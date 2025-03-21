В Театре сатиры показали "наивную хулиганскую бодягу"

На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство

5:59 Your browser does not support the audio element. Культура Театр

В Московском академическом театре сатиры прошёл вечер памяти народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта. Режиссёром постановки выступил актёр Антон Буглак.

Фото: Пресс-служба Театра сатиры Заслуженная артистка России Нина Корниенко

В вечере приняли участие народные артисты РФ Алёна Яковлева, Юрий Васильев, Светлана Рябова, заслуженные артисты России Нина Корниенко, Наталья Фекленко, Наталья Карпунина, Зинаида Матросова, Андрей Зенин, Игорь Лагутин, Юрий Нифонтов.

Сыграли здесь и артисты труппы театра Антон Минин, Максим Демченко, Юрий Васильев, Игорь Лагутин вместе с артистом "Ленкома Марка Захарова", учеником Александра Ширвиндта, Максимом Авериным.

Выступает Максим Аверин. Фото Анжелы Якубовской

Едва вспыхнул свет рампы, как зрители откуда-то сверху услышали знакомый и родной голос Александра Анатольевича: "Значит так, давайте сделаем наивную, хулиганскую бодягу, такую обаятельную милоту без "жима". Такое ироничное баловство, чтобы 1200 седалищ были не закривленные, и была надежда, что хотя бы вам пару раз пошлёпают".

По поводу ироничной милоты вопрос спорный, так как номера, которые показали артисты вызвали у зрителей глубокий, серьёзный, душевный отклик. "Планета Ширвиндт" — это не просто вечер памяти, это настоящий огромный пласт нашей культуры. В глубине сцены на большом экране проплывали исторические фотографии Александра Ширвиндта с Андреем Мироновым, Михаилом Державиным, Эльдаром Рязановым, Григорием Гориным. Чувствовалась ностальгия по ушедшим годам… Ведь каждого на фотографии, пожалуй, можно было назвать отдельной, самостоятельной "планетой".

Зрителям показали отрывки из кинофильмов, в которых актер играл, его ученики и коллеги посвятили песни своему другу и учителю. Артисты театра блестяще спародировали своего худрука, показав один из моментов репетиции. Саму репетицию, в которой Александр Анатольевич в рабочей обстановке давал острую и точную оценку происходящему, можно было назвать остроумным концертным номером.

Заслуженная артистка РСФСР Нина Корниенко исполнила трогательную песню в память о своём друге, о котором она отзывалась как о добром и трогательном человеке. Они проработали в Театре сатиры более 50 лет. И зрители навсегда запомнили блестящий дуэт по спектаклю "Безумный день, или женитьба Фигаро". Отрывок из этой постановки показали зрителям на экране.

Во время вечера было много воспоминаний школьных и студенческих. Потом пошёл рассказ о войне и эвакуации. В Пермском крае маленький Шура Ширвиндт пошёл в первый класс. Потом война закончилась, семья вернулась из эвакуации и дальше началась мирная московская жизнь. Первая влюблённость, первое свидание, первый поцелуй и первый поход в ЗАГС. Он же и последний. С Наталией Николаевной Белоусовой Александр Анатольевич прожил в браке 67 лет. А знакомы они были 70 лет.

Все эти рассказы и воспоминания могли действительно показаться "обаятельной милотой". Но надо учитывать, что это актёрская среда, в которой люди очень плохо уживаются вместе. И количество разводов среди людей творческих по цифре — зашкаливает. Как правило актерам не удаётся сберечь семью на долгие годы. И не только у нас, во всем мире так…. Сегодня по-прежнему актерские, театральные "долгоиграющие семьи" — большая редкость.

И именно имя Александра Ширвиндта является синоним верности. И любимой женщине, и любимому театру, и любимой профессии. Он отдал театру и театральной педагогике почти полвека, он вырастил и воспитал несколько поколений артистов. Это пример любви и преданности своему делу. Ещё — пример какого-то таинственного спокойствия… Но при всём кажущемся спокойствии он не был равнодушным человеком. Просто старался смотреть на всё философски.

Один из творческих принципов замечательного артиста. Фото пресс-службы Театра сатиры

А ещё, по словам Александра Ширвиндта, его гражданская позиция это — совестливость. Он об этом часто говорил в интервью.

В конце вечера супруга Александра Анатольевича поблагодарила зрителей за то, что они пришли на вечер, и не побоялись показать паспорт (теперь вход в театры осуществляется строго по паспорту). И если зрители соберутся снова, то пусть не покупают билеты, а скажут, что от Наталии Николаевны, пошутила она.

Завершая действо, сын актёра Михаил Ширвиндт вышел на сцену к роялю и, аккомпанируя, сказал такие слова: "Дорогой папа, думаю, что ты счастлив, потому что находишься в компании самых близких друзей Андрюши Миронова, Марика Захарова, Зямочки Гердта, Миши Державина, Элика Рязанова, Гриши Горина, Аркаши Арканова. А мы всегда чувствуем твоё присутствие несмотря на то, что нас разделяет 300 миллионов километров".

Михаил Ширвиндт на сцене*. Фото пресс-службы Театра сатиры

В следующий раз "Планета Ширвиндт" "прилетит" лишь через десять лет. На столетний юбилей Актёра.

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Уточнения

Московский академический театр сатиры — драматический театр в Москве. Расположен возле станции метро «Маяковская» на Триумфальной площади в Тверском районе Центрального административного округа.



Алекса́ндр Анато́льевич Ши́рвиндт (19 июля 1934, Москва — 15 марта 2024, Москва) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, юморист; народный артист РСФСР (1989).



Михаи́л Миха́йлович Держа́вин (15 июня 1936, Москва, СССР — 10 января 2018, Одинцово, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино, телеведущий; народный артист РСФСР (1989), заслуженный деятель культуры Польши (1976).

