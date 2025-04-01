Всеволод Шиловский: В нашем театре царит интеллект зрителя!

1:07 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Драматический

Советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, педагог, народный артист РСФСР Всеволод Николаевич Шиловский в прошлом году отпраздновал грандиозный юбилей — 85 лет!

В этом году есть также значительная дата — 60 лет назад состоялся дебют молодого актера в кино. Всеволод Шиловский впервые снялся и попал на большой экран. Потом начались более крупные роли, благодаря которым пришла популярность.

Но Всеволод Николаевич всегда был верен театру. Он беззаветно отдал много лет любимому МХАТу, о чём всегда говорит с огромной благодарностью и любовью. Но жизнь не стоит на месте, недавно в Москве появился новый театр-студия на Петровке, которым он сам и руководит. Репертуар, стоящий внимания, каждый спектакль самобытен и интересен, но особенно постановка "В ожидании сердца" по пьесе Юрия Полякова.

— Всеволод Николаевич, что именно в этой пьесе вас так привлекло?

— Привлекло то, что можно поговорить напрямую со зрителем о жизни, о совести, о чувстве долге, и, мне кажется, что эти вопросы волнуют каждого нормального, думающего человека — и артиста, и зрителя, и даже журналиста…

Сцена из спектакля "В ожидании сердца"

— В спектакле, на мой взгляд, есть попытка "обелить" репутацию людей, которые расхищали нашу страну…

— Не совсем. В пьесе я говорю фразу молодой журналистке: "Видишь, девочка, я не из тех плохих, которые страну ограбили". Всё-таки нельзя судить о таких людях однозначно, были и те, кто помогал, жертвовал. Многие бизнесмены как раз этим и занимались, это я точно говорю. У Марка Захарова на этом театр строился, на любви меценатов, любящих искусство, и я также в поисках таких людей. Они есть…

— Сегодня очень любят говорить о благотворительности, как относитесь к тому, что объявляют во всеуслышание о своих добрых делах. Нужна ли здесь скромность?

— Я в слова не верю, верю только в поступки, потому что человека делают поступки. Никто не должен знать об этом. Настоящая благотворительность — надо помочь, и всё. Не бегать и не кричать об этом на каждом углу. И поверьте, люди на лечение ребенку собирают не от хорошей жизни. В стране кризис, а у нас на 22 миллионера появилось больше, чем в прошлом году. Если бы им скинуться, то никаких объявлений не было. Вот я об этом говорю.

— В спектакле "В ожидании сердца" безжалостно высмеяна журналистская продажность и беспринципность… Не любите журналистов?

— А разве это не правда? Вообще, признаться, беспринципность сегодняшней журналистики меня обескураживает. Посмотрите, чем живёт "жёлтая" журналистика? Для нее нет слова "нельзя". "Жёлтой" прессе сегодня всё позволено. Однажды одна журналистка написала про гениального человека, артиста Георгия Жжёнова невозможные гадости. Я поехал в редакцию и уволил её.

Главный редактор вызвал её и сказал: "Ты хоть понимаешь, про кого ты эту фразу сочинила?" Артист выходил из моря, журналистка написала статью и озаглавила "Вся наша сила в плавках". Ну что это такое? Как можно?

— А происходит это всё, потому что убрали цензуру. Вы же в советское время были против цензуры…

— Кто был против? Я всегда был за цензуру! А как иначе? Вот в Америке выпускают фильм про Христа, и там идеологи от культуры говорят: "Нет, у нас этот фильм показывать не будут. Другие страны пусть смотрят, а у нас не пойдёт". Это цензура государства. А как иначе? Я бы обрезал всех деятелей, которые работают против русской культуры. Их полно.

— А ведь наша страна уже прошла период запретов. Рок-н-ролл запрещали… И что, помогло?

— Но несмотря на запреты, всё равно страну "сдали". Запрещай, не запрещай — не помогло. Соглашусь, что цензуру ругали на чем свет, что было, то было, а когда цензуру сняли, полезло на экраны такое… Кто-то из режиссёров жаловался, что его фильм положили на "полку". Фильм пролежал много лет, потом его сняли с "полки" и показали.

