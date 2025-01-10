Продюсер Татьяна Семёнова: "Мы всегда верим, что Новый год будет лучше, чем прошлый"

Продюсер Татьяна Семёнова о своём фестивале в Испании: Cейчас у нас показы в отличных залах, туда престижно попасть

16:08 Your browser does not support the audio element. Культура История культуры Личность в культуре

Когда люди покидают родные места и пытаются пустить корни в чужой стране, то кому-то удается прижиться, кому-то не удается, и приходится возвращаться обратно. Но есть и такие, кто не только обретает новую родину, но и становится ярким примером того, как можно перекинуть "культурный мостик" от одной культуры к другой и активно поспособствовать созданию надежного международного партнёрства.

Фото: Из архива Татьяны Семёновой by Неизвестный автор Татьяна Семёнова, Лиза Арзамасова и Илья Авербух

Татьяна Семёнова эмигрировала из России в Испанию в 2000 году. В Испании, в городе Торревьеха она создала собственный успешный бизнес. Казалось бы, есть достаток, быт налажен, можно растить четверых детей и наслаждаться спокойной жизнью. Но все равно чего-то не хватает… А не хватает родной культуры. И вот, чтобы заполнить этот вакуум, русская эмигрантка создала русскоязычную ассоциацию "Мир, Глобус, Торревьеха", президентом которой является по сей день, и организовала международный кинофестиваль, ставший знаковым культурным событием во всей Испании.

— Татьяна, глядя на вашу успешную деятельность может показаться, что вам это дается легко и просто, настолько все выглядит привлекательно. Но если серьезно, то как удалось достичь такого масштаба, все-таки Испания чужая вам страна, другой менталитет…

— Скажу, по правде, это только выглядит всё легко и просто. В первые годы нашей деятельности мы были никому не нужны, нам ни одной копейки никто не дал на наши мероприятия. В развитие культурной ассоциации пришлось вкладывать только свои средства. Поэтому работали долгое время без передышки, без выходных, и, чтобы как-то поставить дело на ноги, влезли в огромные долги. Помимо этого у меня, в дополнение к первенцу, родилось еще трое детей, что совершенно не облегчило жизнь.

Но я поняла одно, что просто бизнеса мне не хватает. Мне, русской эмигрантке, было скучно находиться лишь в одном местном социуме, поэтому устраивать культурные события для своих соотечественников мне показалось глотком свежего воздуха. Но как это сделать? С чего начать? Мы не ходили, не оббивали пороги, не плакали и ничего не просили. Кто работает, тому некогда плакать… Всё делали сами, своими силами.

Поначалу для фестиваля арендовали небольшой зал, не знали придут люди, не придут, а набилось столько зрителей, что они просто висели на люстрах. Местная мэрия поняла, что у фестиваля есть перспектива, (пять процентов населения Торревьехи — это русскоязычная диаспора), и тогда нам начали понемногу помогать. Сегодня мы проводим мероприятия на двух языках, русском и испанском, всегда в начале мероприятий благодарим местные власти за то, что идут нам навстречу.

Город Торревьеха считается настоящим "Вавилоном", недвижимость здесь покупают люди со всего мира, и здесь очень много русскоязычных. Многие испанцы считают, что лучше бы дети в школе учили русский язык, который им в работе и жизни пригодится, чем учат мертвые диалекты, атавизмы, в каждой провинции свои.

— Охотно ли российские артисты едут выступать на ваши мероприятия?

— Приезжают практически все, кого мы приглашаем. Но мне в первую очередь хочется сказать огромное спасибо народному артисту Александру Михайлову за то, что он первый, кто поверил в успех нашего начинания и стал помогать. Александр Яковлевич является тем самым мощным импульсом с чего начался около десяти дет назад наш большой кинофестиваль. Ему огромное спасибо, потому что были известные артисты, я не хочу называть их фамилии, которые не захотели помочь. Они приехали отдыхать, и просьба что-то сделать хорошее для своих соотечественников не вызвала у них никакой реакции.

А Михайлов сам пришёл с идеей устроить образовательные мероприятия.

Ещё нам очень серьезно помогает российский продюсер Сергей Владимирович Новожилов, он делится своим бесценным опытом. Более того, в 2023 году нам совместно удалось снять комедийную приключенческую картину "Счастливый билетик", которая с успехом ездит по кинофестивалям и в скором времени появится на российском телевидении. Поэтому можно сказать, что мы не останавливаемся на достигнутом и интенсивно развиваем испано-российское сотрудничество.

— Сегодня в мире происходят непростые политические события. Отражаются ли они каким-либо образом на вашей деятельности?

— Когда я начинала свою деятельность, из русских эмигрантов, которые что-то пытались сделать на культурной ниве, я была первая. Но спустя годы подтянулось много русскоязычных эмигрантов из Белоруссии, Прибалтики. У них также есть свои культурные проекты.

А сегодня в Испании появилось много украинских эмигрантов. Не скрою, что они осложняют нам жизнь. Они осуждают нас за нашу пророссийскую позицию. Но я объясняю, что моя деятельность вне политики, я занимаюсь исключительно культурными и образовательными проектами. Мы не хотим, чтобы отменили русский язык, в этом плане мы принципиальны, потому что считаем, что историю переписать невозможно, русская культура никогда не исчезнет.

