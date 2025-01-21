Художник Елена Скакун: Региональным театрам необходима всероссийская сцена

10:04 Your browser does not support the audio element. Культура Театр

Что мы, россияне знаем о нашей северной земле под названием Югра? Знаем, что ее называют "северной жемчужиной России", там очень холодно, что столица этого крупнейшего нефтедобывающего региона России, город Ханты-Мансийск, прячется в дремучей тайге.

Фото: Пресс-служба КТЦ "Югра-Классик" Сцена из спектакля "Лунная история"

Но, несмотря на это, город богат культурными событиями. Чего стоят хотя бы события, проходящие в центре "Югра-Классик", ни в чем не уступающей по оснащению столичным площадкам.

Елена Скакун - дизайнер, член Союза дизайнеров России, заслуженный деятель культуры Югры. Она является заместителем директора по художественно-творческой деятельности "Концертно-театрального центра "Югра-Классик". Она создает эскизы костюмов для многих театральных постановок, отвечает за производственный процесс изготовления костюмов для всех коллективов "Югра-Классик".

Например, мюзикл "Лунная история" понравился зрителям не только игрой актеров, их вокалом и режиссурой Андрея Каширина. Костюмы, разработанные Еленой Скакун и изготовленные коллективом Театра костюма "Концертно-театрального центра "Югра-Классик" стали настоящим событием. Дизайнерское решение и исполнение — фантастические!

Не так давно мюзикл участвовал в конкурсе фестиваля "Музыкальное сердце театра" в Самаре, президентом которого является М. И. Дунаевский, и стал одним из украшением этого мероприятия.

Концепцию костюмов спектакля обсуждали со сказительницей

— Елена, ваши сказочные костюмы смотрелись просто потрясающе, они заворожили всех зрителей, и детей и взрослых. Мне кажется, что такие шикарные костюмы мало кто из театров может себе позволить. Как родилась концепция костюмов?

— В создании сюжета режиссёр Андрей Каширин консультировался с Марьей Кузьминичной Волдиной. Это первая хантыйская поэтесса, сказительница, почётный гражданин Югры. Марья Кузьминична наполняла сценарий новыми смыслами, поэтому постановка получилась с колоритом и особенностями традиций по мотивам культуры ханты и манси.

С режиссёром мы обсуждаем не только сценарий, но и особенности будущих костюмов, по ходу делаются наброски эскизов. Корректируем детали и в итоге получаются эскизы в цвете.

Что касается стоимости и особенностей костюмов — они были исполнены полностью из белой плащевой ткани, для сценического объема был использован синтепон. Были риски сделать костюмы невыразительными и плоскостными. Но портные театра костюма "Югра-Классик" разработали новые технологии в декорировании, работая кропотливо и тщательно. Стеганные фрагменты выполнены на основе традиционной графики орнамента ханты и манси.

Есть особенности в подкладке и каркасе женских костюмов. Большинство костюмов основаны на принципе многослойности, поэтому визуально создается объемное восприятие костюмов. Декор головных уборов и костюмов выполнен стразами, таким образом мы получили эффект льда и снега.

Вся постановка - это слаженная работа коллектива

— Представление "Лунная история" было интерактивным, актеры ходили по залу, восторженные дети хотели дотронуться до героев. Жаль, что не разрешили после спектакля сфотографироваться с полюбившими персонажами, дети ждали возле сцены.

— Конечно, жаль, в Ханты-Мансийске другая практика. После новогодних спектаклей артисты в костюмах выходят к детям, и они с удовольствием фотографируются с понравившимися персонажами. Такая акция полезна, она, как раз и популяризирует тот же фестиваль, спектакль, праздник, когда дети с родителями могут себя запечатлеть на фото, и опубликовать в соц. сетях.

На ряду с концертами, спектаклями и другими мероприятиями у нас есть наш фирменный проект. Начиная с 2016 года, совместно с режиссёрами Андреем Кашириным и Алёной Немчиновой Театр костюма проводит Fashion-концерт с участием людей с особенностями здоровья.

Интерактив в "Лунной истории"

Это наш брендовый проект, где дети и подростки с ограниченными возможностями участвуют в показе в качестве моделей, наравне с профессиональными артистами Концертно-театрального центра "Югра-Классик". Для них Театр костюма изготавливает коллекции костюмов с учетом тенденций моды, а я как дизайнер стараюсь создать индивидуальный образ для каждого участника, а иногда мы работаем в соавторстве с нашими особенными детьми.

Fashion проект дает некоторым детям не только вдохновение, но и возможность определиться с будущей профессией. Например, в Fashion-концертах несколько лет подряд в качестве демонстратора моделей одежды участвовал Аркадий Копылов с диагнозом "аутизм". Аркадий юный художник из Нижневартовска, занесен в энциклопедию талантливых детей "Золотое наследие Югры", является дипломантом международной выставки под эгидой ЮНЕСКО "Под одним небом".

