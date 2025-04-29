В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные

8:26 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Драматический

Творчество драматурга Александра Островского — это неиссякаемый и подлинный духовный родник, к которому с наслаждением припадают истинные любители классического театра.

Фото: Пресс-служба Малого театра Лидия Вележева

Пьеса "Без вины виноватые" — это классическая мелодрама, наполненная острохарактерными образами. Все без исключения роли в этой постановке "гурманское блюдо" для актеров.

В этом году одарить прекрасными ролями, придуманными великим знатоком театра Александром Николаевичем Островским под руководством режиссёра Владимира Бейлиса, было решено в Малом Академической театре. И решение взяться за эту пьесу оказалось верным, так как постановка получилась блестящей.

Начинается действо, в котором зритель знакомится с главной героиней Любовью Отрадиной (Арина Осипова) и её возлюбленным Муровым (Иван Трушкин) в гостиной, стены которой — разбитые зеркала. Традиционно в России треснутые зеркала считались плохой приметой, вестником беды. От них старались быстрее избавиться, и молили Бога, чтобы несчастья обошли дом стороной. И здесь режиссёр Владимир Бейлис дает внятно понять зрителю, что отражение в осколках — это неумолимый предвестник и свидетель драматических событий, которые разворачиваются перед нами, измена и горе потери ранят героиню безжалостно…

Сюжет, достойный и Болливуда. Или же таким вдохновлялся сам Болливуд...

И последующие 17 лет своей жизни главная героиня, изменившая свою фамилию Отрадина на сценический псевдоним Кручинина, была вынуждена жить в окружении острых, ранящих до крови осколков прошлого.

Декорации к спектаклю создал художник-постановщик — заслуженный художник России Виктор Герасименко.

Елену Кручинину играет народная артистка РФ Лидия Вележева. Актрису специально пригласили из театра им. Вахтангова. Играет Вележева неподдельно искренне, зритель видит страдающую, израненную душу ее героини.

Звезда провинциальной сцены Елена Кручинина 17 лет назад потеряла трёхлетнего сына Гришу. Боль и утрата от потери сына не ушли, они всего лишь притупились, и вот с этой неизбывной тоской женщина продолжает жизнь дальше. Зритель чувствует то, что со сцены пытается передать Кручинина. Чувствует оголённый нерв Лидии Вележевой. Искреннее сочувствие наполняет зал, когда героиня обращается к меценату Нилу Дудукину (Андрей Чубченко):

"Заехала я сюда случайно в этот город, и вспомнила и свою юность, и своего сына, о котором плачу, как вы видите. Я ведь странная женщина, я ведь часто дохожу до галлюцинаций. Мне приятна моя болезнь. Приятно вызвать образ моего сына. Приятно думать, что он жив, разговаривать с ним. Я с каким-то испугом, с какой-то дрожью жду, что он войдёт ко мне".

И ведь он действительно явился ей…

Лидия Вележева в ещё одной из сцен пьесы

Если какому-то неискушённому зрителю покажется, что вся эта мелодраматическая коллизия напоминает индийский фильм, то хочется напомнить, что творчество великого драматурга вот уже без малого 200 лет питает не только отечественную культуру…

Александр Николаевич сочинял свои истории, в те поры, когда славного Болливуда в помине не было. И как знать, возможно индийские режиссеры черпают по нынешний день вдохновение для своих картин, наполненных страстью, именно в шедеврах русского гения.

Пьесы Островского ещё и тем великолепны, что насыщены яркими мужскими образами.

"Счастливить людей? Благодетельствовать? Представьте себе человека, который с рождения не знал ничего кроме боли. Моя душа так болела, что мне больно от всякого взгляда. Еще больнее, когда жалеют, когда благодетельствуют. Для меня это нож острый!"

Эти слова произносит актёр Григорий Незнамов. Он пришел к актрисе Елене Кручининой, чтобы высказать все, что он думает о ней. На самом деле хочет испытать и увериться, есть ли на свете хоть одно доброе сердце. Что не все люди жестокосердны.

Как не иметь к ним сожаления?