И что? Оказалось, что просто плохой, слабый фильм. Правильно, что лежал, пусть там бы и лежал дальше… Он даже кассы не соберёт. Вот, например, моя картина "Миллион в брачной корзине" собрала кассу, и её посмотрело 30 миллионов зрителей. Это я так, к слову.

Раньше в культуре Западу диктовала Россия

— Софико Чиаурели, сыгравшая главную роль в этой картине, бесподобна! Мне кажется, что она была нашей советской Софи Лорен…

— Когда вам кажется, вы креститесь. Во-первых, какая история семьи! Мама — театральная легенда Верико Анджапаридзе, папа Михаил Чиаурели - сумасшедше талантливый скульптор, гениальный режиссёр. По-человечески — это интеллектуальная культура семьи, потому что грузины нация, в которую не влюбиться нельзя. У меня в Грузии столько друзей уникальных художников, артистов, композиторов, и как нас можно разрубить? Да никогда в жизни.

А Софи Лорен с Софико Чиаурели не надо сравнивать. Софи Лорен — это совсем другой масштаб. Софико Чиаурели и Софи Лорен — это две совершенно разные планеты. Нельзя ни с кем сравнивать. Почему я в каждой роли разный? Я никогда не хочу быть ни на кого похожим. Не хочу, чтобы меня с кем-то сравнивали. Это искусство перевоплощения. Софико этим владела блестяще. Это МХАТ. Вот в чём соль. Никогда не надо сравнивать. Когда говорят: "Это наша Мэрилин Монро" — это жуть! "Наш Марлон Брандо" — это кощунство!"

Вот сравнивали Юру Васильева с Аленом Делоном. Шикарный был артист. Не сложилась биография в кино, но какая была индивидуальность… Как он сыграл у Герасимова в фильме "Журналист"… Он лучше Делона был. У нас такая страна. Затюкают… Там ты хорошо снялся, и ты расписан на много лет вперед. У нас хорошо снялся — и что?

Показали по телевидению репортаж про Тамару Сёмину, как она с палочкой вышла впервые на улицу. За что? Почему показываете? Какое имеете право? Это же была царица! За этот репортаж надо ноги обрывать. Вот опять сила "жёлтой" прессы, о чем мы только что говорили. Не надо лезть в личную жизнь. На что государство?

— В таком формате существует вся западная журналистика. А последние десятилетия Россия всё делала с оглядкой на Запад. Теперь как это изменить?

— А были времена, когда именно Россия диктовала Западу: режиссура, кинематограф, живопись, музыка. Когда мы приехали с гастролями в Японию, они с ума сходили от Рахманинова, Чайковского, от спектакля "Дядя Ваня", от Горького "На дне". Такие рецензии выходили! За мной везде ездили. Я был молодой, играл Костылева. Вот что такое был МХАТ. Мы ни на кого не оглядывались, западная культура на нас равнялась.

— Получается, что мы идеологическую войну совсем проиграли?

— Совсем, совсем! Если, к примеру взять 1957 год. Что тогда было? Не помните? Всемирный фестиваль молодёжи в Москве — джинсы, жвачка, порнофильмы, наркотики. И в это было вложено миллиарды! В наше разложение вкладывались и вкладываются миллиарды. А мы проглядели. А чтобы восстановить это, понадобятся долгие годы. Прямо со школьной парты начинать надо, и в каждой школе. Но я оптимист. Верю, что закончится эта страшная жуть, и Россия победит.

Заплати деньги — и ты актёр? Это преступление!

— Соглашусь с вами, что необходимо пересмотреть многие принципы современного образования, в котором оказались катастрофические пробелы. От педагогов в первую очередь многое зависит.

— Когда я учился в школе, то в моем классе было сорок два человека. Очень много! Но все до одного получили высшее образование. Потому что были лучшие педагоги! И это была обычная школа в рабочем районе. Я готов рассказать о своем счастливом детстве бесконечно.

