В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте

В Малом театре стал необычайно популярен формат под названием "Диалог времен". Это дружеская встреча режиссёров постановки и артистов, исполнивших главные роли с наиболее пытливыми зрителями.

Новое Щепкинское фойе едва вместило всех желающих задать свой вопрос участникам спектакля "Большая тройка (Ялта — 1945)" по пьесе шведского драматурга Л. Свенссона. На диалог с журналистами, студентами журфака МГУ и просто зрителями вышли режиссёр постановки Андрей Житинкин, народный артист России Василий Бочкарёв, Владимир Носик и Валерий Афанасьев.

Андрей Житинкин и Василий Бочкарёв

Спектакль "Большая тройка" — о том, как три лидера держав встретились для переговоров в феврале сорок пятого года. Историческая конференция, разделенная на восемь встреч, состоялась в Ялте и повлияла на дальнейший ход всей мировой истории XX века.

Василий Бочкарёв (Сталин), Владимир Носик (Рузвельт), Валерий Афанасьев (Черчилль) не похожи на настоящих персонажей. Режиссёр намеренно ушёл от копирования известных личностей. Но в данном случае здесь произошла абсолютно точная передача духа происходящего 80 лет назад. Атмосфера в зале была буквально наэлектризована, настолько зрители поверили, что перед ними живой Иосиф Виссарионович Сталин. И верили каждому его слову.

"В этом спектакле есть возможность обратится к самому себе, — размышляет над своей ролью народный артист России Василий Бочкарёв. — Я родился в советское время при Сталине и помню дирижабли в воздухе, которые носили портреты Сталина, Ленина, Маркса.

Помню, когда умер Сталин, мы мальчишки видели, как взрослые задавались вопросами: "Как нам жить дальше?"

И этот вопрос был серьёзный, все чувствовали, что что-то должно было произойти. Что касается похожести с великими людьми".

Василий Бочкарёв подробно припомнил времена Сталина и год его смерти

Когда ты посвящаешь свою историю большим личностям, то тебе надо с ними "договариваться" и просить разрешение на то, что используешь имя. Это так. Если ты договариваешься, то становится легко. А сегодня я почувствовал, что он был с нами. Может это связано с грядущим юбилеем победы, но я почувствовал, что он присутствовал на сцене.

Был такой эпизод, когда сын Сталина немного безобразничал, и Иосиф Виссарионович спросил: "А ты кто такой?" Сын ответил, что он Сталин.

"Нет", — сказал ему отец, — "ты не Сталин и я не Сталин". Он показал на портрет вождя народов: "Я работаю на него и через него служу народу".

Вы понимаете, какая у него была ответственность? Когда началась война, он некоторое время не выходил на встречу с народом, я тоже задавал себе этот вопрос — почему? А потом понял, что Сталин должен был пересмотреть всё. Должен был понять напряжение народа и возможность народа выйти на победу. Только с этим можно было пойти воевать. Я считаю, что это сложнейший человек, и это моя история".

Главные герои в спектакле сделаны насколько масштабно, настолько и по-человечески. Перед зрителями и живые люди со своими слабостями, но и великие политики, принимающие тяжелейшие решения, которые меняют судьбу мира. Особенность этой постановки — закулисная часть исторических событий.

"Мы отказались от портретного грима, — объяснял режиссёрский ход Андрей Житинкин, — но у нас абсолютно аутентичные костюмы, реквизит, карты. Наша постановка — это взгляд спустя 80 лет. Конечно, это художественная реконструкция события, но у каждого из актёров совершенно свой ход, потому что за каждым персонажем стояла отдельная страна, и каждому было необходимо обстоять собственную позицию".

Одна из важнейших деталей — демонстрация военной хроники на экране в глубине сцены. Она идёт на экране, она переходит на лица артистов, замолкающих в этот момент. Кадры тяжелейшего перехода через какую-то неизвестную реку. Измождённые русские солдаты в грязных шинелях, вместо сапог рваные обмотки, тащат на себе орудия (лошадей во время войны берегли). Это наша доблестная армия воюет с фашистами. Именно на плечах безымянного русского солдата Европа получила Победу над нацизмом.

Во время переговоров в Ялте русская сторона не посрамилась, — столы ломились от изысканных яств. Исторический факт — во время ялтинской конференции было съедено 500 килограмм икры! Американских и английских гостей принимали по высшему разряду.

