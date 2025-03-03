Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния

2:10 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Драматический

Что мы знаем о итальянском драматурге и режиссёре Эдуардо де Филиппо? Знаем, что он автор 55 комедий на итальянском литературном языке и неаполитанском диалекте. Наиболее значительное его произведение довоенного периода — "Рождество в доме Купьелло".

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля "Цилиндр"

А вот мировую славу неаполитанцу принесли пьесы "Неаполь — город миллионеров", "Филумена Мартурано", "Семь смертных грехов", "Цилиндр".

Пьесы Эдуардо де Филиппо самые экранизируемые, их ставят в разных театрах мира бесчисленное количество раз. Итальянцы обожают своего соотечественника. Именем Эдуардо де Филиппо названа площадь в Неаполе и улица в Бари.

В Италии по сей день существует Фонд Эдуардо Де Филиппо, которым руководит его внук. Фонду принадлежит большой вклад в европейскую культуру. Сам легендарный итальянец со своей театральной труппой приезжал в 1962 году на гастроли в СССР. И по воспоминаниям его жены Изабеллы был приятно удивлён, увидев афиши со своими пьесами и огромные очереди в кассы за билетами.

С тех пор в этом плане мало, что изменилось в нашей стране. В России по-прежнему пьесы драматурга идут с неизменным успехом.

В Театре на Трубной состоялась премьера спектакля "Цилиндр", который поставил режиссёр Дмитрий Астрахан.

В чём все-таки секрет успеха бессмертных произведений итальянского драматурга, к которым обращаются современные маститые режиссёры? Ведь прошло уже столько лет, мир в своем развитии ушёл далеко вперед, а его творчество волнует театральных режиссёров, как и много десятилетий назад. Что такого злободневного и животрепещущего находят режиссеры в этих неаполитанских историях?

Истории "бедных людей"

Эдуарду де Филиппо был интересен маленький человек. Драматург всегда был на стороне уязвлённых судьбой людей. И пьеса "Цилиндр" не стала исключением. Бедные, лишённые родного крова неаполитанцы, вынужденные пожизненно платить за чужое жильё, бьются из последних сил в надежде свести концы с концами.

Но так живёт большинство неимущих итальянцев. Так живут и многие французы, и многие американцы в больших городах, у которых нет и никогда не будет собственной недвижимости. В силу многих экономических и социальных причин они вынуждены пожизненно арендовать жильё. И, к сожалению, так часто случается, что не всегда получается вовремя оплатить аренду.

Сюжет пьесы "Цилиндр" строится именно на этой проблеме. Две неаполитанские пары — Рита (Мирослава Михайлова) и Родольфо (Александр Панов), а также Агостино (Вадим Колганов) и Беттина (Татьяна Циренина) — давно задолжали хозяину дома за жильё. Чтобы выпутаться из бедственного положения, они придумали остроумную аферу, с помощью которой им частично удаётся решить сложную житейскую ситуацию.

Рассказывается неаполитанская история действительно остроумно и зажигательно. Чего только стоит красочный монолог-ода театральному цилиндру, который произносит главный аферист Агостино в исполнении Вадима Колганова:

"Цилиндр — это не просто шляпа! Это общественный эквивалент короны! Корону может носить только один, а цилиндр друзья того, кто носит корону. Статус, который придает цилиндр сложно переоценить, человек в цилиндре сразу становится на голову выше окружающих, и дело даже не в высоте этого удивительного головного убора.

Обратите внимание на его форму, не правда ли, она напоминает кусок античной колоны, на которой держится Парфенон? Поэтому человек сразу становится столпом общества. Колонной, на которой держится государство. Опорой власти, ужасом врагов, грозой вселенной. Цилиндр подразумевает, что под ним намного больше мозга, чем у простого смертного. От человека в цилиндре нельзя ничего требовать, только просить.

