Всеволод Шиловский: "В слова я не верю. Верю только в поступки"

В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе

90-е годы в нашей стране каждый переживал по-своему. В советские времена все народы были одной большой, дружной семьей, но после того, как социалистический строй приказал долго жить, каждый выживал в одиночку.

Фото: Пресс-служба Театра-студии Всеволода Шиловского Сцена из спектакля "В ожидании сердца"

Наши граждане пережили денежную реформу и последовавшее за ним обнищание, "прихватизацию" государственной собственности, которая попала в частные, "добрые" руки и многое другое.

С головой захлестнула советских людей "бизнес-волна". Кого-то она навсегда накрыла и утопила в пучине несостоятельности и неудач, а кому-то на мутном гребне удалось на ней подняться до небес. "Бизнес" в те времена делался самыми смелыми, предприимчивыми и беспринципными…

Олег Борисович Алапаев страшно богатый человек. Ему принадлежит большая корпорация. Он может провернуть международную сделку, он мастер хитроумных многоходовок по части прибыльных контрактов. Он может подкупить министра, а если тот не согласен — подстроить каверзу и снять с должности несговорчивого упрямца.

Есть также у Олега Борисовича в правительстве нужные люди, благодаря чему он проворачивает свои торговые махинации. Он богатеет и наживается. Он давно сколотил состояние и работает не ради денег. Он азартен.

Периодически олигарх покупает себе молодых жён, они у него словно яркие игрушки. Вот и на этот раз из солнечной Испании примчалась очередная молодая жена. С криками и истерикой, аки остервенелый вихрь женщина залетает в кардиологический центр под названием "Именины сердца". Так начинается спектакль про "прихватизатора" и миллиардера Алапаева…

А теперь давайте по порядку.

В Московском театре-студии Всеволода Шиловского выходит потрясающая постановка. Она называется "В ожидании сердца". Написал пьесу драматург и писатель Юрий Поляков. В своих произведениях он не боится поднимать острые социальные темы. Порой он, словно острой бритвой, режет образы современных героев, до жути неприятных. Но они наши современники…

Поставил пьесу "В ожидании сердца" народный артист РСФСР Всеволод Шиловский и сам сыграл в ней главную роль.

Обаятельный… негодяй

Олег Алапаев в исполнении Шиловского получился обаятельным и пленительным несмотря на то, что герой, редкостный негодяй. Такие люди как Алапаев и разграбили нашу с вами страну. Они растащили её по своим уютным норкам в "средиземноморских марбельях", где всегда тепло и солнечно. Где на улицах стоят старинные скульптуры, и даже некоторые изваяния созданы великим Сальвадором Дали. По таким улочкам ходить сплошное удовольствие. Это вам не криминальная Москва с плохим климатом.

"Где мои лихие девяностые…" — вопрошает Олег Борисович на больничной койке и ностальгически смотрит вдаль, вспоминая золотые деньки.

Бизнесмен ждёт в клинике пересадку сердца. К нему и слетелось всё "вороньё" в виде недовольных родственников: молодая жена, непутёвый сын, друг. Даже с осторожными вопросами о финансировании новых корпусов в монастыре навещает его и мать Евсевия, его первая жена из далёкого прошлого, семейного счастья с которой не случилось. Её очень убедительно и покоряюще играет Виктория Пархоменко.

Олег Борисович не обделён юмором. Он воспринимает происходящее довольно оптимистично. Новое сердце на замену ему заказали. Если надо, он купит и эту клинику вместе со скользким, напомаженным Гугушей Тарасовичем (Сергей Рожнов). Так зовут главного врача, обещающего состоятельному пациенту со дня на день молодое здоровое сердце. Ведь у него такая юная и очаровательная жена…

Смешных оказий в постановке более чем предостаточно

А пока на больничной койке в ожидании здорового сердца неутомимый олигарх-труженик проворачивает сделки. Попутно покупает редакцию какой-то мелкой газетёнки, журналистка из которой дерзко нахамила во время интервью. Бойкую и симпатичную журналистку он подсовывает своему непутёвому сыну-алкоголику. Получилась прекрасная комическая парочка. 25-летняя "акула пера" в исполнении Евгении Ядрец смотрится зажигательно. Особенно её танец в чёрном эротическом белье.

Один из пунктов программы развлечений миллиардера

Олег Борисович играет чужими жизнями как шахматными фигурами. Шахматная доска, кстати стоит возле больничной койки, он переставляет на ней пешки и ферзи, обдумывая очередной гамбит. Время от времени его посещает друг, ставший начальником охраны, который держит его в курсе событий и докладывает о том, как ведёт себя молодая жена на курорте в Марбелье.

Нельзя сказать, что Алапаев однозначно плохой человек. Он противоречивый. Ведь он не всё без оглядки кладёт себе в карман. Что-то он и жертвует на добрые дела. Из каких побуждений — не известно. Может быть, потому что боится строгого спроса на том свете, а может быть, потому что благотворительностью заниматься модно.

Актёры и режиссёр премьеры на поклоне

"Человека делают поступки"

Всеволод Шиловский о благотворительности рассуждает так:

"Когда говорят о благотворительности, то в слова я не верю. Верю только в поступки.

Потому что человека делают поступки. Если читаю, что кто-то там перевел три миллиона на детские болезни, то становится стыдно. Никто не должен знать об этом. Настоящее благотворительность, это когда надо помочь и все. Не бегать, и не кричать об этом на каждом углу.

Выступают артисты, ведущие на телеканале, — собирают мальчику или девочке 20 миллионов на лечение. Люди просят деньги не от хорошей жизни. Да и в стране кризис и война… А у нас за год появилось на 22 миллионера больше. Если бы им скинуться на больных детей, то больше никаких объявлений не было. Вот я об этом говорю.

В этом отношении очень силён президент, он несколько раз говорил миллионерам и миллиардерам: "Ребята, задумайтесь не только о себе. Ребята, может, всё-таки подумаете?" Он их предупреждал. Сколько ТУДА ушло денег. Он прикрыл "лавочку".

А я имею право на эту тему говорить, потому что у меня ничего, кроме театра".

И это правда. Всеволод Николаевич первый в мире режиссёр, который в 85 лет возглавил театр. Разве это не благотворительность с его стороны? Не смелость? И роли он играть такие не боится. И репертуар делает уникальный.

В Театре-студии Всеволода Шиловского, которой всего полтора года, постановки разные, есть современные, есть и по пьесам Чехова, Ильфа и Петрова, но все они как глоток свежего воздуха. И здесь в театре работают талантливые люди, которые превратили подвал на Петровке в маленький МХАТ. Все артисты — ученики Всеволода Николаевича, отсюда полное взаимопонимание и чёткая работа.

"Но это тяжёлая и ответственная работа, — признаётся художественный руководитель, — и нам нужна помощь. У нас пока всего 12 спектаклей. На всё нужно и время, и силы, и средства. И дай нам бог выстоять".

Хочется пожелать этому начинанию Всеволода Шиловского огромного успеха и зрительской любви.

Чтобы зритель при каждой свободной минутке бежал в этот подвальчик и с наслаждением смотрел всё что, там идет. Хотя признание и любовь у маленького и молодого театра уже есть. На спектаклях всегда аншлаги. А вот помощь любая пригодится…

Уточнения

Марбе́лья (исп. Marbella) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия.



Улица Петро́вка — одна из основных и самых старых улиц центра Москвы. Расположена в Центральном административном округе города на территории Тверского района.



Все́волод Никола́евич Шило́вский (род. 3 июня 1938 года, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр театра, кино и телевидения, сценарист и педагог, народный артист РСФСР (1986).