Гостем фестиваля становился и Никас Сафронов

Кроме того, мы прекрасно видим, как украинские эмигранты покупают русские книги и учат детей русскому языку. С плохим испанским и только лишь украинским — им будет сложнее найти работу, а вот с хорошим грамотным русским они не пропадут.

Всю политику надо оставить для политиков, а наша задача дружить со всеми. Мы устраиваем премьеры российских фильмов, у нас всегда полные залы, эмигранты с удовольствием посещают наши мероприятия, а когда мы провели премьеру фильма "Чебурашка", у нас было настоящее столпотворение. К нам ехали чуть ли ни со всей Испании. Мы проводим наши показы в залах очень хорошего уровня, куда престижно попасть.

Во Франции, в Париже, есть такая же культурная ассоциация, ею руководит Людмила Друбич. Нас сдружила Наталья Сергеевна Бондарчук, у которой работают киношколы в разных странах. Поэтому при нашей ассоциации мы также открыли киношколу и театр, готовим актеров и сценаристов.

В прошлом году поставили спектакль "Ромео и Джульетта" на русском языке, в этом году планируем поставить спектакль-сказку "Звездный мальчик". Читаем поэзию Пушкина, Лермонтова, Есенина, в спектаклях звучит музыка Чайковского и Глинки.

В нашу школу ходит много украинских эмигрантов, и мне печально, что представители украинского сообщества порой высказывают им за это претензии. Мне кажется, что это неправильно. Ведь дети развивают свой кругозор, повышают свой интеллектуальный уровень, и лишить их русской культуры — это всё равно что обокрасть.

— Может быть, эмигранты пытаются быстрее интегрироваться в испаноговорящее общество, поэтому им больше не нужен русский язык?

— Да. Есть такое. Некоторые русские эмигранты считают, если мы уехали из России, то ничего русского нам не надо. Они пытаются забыть русский язык, и сразу стать испанцами, но, по правде говоря, у них это не очень хорошо получается. И тут же другие эмигранты на подобные выпады отвечают: "Ради бога, вам не надо, не приходите на праздники, а нам русские мероприятия очень нужны".

Потом проходит некоторые время, и те, кто выступал против, постепенно начинают к нам подтягиваться: то они хотят "выгулять" красивое платье на "красной дорожке", то услышали, что приехал хороший спектакль, и купили билеты. А уж когда какая-то российская "звезда" даёт концерт, то оставляют свои возражения дома и приходят.

Обычно получается так: они постояли возле "красной дорожки" во время церемонии открытия, просто посмотрели, а на следующий год уже купили билетик. Делают вид, что им ничего не надо, и тем не менее приходят.

Одни из гостей фестиваля

А на четвёртый год уже с кем-то подружились, с какими-то артистом сфотографировались, взяли автограф и дальше уже не пропускают ни одного мероприятия. Мы смеёмся и называем это так: "Подсели на культурную иглу" …

Русскоязычные эмигранты понимают, что сугубо испанского телевидения недостаточно. Не удовлетворяют их и кабельные англоязычные каналы, не хватает эмоциональной подпитки, не хватает общения на родном языке. Не хватает русских праздников.

А потом меня уже постоянно начинают спрашивать: "Какие артисты еще приедут?"

Я начинаю подтрунивать, мол, вы же не хотели, чтобы российские артисты приезжали. Высказывали недовольство: "Что вы нам везёте этих "мамонтов" …"

А к нам очень много приезжает известных артистов, они привозят свои концерты, спектакли: Дмитрий Харатьян, Эвклид Кюрдзидис, Эвелина Блёданс, Екатерина Климова, Лиза Арзамасова, Максим Колосов, Оксана Сташенко, Лариса Лужина, Анна Ардова, Алёна Хмельницкая и т. д.

Круче, чем в Мадриде

— Вам удаётся что-то заработать на артистах, на фестивале? Ведь расходы не маленькие, на самолёт, на гостиницу, и это помимо гонораров, налогов…

— В Мадриде был такой театральный деятель, его звали Анхель Гутьеррес, когда-то он был преподавателем у Валерия Золотухина и Владимира Высоцкого. Он кубинец, говоривший и по-русски, и по-испански. Анхель когда-то перебрался из России в Мадрид и основал театр им. Чехова. И когда однажды Анхель был в качестве почетного гостя на нашем фестивале, он сказал: "Татьяна, Мадриду не снился фестиваль такого уровня".

Действительно, скажу без ложной скромности, фестиваль такого уровня, проходящий в маленьком испанском городе Торревьеха, удивляет всех. Помимо показов у нас богатая культурная программа, концерты, экскурсии. Однажды консул РФ в Барселоне написал, что когда-то давно он проводил фестивали и представляет, что это такое, каковы расходы, и финансовые, и временные, и высказал нам своё уважение.