Во всю сцену — гигантский стол с угощениями, а по лицам актеров "пляшут" кадры военной хроники с уставшими, голодными русскими солдатами. Страшные кадры! Но так было нужно. Так ковалась Победа! И в бою, и за столом переговоров. Во время переговоров Россия имела право требовать после Победы лучших для себя условий. Например, разделение Германии, а также решение судьбы Польши по собственному усмотрению.

"Польский вопрос, — говорит Сталин, — это вопрос национальной безопасности. По польской территории враг всегда проходил и нападал на СССР".

Сталин заявляет эти слова на конференции сдержанно и дипломатично, а вот его адъютант-помощник Алексей, которого великолепно играет Василий Зотов после конференции еле сдерживает свой гнев:

"Да, мы освободили Польшу, но они в благодарность убивают наших ребят. Убивают нас — своих освободителей. Почему? Польская душа — она такая…"

Эти слова он бросает референтам Рузвельта и Черчилля, чтобы у тех не возникло сомнений по поводу польского вопроса.

Сомнений, к сожалению, не возникает и сегодня. Бойцы СВО сообщают сейчас, что по рации они очень часто слышат польскую речь. Что изменилось с тех пор? "Они в благодарность убивают нас, своих освободителей…"

Подобные встречи неимоверны полезны для современного зрителя. Особенно молодого. Когда режиссёр и артисты искренне, без всякой возвышенной патетики пытаются донести основную мысль. После встречи у некоторых появилось желание пойти ещё раз на этот же спектакль. Он насыщен смысловыми деталями, в нём много скрытого контекста, над которым следует подумать.

Лидеры договорились, секретари — молчат

Зрителей волновал ещё один интересный режиссёрский ход.

Когда конференция закончилась, референты глав, так живо общавшиеся во время этих самых восьми встреч, замолчали. Они сидят за щедро накрытым столом, курят и молча смотрят в пустоту. Что это значит?

"Если великие личности в истории договорились, — поясняет режиссер, — То, что всё-таки они договорились — это самое важное ради чего задумывалась постановка. А вот молодые секретари после банкета сидят, курят и уже не общаются. Они общались, когда шли переговоры, а потом замолчали.

Это такой тревожный посыл — эти лидеры договорились и удержали на целых полвека мир без мировой катастрофы. А вот сможет ли договориться следующее поколение? У секретарей большая смысловая нагрузка. Эта пауза перед финалом, она многих заставляет задуматься".

К юбилею Победы…

Планы театра по празднованию 80-летия Дня Победы также были озвучены в ходе встречи. В театре проведут драматургический конкурс "Мировая — Мировая (1914-1945 гг.)". Публичные читки пьес победителей пройдут в апреле в присутствии экспертов. Также планируется повторный показ спектаклей военной тематики: "Большая тройка (Ялта — 1945)" и "Летят журавли" — на Исторической сцене Малого театра. Кроме того, в конце апреля в Новом Щепкинском фойе откроется выставка "Малый театр — фронту". В экспозиции будет представлены уникальные экспонаты.

Уточнения

Я́лта (укр. Ялта, крымскотат. Ялта / Yalta, греч. Γιάλτα) — курортный и портовый город на Южном берегу Крыма.



Ио́сиф Виссарио́нович Ста́лин (также был широко известен партийный псевдоним Ко́ба, фамилия при рождении — Джугашви́ли груз. იოსებ ჯუღაშვილი; 6 [18] декабря 1878, Гори, Тифлисская губерния — 5 марта 1953, Ближняя дача, Московская область) — российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель, революционер. Фактический руководитель СССР. Генеральный секретарь ЦК РКП(б) — ВКП(б) (1922—1934), секретарь ЦК ВКП(б) — КПСС (1934—1953), Маршал Советского Союза (1943), Генералиссимус Советского Союза (1945). Народный комиссар обороны СССР (1941—1946), председатель Совнаркома СССР и Совета министров СССР (1941—1953), председатель Государственного комитета обороны СССР (1941—1945).



Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав 4—11 февраля 1945 года — вторая по счёту многосторонняя встреча лидеров трёх стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — во время Второй мировой войны, посвящённая установлению послевоенного мирового порядка. Проходила в Ливадийском (Белом) дворце в посёлке Ливадия.

