное перевоплощение актрисы Анастасии Акатовой. Ее прекрасной игрой остается только наслаждаться. Хотя сама актриса действия своей героини не оправдывает: "Я бы так не смогла поступить. Предать людей, разрушить чужую карьеру в угоду себе. Моя героиня одержима театром, она хорошая актриса и на сцене, и в жизни. И это страшно".

Купиться на лесть легко

Но её Ева воспринимает снисходительно слова мудрой Марго о том, что "театр на самом деле — это тяжёлая дорога, ямы, ухабы, грязь…" Ей, такой "доверчивой и неопытной", даже удалось обвести вокруг пальца ушлого помощника режиссёра Харви (Анатолий Шелухин). Харви всего лишь жалкая "досочка", по которой она прошлась к вожделенным подмосткам.

Уж что-что, но она этих предостережений не боится. Именно Ева мастер закулисной грязи, у которого впору брать уроки…

Пусть будет "страшно" зрителю только тогда, когда идёт этот комедийный спектакль. Чтобы, переживая за героев, он вышел из зала предупреждённый, какие на свете бывают "наивные Евы", как легко купиться на их незатейливую лесть и всё потерять.

А ещё зритель выйдет из зала наполненным яркими эмоциями от актёрской игры и талантливой режиссуры.

Людям нужны комедии. Люди хотят посмеяться над остроумными шутками. Мастера, которые дарят нам хорошие комедии — на весь золота. Роман Самгин на просьбу дать какой-то совет молодым режиссёрам, желающим заняться этим сложным жанром, ответил просто:

"Нет никаких алгоритмов, посоветовать ничего не могу. Этому не научишь".

Таланту не научишь…

Спектакль в Театре на Трубной можно увидеть далее 11 и 19 мая.

Уточнения

Бродве́й (англ. Broadway) — автомобильная дорога в штате Нью-Йорк, США. Проходит от Стейт-стрит в Боулинг-Грин на 21 км через Манхэттен и 3,2 км через Бронкс.



И́нга Петро́вна Обо́лдина (урождённая Гуди́мова, после замужества — Стрелко́ва; род. 23 декабря 1968, Кыштым, Челябинская область) — российская актриса театра и кино, театральный режиссёр, сценаристка.



Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Театр на Трубной» (до 2023 года — Школа современной пьесы) — драматический театр, созданный в 1989 году в Москве.