Тот самый монолог Агостино

Когда на голове цилиндр — тело приобретает космическую пластику: ты не можешь кланяется, не можешь мотать головой, иначе он просто не удержится. Движения становятся царственными и бескомпромиссными. Цилиндр требует трепета от окружающих. Власть, деньги, статус — вот что делает цилиндр поистине волшебной шляпой".

Монолог актёром произносится с такой торжественностью и бескомпромиссностью, что становится понятно, как этой "предприимчивой неаполитанской четверке" удаётся ловко одурачивать наивных простачков. Заманивать в свои сети любителей эротики, вытрясать из них последние лиры, и, надев цилиндр, прочесть напоследок нравственную нотацию. Сатирическая сцена с головным убором — одна из самых лучших в спектакле.

Сцена с цилиндром, без сомнения, является удачным режиссёрским художественным приемом. Но есть ещё одна весьма важная деталь в этой пьесе, которую Дмитрий Астрахан не упустил. Это — сковородка Беттины. Сковородкой темпераментная итальянка размахивает как флагом. Флагом отчаяния, нужды, безысходности.

Сковородка как аргумент

Играет Беттину актриса Татьяна Циренина. Она словно разъярённая Фурия, которую почитают как богиню мести, летает по сцене, размахивая посудной утварью. Сковородка — это убедительный аргумент, и он в сцене работает безупречно. Великолепная игра!

В репертуаре Театра на Трубной есть хороший спектакль "Дурочка и Зек". Там играют Елена Санаева, Иван Мамонов и Татьяна Циренина. Это сильная постановка, где Циренину мы видим в образе совершенно беззащитной девушки, верящей любому прохожему. "Дурочку и Зек" также стоит посмотреть.

В спектакле "Цилиндр" мы видим совершенно другую актрису — хищную, нервную, опасную. Трудные дни толкнули её на бесчестный поступок, трудные дни, которые, вероятно, никогда не закончатся в Неаполе для таких как Беттина…

В "итальянском" спектакле мы не увидим декораций под старинные дворцы, и роскошные особняки в духе всеми любимой эпохи Возрождения. Тем не менее создателям действа удалось погрузить зрителя в истинную неаполитанскую атмосферу: узкие улочки, связанные бельевыми верёвками, на которых сушится одежда далеко не "от кутюр", и где буквально из каждой тесной каморки выглядывает любопытный итальянец.

Даже массовка здесь удалась живописной

Соседи главных героев, без которых невозможно представить ни одно местное происшествие, в спектакле это живописная массовка из молодых артистов. Поэтому однозначно искромётную комедию, разыгранную на сцене театра на Трубной под живую музыку, пропустить нельзя.

"Цилиндр" — это очень смешной спектакль, — говорит о постановке Дмитрий Астрахан, — в нём много развлечений. И я надеюсь там много смеха, при чем это все серьёзно, где говорится о человеческих чувствах, о переживаниях. Развлекательное, это не значит, что что-то пустое. Зритель должен приходить к нам и ему должно быть интересно.

"Развлекая, поучай" — говорит Вольтер. А театр это развлечение. Но при этом театр поднимает серьёзные темы".

Спектакль "Цилиндр", безусловно, развлечёт, заставит задуматься и поднимет настроение, добавив немного неаполитанского солнца в холодные мартовские дни. Его покажут 6, 7, 26 марта.

* В спектакле присутствуют сцены курения. Минздрав предупреждает, курение опасно для вашего здоровья.

Уточнения

Коме́дия (др.-греч. κωμ-ῳδία, от κῶμος «праздник в честь Диониса» + ἀοιδή / ᾠδή, ᾠδά «песня; ода») — жанр художественного произведения, характеризующийся юмористическим или сатирическим подходами, и также вид драмы, в котором специфически разрешается момент действенного конфликта или борьбы.



Дми́трий Хана́нович Астраха́н (род. 17 марта 1957, Ленинград, СССР) — советский и российский киноактёр, режиссёр театра и кино, сценарист, кинопродюсер и телеведущий.



Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Входит в Европейский союз и НАТО с момента их создания, является третьей по величине экономикой еврозоны.

