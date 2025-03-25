В Театре Моссовета прошёл трогательный вечер памяти Сергея Юрского:

Однажды ещё что-нибудь произойдёт: Театр Моссовета вспомнил Сергея Юрского историями, юморесками и сценами из фильмов

7:30 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Драматический

16 марта исполнилось 90 лет со дня рождения народному артисту РСФСР Сергею Юрскому.

Фото: Анжела Якубовская is licensed under Pravda.ru Вечер памяти Сергея Юрского

В Театре имени Моссовета устроили вечер "Однажды что-нибудь ещё произойдёт" в его память и решили вспомнить, каким был этот легендарный актер театра и кино, режиссёр, писатель, мыслитель, настоящий гражданин.

В последние годы жизни Юрский снимался редко, всё свое время и силы отдавал Театру имени Моссовета. В видеопослании Светланы Крючковой, которое показали на большом экране в начале вечера, прозвучала благодарность, за то, что моссоветовцы не забыли своего Мастера и сделали всё, чтобы его помнил зритель.

Режиссёр Марина Брусникина придумала интересный формат: коллектив "Дети Юрского" выступил в качестве ведущего. Неожиданными кульбитами и шпагатами, которые проделывали молодые артисты между номерами на сцене, удалось снять официальность. Теплоту и душевность вечера могла погубить формальность, но её отогнали прочь, она бы и Сергею Юрьевичу не понравилась.

О Сергее Юрском весело и грустно вспоминали такие артисты как Светлана Крючкова, Олег Басилашвили, Геннадий Хазанов, Михаил Левитин, Александр Яцко, Валерий Яременко, Екатерина Гусева, Марина Кондратьева, Евгения Крюкова, Валерий Сторожик. Вечер воспоминаний не получился утомительным и скучным, выступления артистов "пересыпались" отрывками из фильмов и спектаклей.

Зрители увидели обаятельного Остапа Бендера из "Золотого телёнка", неуверенного в себе доктора Груздева из "Места встречи изменить нельзя", эксцентричного пройдоху дядю Митю из "Любовь и голуби", чопорного мэтра Роше из "Ищите женщину" и также случайно заснятые на пленку кадры из реальной жизни артиста.

Сергей Юрский последние 40 лет жизни отдал Театру Моссовета, в котором сыграл 11 спектаклей, семь из которых поставил сам, а три из них по собственным пьесам. Писал он и юморески. Два забавных текста в этот вечер со сцены прочитала его дочь Дарья Юрская. Прочитала ёмко, талантливо. Это наследственный дар, ничего не скажешь. Сергей Юрский был великолепным чтецом.

Дарья Юрская прочитала юморески отца. Фото пресс-службы Театра имени Моссовета

Вообще Моссовету повезло — Юрский не только играл, ставил спектакли, читал поэзию на вечерах, но и воспитывал молодое артистическое поколение. Это даже, возможно, важнее, чем сыгранные роли… После того, как человек уходит, в первую очередь вспоминают его духовные качества.

Мастер перевоплощений

Хотя блестяще сыгранные роли у Артиста не отнять. Так, как на экране перевоплощался Юрский — это настоящее мастерство. Дядя Митя и мэтр Роше не могут быть одним человеком! Сергей Юрский даже роль второго плана играл, порой затмевая главного героя.

Ещё о Сергее Юрьевиче говорили, что он обладал пытливом и неравнодушным умом, и таким оставался до последних дней. Редкое качество… Не принимал ложь, не любил подхалимства. Поэтому не смог смириться с глупыми людьми, мешавшими работать, и бросив квартиру уехал из Ленинграда.

Народный артист Олег Басилашвили с экрана сказал:

"Когда Юрскому пришлось уезжать из Ленинграда, я помню эти дни. Он покинул наш Большой Драматический театр со своей верной женой Наташей Теняковой, которую я люблю до сих пор. Когда он уходил из театра я понимал, что происходит в душе Серёжи, но увы, ничем не мог ему помочь.

Он хотел поставить спектакль о Дон Кихоте и сыграть в нём, но всё это не сложилось. И, конечно, наш театр после ухода Юрского осиротел. Оглядываясь назад, думаю, что эти годы были для меня наиболее счастливыми, когда был Юрский. Рядом со мной был Серёжа, на которого я смотрел с восхищением и "белой завистью" к его таланту, к его широчайшему кругозору, к его пониманию жизни и происходящему на этой земле. Все мы уйдём, это закон, но как жаль, что сегодня Сережи нет с нами, и прекратились его поиски истины. А может, они продолжаются где-то там…"

Сергей Юрский в одном из спектаклей. Фото Анжелы Якубовской

Любовь и к животным, и к людям

Не зря Олег Валерьянович сказал о поисках истины, не зря говорили о пытливом и неравнодушном уме этого человека. Неравнодушный настолько, что, по воспоминаниям артистов театра, Сергей Юрьевич, уезжая на гастроли за границу, помнил, что надо привести дефицитное лекарство больной кошке. Не своей, а чужой. Чьей-то из коллег. Он был внимательным к чужой беде.

Ещё находил в своем очень занятом плотном графике время, чтобы приехать на пресс-конференцию и поддержать защитников животных. Объяснить чиновникам, что необходимо защищать братьев наших меньших. Он не стеснялся защищать слабых.

Юрский был Живым человеком! Кстати, когда он в интервью рассказывал о своих корнях, то оказалось, что его дедушка был православным священником. Может быть, отсюда и доброта. И доброта в этом человеке была неподдельная. Она была его сутью.

"Если мы станем жестокими и чёрствыми, перестанем замечать живое, то всё это потом вернётся к нам и отплатит нам той же монетой", — говорил на пресс-конференции Сергей Юрьевич.

Настоящий Дон Кихот, которого он не сыграл на сцене…

Сергей Юрский очень любил животных. Фото Анжелы Якубовской

Однажды на даче бездомная кошка много дней сидела возле ворот Юрских и ждала своей участи. Животному некуда было идти. И, конечно, она нашла кров в семье артиста. По-другому быть не могло.

"Пройти мимо бесприютного животного живой человек не может", — так объяснил свой поступок артист.

А другой бы равнодушно прошёл мимо… В шутку Сергей Юрьевич называл себя Котовладельцем с 1944 года… И даже написал о любви к животным книгу "Я кот".

Жаль, что на вечере не рассказали об этой стороне жизни артиста, которую он не выпячивал. Упустили.

Но артист относился по-доброму не только к братьям нашим меньшим, а к зрителю в первую очередь. И служил он зрителю самозабвенно.

На вечере в Театре имени Моссовета зачитали цитаты из его дневника:

"Никогда не обижайся на зрителя, прощай ему заранее…", "Сотри улыбку с лица, а внутри гляди веселее". "Выступление — это обмен энергиями, не экономь в начале, дай много и жди ответ"

И ответ непременно есть. Кроме того, что остались фильмы с его участием, спектакли, радиозаписи, книги, осталась ещё память человеческая. Она будет долго…

Уточнения

Госуда́рственный академи́ческий теа́тр и́мени Моссове́та — драматический театр в Москве, отмеченный орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.



Серге́й Ю́рьевич Ю́рский (16 марта 1935, Ленинград, СССР — 8 февраля 2019, Москва, Россия) — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, сценарист; народный артист РСФСР (1987). Лауреат премии «Золотая маска» (1998).



«Золото́й телёнок» — сатирический роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова, завершённый в 1931 году. В основе сюжета — дальнейшие приключения центрального персонажа «Двенадцати стульев» Остапа Бендера, происходящие на фоне картин советской жизни начала 1930-х годов, а именно Первой пятилетки.