Мы познакомились с его творчеством, и удалось реализовать совместный проект, в котором рисунки Аркадия являются основой детской коллекции костюмов. Когда он увидел полную коллекцию одежды с принтами своих картин, была невероятная реакция, яркие впечатления и гордость. С этих пор у него в жизни многое изменилось, он стал активно рисовать, развиваться, и уже определил свою будущую профессию.

— Как ни странно прозвучит, наверное, после профессионального становления и первых побед большинство творческих кадров желают покинуть северный край. Это так, или я ошибаюсь?

— Что поделать, этот сценарий не новый и каждый артист, достигший признания в маленьком городе стремится выступать в Санкт-Петербурге или Москве. Но в Ханты-Мансийском автономном округе есть постоянная, профессиональная база для становления и развития творческих кадров. Центр искусств для одарённых детей Севера принимает на обучение детей из всех городов округа по разным направлениям в области искусства. Большинство выпускников остаётся в городах округа и в нашем учреждении, на сцене Концертно-театрального центра "Югра-Классик" они демонстрируют свои таланты.

Есть ли шансы на фестиваль?

— У Ханты-Мансийска есть шансы заполучить такой мощный театральный фестиваль, который организовал М. И. Дунаевский? В первую очередь, хватит ли зрителей в вашем округе?

— Ханты-Мансийск — это небольшой город, площадки которого принимают огромное количество различных российских и международных мероприятий, в том числе театральные фестивали, зрительные залы всегда наполнены.

На мой взгляд, к формату фестиваля "Музыкальное сердце театра" безусловно можно готовиться. Инфраструктура в городе вполне приспособлена к принятию большого количества зрителей и участников. Не зря здесь проходили Саммит "Россия-ЕС", Всемирная шахматная олимпиада, чемпионат мира по биатлону и другие спортивные и культурные мероприятия.

Сама идея театральных фестивалей великолепна. Региональным театрам необходимо развитие. Наши коллективы активно гастролируют на территории округа и за его пределами. Каждая гастрольная поездка даёт свои мощные импульсы для творчества, для нас это очень важно.

Мы надеемся, что организаторы пригласят наш коллектив на следующий фестиваль. Помимо "Лунной истории" у нас есть потрясающие детские мюзиклы: "Тайна заколдованного цветка", "Приключение на карамельной фабрике", "Иван Царевич и серый волк", и в этом году мы удивили своих маленьких зрителей, представив мюзикл Максима Дунаевского "Летучий корабль".

— А почему бы вам не привезти его в Москву?

— Это актуальный вопрос. В Ханты-Мансийске мюзикл "Лунная история" был показан девять раз с полным аншлагом, безусловно, необходимо, чтобы спектакль продолжал жить, и нам очень хотелось бы привезти его в Москву.

Оргкомитет фестиваля "Музыкальное сердце театра" подводя итоги выступления нашего коллектива, предложил Андрею Каширину привезти спектакль в Москву в этом или следующем году. Если всё сложится, то мы с удовольствием продемонстрируем творчество югорских артистов. Очень надеюсь, что северный мюзикл "Лунная история" порадует московского зрителя.

— Какие интересные культурные мероприятия произойдут в Ханты-Мансийске в этом году?

— В марте у нас проходит традиционный Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня".

В июне пройдёт Фестиваль духовой и эстрадно-джазовой музыки "Югра! Лето! Джаз!" и Международный IT-форум с участием стран БРИКС и СОШ.

Также весной мы планируем Fashion-концерт для детей с особенностями здоровья.

Этот год — год больших юбилеев. 80 лет — Великой Победе, и конечно, мы будем участвовать в общенациональной программе мероприятий и отмечать 9 мая.

Одно из главных событий для нас — празднование 95-летия со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Читайте по теме:

Худрук театра "Карамболь" Ирина Брондз: "Желаем и взрослым смотреть на мир глазами ребёнка"

Уточнения

Ха́нты-Манси́йск (хант. Ёмвош, Ёмвоҷ, манс. Абга) — город в России, административный центр Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ханты-Мансийского района, в состав которого не входит.



Теа́тр (греч. θέατρον — основное значение — место для зрелищ, затем — зрелище, от θεάομαι — смотреть, видеть) — зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств (литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и других) и обладающий собственной спецификой: отражение действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка и оценка, утверждение тех или иных идей здесь происходит посредством драматического действия, главным носителем которого является актёр.



Макси́м Исаа́кович Дунае́вский (до 1961 года — Пашков; род. 15 января 1945, Москва) — советский и российский композитор, пианист.