Поэтому возвращаясь к вопросу, конечно, приходится считать расходы и доходы, чтобы наша деятельность была в постоянном развитии. Считаем, сколько будет стоить привезти спектакль, сколько сможем продать билетов, и как это мероприятие окупится. Сразу поняли, что люди платят за тех, кого они узнали на "красной" дорожке, и с кем хотят сфотографироваться. Но то, что привозят артисты должно быть интересно, ярко, актуально. Тут, как говорится, надо проскочить в "угольное ушко".

В основном бизнесмены хотят прибыль "здесь и сейчас". Они предпочитают вложить какие-то средства и тут же получить отдачу. Я их понимаю, потому что бизнес — это дело рискованное, но в нашем случае всегда приходится рассчитывать на перспективу. Нам приходится вкладываться и ждать отдачи только в будущем. Это рисковые шаги, но они самые интересные. Всё остальное скучно…

Помимо того, что мне самой интересно заниматься фестивалем, и я понимаю, что жизнь проходит, и её хочется заполнить яркими эмоциями, есть более важная причина почему мы это делаем. В первую очередь мы прививаем своим детям культуру и развиваем лидерские качества. У меня четверо детей, они воспитаны как на испанской культуре, так и на русской. Одна из моих дочерей, которая родилась в Испании, первоначально не хотела общаться с русскими, предпочитала говорить либо на испанском, либо на английском.

Но когда всё-таки поняла и осознала, что у неё русский менталитет, она стала говорить на родном языке. Сдавая экзамены, выбрала русский, хотя язык она не учила, знала только то, что слышала дома. И оказалось, что на экзамене знание русского языка ей дало лишних шесть баллов, благодаря чему она поступила в университет. Шесть балов за русский в английской школе оказались решающими!

И я убеждена, что хорошее знание русского языка не помешает никому, и в поиске работы оно будет не лишним. А затем моя дочь начала работать в качестве ведущей и переводчицы на фестивале, дальше уже самостоятельно выступать на сцене. То же самое произошло с детьми других эмигрантов, у которых были русские корни. И мне приятно видеть своих и чужих детей разносторонними, образованными, потому что у них больше шансов построить успешную международную карьеру.

— А как часто вы бываете в России?

— В Россию я приезжаю несколько раз в год по культурному обмену, отбираю фильмы для своих показов, рекомендую испанские картины для российских фестивалей. Порой выхожу на сцену во время церемоний награждения, чтобы получить награду и передать её испанским кинематографистам.

Иногда вместе с испанскими культурными деятелями приезжаю в Россию, и лично становлюсь свидетелем того, что увиденное в России их невероятно изумляет. Они возвращаются обратно и сообщают своим соотечественникам, то, что несётся с экранов телевизоров в Испании, совершенно не соответствует тому, что они увидели своими глазами. Когда есть правда, то её никак не спрячешь… Многие испанцы настолько впечатлены тем, что увидели в Москве, что просят меня помочь с последующей поездкой. Москва их навсегда заворожила, они хотят сюда возвращаться…

Мария Шукшина, Александр Михайлов и Дмитрий Харатьян

— Оглядываясь назад, есть ли что-то что хотелось бы изменить в своей жизни?

— Наверное, ничего. 25 лет назад моя семья попала в город Торревьеха совершенно случайно. Некоторые мои знакомые из России пытались уехать в Америку и ждали приглашение годами, теряя время. Пока они ожидали возможностей, мы уехали в Испанию, ассимилировались, и начали свое дело. Нам пришлось продать всю недвижимость у себя на родине, поэтому возвращаться было некуда. И сейчас оглядываясь на прошлое, понимаю, что это было самое правильное решение, когда были сожжены все мосты, и отступать было некуда… Такая ситуация более стимулирует пустить корни, и засучив рукава взяться за дело. А потом уже к нам подтянулась вся остальная родня из России.

Торревьеха — это яркий, дружелюбный и очень колоритный город, который я полюбила всей душой. Я счастлива, что у меня родились здесь дети, рада что у меня здесь много друзей, и что я оказалась полезной людям.

— Чтобы вам хотелось пожелать людям в наступившем Новом году?

— Хочу поздравить ваших читателей с наступающим Новым годом Змеи, которая, как известно, является символом Жизни.

Пусть присущая Змее мудрость, хитрость, живучесть и сила помогут нам преодолеть все невзгоды и быть счастливыми в 2025 году!

Мы всегда верим, что Новый год будет лучше, чем прошлый. Я уверена, что так и будет! Счастья, здоровья, любви и удачи вашим семьям!

Уточнения

Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).



Алекса́ндр Я́ковлевич Миха́йлов (при рождении — Бара́нов; род. 5 октября 1944, Оловянная, Оловяннинский район, Читинская область, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, педагог, общественно-политический деятель; народный артист РСФСР (1992), народный артист Приднестровской Молдавской Республики (2014), заслуженный артист Автономной Республики Крым (2009), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1983) и премии Ленинского комсомола (1981).



Наталья Серге́евна Бондарчу́к (род. 10 мая 1950, Москва, РСФСР) — советская и российская киноактриса, кинорежиссёр, сценарист и продюсер; заслуженная артистка РСФСР (1977), заслуженный деятель искусств РФ (2009). Дочь народных артистов СССР, кинорежиссёра Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой.

