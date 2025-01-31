"Филумена Мартурано" на Прогресс сцене А. Джигарханяна Театра Сатиры: итальянские страсти по следам Софи Лорен

Премьера на Прогресс сцене Джигарханяна театра Сатиры: драма неаполитанцев, понятная всем

4:32 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Драматический

Премьерой комедии по пьесе Эдуардо Де Филиппо открылся театральный год на Прогресс сцене Армена Джигарханяна. Выбор на пьесу пал не случайно, сюжет признан во всем мире, и не устарел с годами.

Фото: Пресс-служба Театра Сатиры Сцена из спектакля театра Прогресс Филамена Мартурано

Режиссёр-постановщик Антон Непомнящий и художник по костюмам Ирина Сид потрудились на славу. Получился настоящий любовный фейерверк в исполнении Юрия Васильева (До Доменико), Екатерины Волковой (Филумена), Ксении Громовой (Розалия), Анатолия Морозова (Альфредо) и др.

На сцене интерьеры богатого неаполитанского дома, на фоне дорогого убранства разворачивается жизненная драма. Много лет назад хозяйкой этого особняка стала женщина по имени Филумена. Все знают, откуда её взял хозяин дома — Дон Доменико. И вот, спустя 25 лет после совместной жизни, старый ловелас хочет избавится от увядающей подруги и жениться на молоденькой кассирше. Филумена бросает все силы, чтобы предотвратить этот брак. Ведь у неё выросли трое сыновей, которым необходимо получить законную фамилию.

Эта история много лет назад полюбилась зрителям по фильму "Брак по-итальянски", который поставил режиссёр Витторио Де Сика. Музыка, написанная к фильму композитором Армандо Тровайоли - шедевр. Именно она придала картине такое драматическое звучание. А началось всё с комедийной пьесы, написанной в 1946 году драматургом Эдуардо де Филиппо.

Пьеса была написана автором для своей сестры, актрисы Тинины Де Филиппо, которая первой сыграла роль Филумены Мартурано. В 1964 год Витторио Де Сика по комедии снял фильм "Брак по-итальянски" с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни.

Пьесу экранизировали в кино всего четыре раза, но на сцене ставили бесчисленное количество раз. Так, как сыграли Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в картине, пожалуй, лучше не сыграть. Но сюжет и выписанные персонажи настолько притягательны и ярки, что нет ни одного театра в мире, который бы не желал поставить её на своей сцене.

Прогресс сцена Театра Сатиры также не осталась в стороне и решила приобщиться к классике. Тем более сцена Прогресса позволяет это сделать качественно. Несмотря на удалённость от центра, художественный руководитель театра Евгений Герасимов уверен, что все зрители скоро сюда будут приезжать, наоборот, из центра.

"Это ведь раньше была любимая площадка интеллигентных москвичей из Академического района, любящих театр, — рассуждал на пресс-конференции Герасимов. — У них не всегда есть возможность выбираться в центр.

И было время, когда эта площадка опустела. А люди очень скучают здесь по театру. И мы с радостью сейчас дам им эту возможность, возвращаем новую жизнь, новое дыхание, новое звучание этой площадке. Мы тут начали с "Маленького принца". И на премьере был аншлаг. Ведь важно, чтобы играли любимые артисты".

Этот и другие спектакли в этом году посвящены двум большим датам — вековой годовщине Театра сатиры и 90-летию со дня рождения Армена Джигарханяна.

"Прогресс Сцена Армена Джигарханяна" — драматический театр города Москвы, основанный 12 марта 1996 года постановлением правительства Москвы. Основан на группе выпускников актёрского факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИКа), на котором преподавал народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян.

До сентября 2021 года имел наименование "Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна". С 2021 года — в составе Московского академического театра сатиры как Прогресс сцена А. Джигарханяна Театра сатиры.

Уже сейчас в работе много масштабных и оригинальных спектаклей. Как по пьесам современных авторов, так и классика в актуальном прочтении. Также значительно расширяется детский репертуар, рассчитанный на разные возрастные группы маленьких зрителей.

Уточнения

Московский академический театр сатиры — драматический театр в Москве. Расположен возле станции метро «Маяковская» на Триумфальной площади в Тверском районе Центрального административного округа.



Эдуа́рдо Де Фили́ппо (итал. Eduardo De Filippo; 24 мая 1900 — 31 октября 1984) — итальянский драматург-комедиограф, актёр и режиссёр.



Арме́н Бори́сович Джигарханя́н (арм. Արմեն Բորիսի Ջիգարխանյան; 3 октября 1935, Эривань, Армянская ССР, СССР — 14 ноября 2020, Москва) — советский, российский и армянский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, театральный педагог; народный артист СССР (1985), народный артист Армянской ССР (1977), лауреат двух Государственных премий Армянской ССР (1975, 1979).

