Народная артистка РСФСР Валентина Талызина отметила грандиозный юбилей!

Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать

10:36 Your browser does not support the audio element. Культура История культуры Личность в культуре

Без этого персонажа в мохнатой черной шапке из кролика и со смешным фиолетовым бантиком на шее, празднование семейного Нового года можно считать не состоявшимся… Женщину по имени Валя, школьную подругу главной героини Нади из кинофильма "Ирония судьбы или с легким паром!" сыграла знаменитая актриса Валентина Талызина.

Фото: Пресс-служба МГИКа Валентина Талызина на встрече со студентами

Без ложной скромности можно сказать, что её образ придал фильму заметную, но не обременительную гротескность. Полвека уже отметил фильм, который как салат оливье на нашем столе необходим на телеэкране. А ещё актриса подарила свой чарующий голос главной героине, буквально сделав ей роль. Но об этом позже.

Народная артистка РСФСР Валентина Илларионовна Талызина отметила грандиозный юбилей. 90 лет! Цифра значительная, но словно не про эту актрису…

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ваши творческие успехи и достижения на сцене родного Театра имени Моссовета и в кинематографе заслуживают искреннего признания. Вы всегда трудитесь увлеченно, с полной душевной отдачей, щедро дарите зрителям свой талант, радуете неподражаемым актерским темпераментом и мастерством", — говорится в ней.

Президент пожелал актрисе бодрости духа, здоровья и всего самого доброго.

А бодрости духа и энергии актрисе не занимать. Валентина Илларионовна сегодня не только снимается в кино, играет в театре, она социальна активна, она не "бронзовеет" и с удовольствием поддерживает связь с молодым пополнением. Актриса побывала Московском институте культуры на встрече с творческой молодежью.

Предшествовал встрече поход студентов в театр им. Моссовета на спектакль "Волки и овцы" по пьесе А. Н. Островского, где народная артистка блестяще играет роль помещицы Мурзавецкой. Пьесу "Волки и овцы" ставят в столичных театрах часто, трактовки разные, концепции всевозможные, но трактовка образа Мурзавецкой у Валентины Талызиной, уникальна и неподражаема.

Валентина Талызина называла студентов "воробушками"

И это можно сказать о каждой роли актрисы в театре или кино. А озвучивание ролей, в случае Талызиной, вообще, отдельная тема… Сейчас уже многим известно, что Барбара Брыльска в "Иронии судьбы…" говорит голосом Талызиной. А ведь она сама присутствует в кадре вместе с Брыльской. И никто не заметил сходства голосов Нади и Вали.

Спустя много лет режиссер Эльдар Рязанов признался, что Талызина совершила настоящий подвиг. Не у всех актрис такой загадочный, обволакивающий голос, как у Талызиной. Она буквально "пожертвовала" своё "фирменное" звучание другой актрисе, а для своей героини сделала голос "скрипучий и нелепый". На это мало кто способен. А всё потому что актриса считает, что проходных ролей не бывает, роль надо делать. И всегда выкладываться по полной. Даже на творческом вечере со студентами…

На этой встрече актриса просила, обращаясь к ней, говорить чётко, громко, выразительно, словно это роль такая задавать вопросы…

"Речь — это первое, что необходимо артисту, — объясняла Валентина Илларионовна, — я много лет занималась сценической речью, и научилась так декламировать текст, что в результате ко мне даже дикторы на телевидении подходили и говорили: "Какая у вас хорошая речь". Плохая речь — это значит человек не интеллигентный, — это ,извините, "базар с семечками"…

А хорошая речь — это уже профессия, когда речь неторопливая, когда все буквы выговариваешь, слова не проглатываешь, тогда можно и браться за роль. Приступать к тексту и искать там секреты.

Скажу откровенно, сколько играю в спектакле "Волки и овцы", столько и "докапываюсь" до сути своей роли. Когда профессия достаётся дорого, ты ею дорожишь, поэтому всю жизнь стараешься в ней расти".

Кому повезло увидеть актрису в постановке "Волки и овцы", которая с неизменным успехом идёт в театре Моссовета, — можно только позавидовать. Валентина Илларионовна много лет мечтала сыграть в этой пьесе, её персонаж — хлесткий, хваткий, противоречивый, полный всяческих коварных уловок. Но актриса в этой роли не однообразна, есть в ее трактовке роли и эксцентрика и комические пассажи.

Ещё давно, в фильме "Зигзаг удачи", где актриса получила одну из главных ролей, был заявлен этот трагический комизм, эта грустная шутливость, которые проявляются неожиданно, но к месту. Не стесняется Валентина Илларионовна шутить над собой, порой достаётся коллегам, и во время встречи она много шутила, назвав студентов "воробушками", которые "слетаются" к ней с хорошими вопросами. Тем не менее, она студентов подбадривала, чтобы они не стеснялись задавать вопросы о профессии.

Спрашивали и о профессии, и о многом другом. Например, о страхе… Не страшно ли актрисе было вступать в актерскую профессию.

