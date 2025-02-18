В театре Модерн представили премьеру Вселенная Руми

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В Московском драматическом театре "Модерн" состоялся премьерный показ фантастического мюзикла для всей семьи "Вселенная Руми".

Зрителям представили обновленную версию спектакля, созданного по книге Алексея Шошева об инопланетном герое Руми и его московских друзьях, спасающих Землю от межгалактического зла. Алексей Шошев не только автор идеи, но и композитор, написавший музыку к спектаклю. Автор мюзиклов, поэт Алексей Шошев рассказал нашему изданию о работе над книгой, о вере в инопланетян и о том, что в итоге увидят зрители на сцене театра "Модерн".

— Вы известны в первую очередь как поэт и композитор, автор песен для известных эстрадных исполнителей. Как же родилась идея написать детскую книгу и почему про инопланетян?

— Всё началось с мюзикла "Маяковский", который с успехом идет в московском театре. Я выступил в качестве композитора и соавтора сценария этого спектакля. Гению Маяковского, его таланту соответствовать чрезвычайно трудно! И именно после этой сложнейшей работы мне захотелось написать что-то детское. Сначала возник образ русского мишки — ру-ми. Появилась идея отправить своего героя на созвездие Большой Медведицы. Но это же наша галактика, это совсем рядом! — подумал я. Куда интереснее послать его во Вселенную! Так возникла Альфацея. Сначала был написан сценарий мюзикла. И только потом полет фантазии привел к изданию книги. Появились новые миры, новые планеты.

— То есть книгу "Руми — защитник Вселенной" вы писали уже "по нотам", под определенную мелодию?

— Очень интересно писать музыку под диалоги. Не отдельные песни, как в музыкальном спектакле, а именно музыку, за которой идет движение сюжета. Это и есть мюзикл. Да, когда я писал диалоги, конечно же, возникали мелодии. В некоторых случаях эти мелодии были весьма удачными. Так родился мюзикл, который сейчас по-новому зазвучит на сцене "Модерна".

— Вы присутствовали на репетициях спектакля в театре "Модерн", лично наблюдали за работой режиссера, актеров, технических служб, за тем, как меняется написанное вами произведение. Как вы относитесь к режиссерским интерпретациям — не мука ли это для вас как для автора?

— Я всегда открыт для изменений, если они уместны. Мне очень нравится, как работает команда "Модерна". Я с большим уважением отношусь к режиссеру Вадиму Пинскому, и мне очень нравится творчество Юрия Грымова. Я понимаю, что здесь происходит некое таинство, и что все эти люди — суперпрофессионалы, они пытаются добавить то, что движет вперед этот спектакль, делает его зрелищным. У меня не возникает никаких внутренних противоречий. Свет, костюмы, перемещение артистов по сцене, каждая деталь имеет значение. Я видел в "Модерне" и другие спектакли Юрия Грымова. Я понимаю, что это режиссер мирового уровня. Что касается "Вселенной Руми", да, это будет несколько другое произведение, даже по некоторым содержательным моментам. Но я считаю, что режиссер — это художник сцены, он имеет право на любые изменения. Тем более, самое драгоценное, что у меня есть, — вокальные партии — остались практически без изменений.

— Космическая фантастика — жанр, у которого всегда было много поклонников. Но не кажется ли вам, что довольно опасно ступать на эту почву? Кир Булычев, братья Стругацкие, Фрэнк Герберт, культовые "Звездные войны" — современного читателя уже сложно чем-то удивить. Не боитесь сравнений?

— Да у нас круче, чем "Звездные войны"! В детстве я, конечно, читал и Александра Беляева, и других блестящих фантастов. Хотя не могу сказать, что фантастика была для меня любимым жанром. Я больше увлекался Достоевским. Мне кажется, либо у тебя есть понимание, как это должно быть, либо нет. И не надо меня ни с кем сравнивать! Тем более, фантастика — это такая интересная вещь: ты создаешь мир, который видишь только ты. Вот честно, мне действительно кажется, что так оно в реальности и есть, как я придумал! Есть Альфацея. Где-то там есть школа спецагентов, они следят за нами. Где-то во Вселенной инопланетяне живут своей жизнью.

— Верите в инопланетян?

— Я верю, что существует что-то, что мы еще не познали. И я в своей книге описал мой мир, который я считаю достоверным. Хотя допускаю, что всё будет не совсем так, а немножко по-другому.

— Каких реакций ждете от зрителей после просмотра спектакля "Вселенная Руми"?

— Для меня самое важное, чтобы тот или иной спектакль, особенно детский, нес доброе начало. Естественно, в нашем спектакле добрые силы побеждают зло, а отрицательные герои в процессе действия начинают исправляться, проявляют свои положительные качества. То, что это будет интересно и взрослым, и детям, я даже не сомневаюсь. Но надеюсь еще и на то, что дети впитают самое главное: понимание того, как важна для человека семья, что всегда надо поступать по добру, и тогда в жизни для тебя откроются новые возможности, какая-то дополнительная энергия. А еще хочется, чтобы люди чаще смотрели на звездное небо — об этом никогда не следует забывать.