Роль Незнамова, который не знает ни родства, ни фамилии, блестяще играет Максим Путинцев. Путинцев в этом образе предстал перед зрителями этаким "Гаврошем". Нищий и бездомный, нелюбимый никем мальчишка по имени Гаврош, жил на улицах Парижа, где убежищем ему служила скульптура слона. Незнамов вместе с приятелем "Актёром Актёрычем" Шмагой также ютится в холодной каморке театра, где-то под крышей. В романе "Отверженные" Виктора Гюго Гаврош был символом борьбы и непокорности.

И Григорий Незнамов не желает покоряться и угождать. Он не может смириться с тем, что его отвергли, презрели. Страдает от хлёсткого оскорбления "подзаборник", про него говорят, что у него острый язык и злой характер, но это маска, которую он вынужден носить, защищаясь. Потому что не понимает, в чём виноват, коли невиновен…

Максим Путинцев в образе Незнамова — это горящий факел, темперамент, характер. Но особенно его образ "вычерчивается" благодаря второстепенному персонажу по имени Шмага. Огнисто смотрится тандем Незнамова и Шмаги. Второго играет народный артист Владимир Дубровский. Персонаж в исполнении Дубровского не ходит, он как будто шмыгает в пальто с чужого плеча, туда, где нальют "на дармовщинку" и угостят папиросой марки "чужие" … А где не нальют и ничего не предложат, так он и сам без разрешения из носика чайника жадно попьёт.

Максим Путинцев и Владимир Дубровский в образах Незнамова и Шмыги

Шмага ещё тот манипулятор, он пользуется бедой молодого товарища. Сочувствует ему, но всё равно пользуется. Шмага философ, Незнамов борец. Оба совершенно разные, но свела их общая беда — бедность и бесправие. Какое наслаждение смотреть на талантливых артистов, которые играют для нас эти роли...

Про таких как Незнамов и Шмага меценат Нил Стратонович Дудукин в спектакле говорит: "А ведь артисты народ необеспеченный, по-европейски сказать, пролетарии, а по-нашему, по-русски, птицы небесные: где посыпано крупки, там клюют, а где нет — голодают. Как же к ним не иметь сожаления?"

Дудукин в спектакле получился мягким, сердечным, добрым человеком. Но если посмотреть фильмографию артиста Чубченко, то из неё можно узнать, что ему удаются образы жёстких, крутых полицейских и военных. Невероятное перевоплощение! Даже невозможно представить, что это "Дудукин" из Малого театра…

Андрей Чубченко служит в Малом театре с 2019 года, помимо этой постановки его можно увидеть в спектакле "Варвары" (Черкун) и "Петр I" (царь Петр I)

Прекрасен по своему динамизму живой дуэт интриганки-завистницы Коринкиной (Полина Долинская) и подло-любезного "любовника" Миловзорова (Александр Вершинин). Они словно парочка кот Базилио и лиса Алиса. Хороши!

Финал этой истории жизнеутверждающий. Невинные оправданы и вознаграждены. В финальной сцене спектакля больше нет разбитых зеркал, на стенах гладкая, отражающая поверхность. Много света. Музыка. Гости в богатом доме от души чествуют хороших людей. Чествуют артистов. И где-то там среди гостей ходит сам Островский, с прищуром улыбаясь…

Артисты спектакля на поклоне

"Без вины виноватые" — это дорогое автору произведение, в которое он вложил много труда и энергии. Поэтому в столичном Малом Академическом театре и получился бессмертный гимн его величеству провинциальному Артисту!

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Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Остро́вский ( 31 марта [12 апреля] 1823[…], Москва, Московская губерния, Российская империя[…] — 2 [14] июня 1886, Щелыково, Костромская губерния, Российская империя) — русский драматург, творчество которого стало важнейшим этапом развития русского национального театра.



Госуда́рственный академи́ческий Ма́лый теа́тр Росси́и — драматический театр в Москве. Один из старейших театров России, сыгравший выдающуюся роль в развитии русской национальной культуры. Первый спектакль в нём состоялся 14 (26) октября 1824 года.



Викто́р Мари́ Гюго́ (фр. Victor Marie Hugo, французский: [viktɔʁ maʁi yɡo] ; 26 февраля 1802 года, Безансон — 22 мая 1885 года, Париж) — французский писатель (поэт, прозаик и драматург), одна из главных фигур французского романтизма, политический и общественный деятель.