Я был дистрофиком во время войны. Кончилась война мне было семь лет. Послевоенная разруха. И как родина меня поднимала, как образовывала, как давала возможности, говорить об этом готов всегда. Всего, чего в жизни я захотел, всего добился. Поступил на актёрский факультет, там было 500 человек на место. Получал стипендию не 22 рубля, а 63 рубля. А первая зарплата у меня была в театре — 69 рублей. А на заводе, где я работал, получал 250 рублей. У нас было так — работай, учись, и всё у тебя будет. Государство поможет.

— Сегодня немного другие времена. Заплати деньги, и ты уже актер. Это же безобразие.

— Это преступление, а не безобразие. Потому что многие талантливые люди не могут позволить заплатить за учебу. А они талантливы. Понимаете, какая штука — наша профессия отличается от всех. Это когда талант, которому научить нельзя. Таланту нельзя научить. Нас в свое время отбирали в театральные, чтобы "гранить". И прежде всего интеллектом. Сценречью, движением, танцем, опять интеллектом, философией, историей.

Из Школы-студии МХАТа, "Щепки", "Щуки", ГИТИСа выходили потрясающе одаренные люди. Если во ВГИК приходили в гимнастёрках, в сапогах Тодоровский, Чухрай, Гайдай — им была открыта дорога. Потому что они с фронта.

А сейчас как попасть? Кто тебе даст такие деньги? Должно быть политическое решение государства. Хуже и зависимее профессии актёра нет в мире. Но когда мы заканчивали актерские факультеты — пять, шесть театров предлагали работу. Все ходили на наши экзамены смотрели выпускные спектакли. Сейчас никто не ходит.

Во-вторых, тебе дают бумажку, якобы диплом — и на улицу! Почему я молюсь и благодарю Сергея Семёновича Собянина за то, что он помог нам с нашим театром. Потому что генофонд надо сохранять.

Почему я боготворю это пространство на 107 человек? Потому что здесь царит интеллект зрителя! Потому что зрители, попав сюда в первый раз, приходят опять и опять. Вот чем надо заниматься, в этом моя задача — поддерживать интеллект зрителя!

Всеволод Шиловский с актёрами и гостями театра

Каждому театру нужен вождь

— Многие театры объединяются, но руководители в этих театрах, которые управляют сразу двумя-тремя, не стесняются на пресс-конференции признаться, что поставили спектакль всего за 10 дней. Теперь всё делается в очень сокращённые сроки, что поделать — век скоростей… Можно узнать ваше мнение на этот счёт?

— У каждого театра должен быть плохой или хороший вождь. А если три театра объединяются, и ни в одном нет вождя, то ничего хорошего не жди. Они жили при одном вожде, потом при другом, а потом их объединяют и говорят: "Цыц! Вы стадо!" У меня вопрос, а имеют ли эти дяденьки к искусству хоть какое-то отношение?

А я верю, что среди нашего руководства есть потрясающие интеллектуалы, есть люди, любящие искусство, есть люди, которые смотрят в будущее. Если бы этого не было, нас уже давно бы не было. Я существую за счет того, что есть люди, которые верят в 86-летнего Шиловского. Но, правда, все знали, что я делал во МХАТе. И здесь в театре я по 10-12 часов ежедневно. И при чём тут век скоростей…

— У вас для руководителя очень скромный кабинет…

— А мне больше ничего не надо. А что еще надо? На стенах висят телеграммы с благодарностями, посмотрите какие потрясающие имена, начиная с президента Путина… И так далее. Они все поздравляют наш театр, потому что понимают, что здесь рождается маленький МХАТ. И здесь работают настоящие Артисты.

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Уточнения

Гео́ргий Степа́нович Жжёнов ( 9 [22] марта 1915, Петроград — 8 декабря 2005, Москва) — советский и российский актёр театра и кино, литератор, мемуарист, общественный деятель.



Софико́ Миха́йловна Чиауре́ли (груз. სოფიკო მიხეილის ასული ჭიაურელი; в документах Со́фья Миха́йловна; 21 мая 1937, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР — 2 марта 2008, Тбилиси, Грузия) — советская и грузинская актриса; народная артистка Грузинской ССР (1976), народная артистка Армянской ССР (1979), лауреат Государственной премии СССР (1980).



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