"Страхи были всегда, — поделилась Валентина Илларионовна, — и даже сейчас страх меня не покинул. Вот, например, я играю в спектакле "Пиковая дама" старую графиню, и, прежде, чем приступить к роли, всё время себя ругала: "Валя, куда ты лезешь…". Боялась, что не справлюсь…"

Справилась народная артистка с ролью блестяще. Театральная Москва постановку ждала с нетерпением. "Пиковая дама" получилась увлекательной, многогранной. Валентина Талызина не только играет на сцене, но и читает за кадром поэзию великого Пушкина. История про "Тройку, семерку, туз", — три знаменитые карты, символизирующие удачу, волнует до сих пор.

"А что насчёт удачи для артиста?" — прозвучал такой вопрос на встрече.

"Удача для артиста очень важна, — откровенно призналась артистка, — огромная удача для актера встретить своего режиссера. Да и вообще для актера счастливый случай невероятно важен.

Для меня, например, таким случаем стал Эльдар Рязанов. Поначалу он меня не сильно принимал, а потом, когда понял, что я справляюсь с любой самой сложной поставленной передо мной задачей, начал приглашать на другие проекты.

Но прежде, чем поймать эту удачу за хвост, артисту надо быть большим трудягой, не думать о красоте и славе, а работать, работать. Роль надо почувствовать только нутром, я, например, работаю над ролью до момента пока не стану мокрой. Это методика режиссера Романа Виктюка. Он говорил, что у каждого образа есть не одно дно, а целых девять… Первое, второе, третье… И надо все заполнить, и не думать, как ты в этот момент выглядишь перед зрителем. А зритель, он как собака, он все чувствует, его не обманешь…"

Такие полезные советы давала народная артистка молодым, начинающим свой творческий путь актерам. Дошла очередь и до режиссёров. Высказала актриса бесценные мнение и им: "Всегда любите актёров, всегда хвалите актеров. Если ты будешь хвалить актера, то он все сделает, а если ругать, то он замкнётся и от него ничего не добьешься. Не надо критиковать".

Поделилась Валентина Илларионовна советом, о том, как пережить критику в свой адрес:

"Вообще не обращаю на неё внимания, отношусь к критике спокойно. И к похвалам отношусь тоже ровно. Вначале дорожила хвалебными рецензиями в свой адрес, сохраняла статьи, вырезки из газет, а потом, когда накопилась целая коробка, все отправила в Российский Государственный архив литературы и искусства. Пусть там читают…

Поэтому ещё раз повторюсь — не думайте о славе, работайте над собой, всё время учитесь чему-то новому. Я училась в театре у каждого человека, у знаменитых и у не знаменитых. Всё, что они говорили, все время переваривала, а потом закладывала в свою душу. Сколько вложишь, столько и получишь обратно. Я и сейчас учусь. Когда вижу талантливого человека, то учусь у него. А вам, если что-то пришлось по душе из моих рассказов, то возьмите себе на заметку, пригодится…"

Человек-эпоха

Знакомство и общение с Валентиной Илларионовной запомнится студентам на всю жизнь. Она не только талантливая актриса, она — человек-эпоха. Её фильмография — это настоящий учебник по отечественной кинематографии. Все ее роли узнаваемы и цитируемы. Актриса работает в театре им. Моссовета более 60 лет. Она играла в спектаклях по произведениям Фёдора Достоевского​, Александра Островского​, Теннесси Уильямса​, Бертольда Брехта. Имя Валентины Талызиной на афише — это знак качества.

Кинозрители знают и любят её за яркие, запоминающиеся роли в таких популярных фильмах как "Ирония судьбы…", "Зигзаг удачи", "Афоня", "Старики-разбойники", "Сцены из семейной жизни", "Следствие ведут знатоки" и многих других.

Фото на память

Фильмография актрисы огромна, но она ещё не закончена.

На вопрос: "Какой продолжительности у вас была карьера?", — Талызина остроумно парирует: "Почему была? Она и сейчас продолжается. Приходите на мои спектакли!"

Свой юбилей актриса отметила в "Моссовете". Валентина Илларионовна вышла на сцену в роли графини Анны Федотовны в спектакле "Пиковая дама". 5 февраля "Пиковую даму" сыграют вновь, а 14 февраля актрису можно будет увидеть в постановке "Волки и овцы". И останавливаться на достигнутом актриса не собирается… Юбилейный год только начался.

Уточнения

Валенти́на Илларио́новна Талы́зина (род. 22 января 1935, Омск, СССР) — советская и российская актриса; народная артистка РСФСР (1985).



Кинемато́граф (от греч. κινημα, род. п. κινηματος — движение и греч. γραφω — писать, рисовать; то есть «записывающий движение») — отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в создании движущихся изображений.



Эльда́р Алекса́ндрович Ряза́нов (18 ноября 1927, Самара, СССР — 30 ноября 2015, Москва, Россия) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, поэт, драматург, телеведущий, педагог, продюсер; народный артист СССР (1984), лауреат Государственной премии СССР (1977) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1979).

