Искусство льстить женщинам оттачивалось веками

В обществе принято говорить женщинам всякие милые глупости и комплиментарности. В веке 19-м, таких охотников было не меньше, чем ныне, а искусство делать дамам авансы отточено столетиями дворянской культуры до куртуазности. Это в прошлом веке мужчины стали себе позволять выражения типа:

«Джентльмен снимает с дамы пальто в двух случаях: когда ему нравится дама и когда ему нравится пальто».

Все тот же питерский сатирик Константин Мелихан сказал, что

«джентльмен всегда пропустит даму вперёд, чтобы посмотреть, как она выглядит сзади».

Однако о слабом поле писали и серьезные исследователи. И хотя писали серьезно, как им казалось, выглядело это со стороны смешно. Одной из таких серьезно-прикольных книг был «Пол и характер» Отто Вейнингера.

Об этом произведении вполне серьезно спорили многие высокоумные современники. Первый полный русский перевод «Пола и характера», выполненный Владимиром Лихтенштадтом, с предисловием и под редакцией Акима Волынского, вышел в августе 1908 года. В январе 1909 года Корней Чуковский писал, что Вейнингер уже представляет в Петербурге «течение»:

«Всюду Вейнингер, Вейнингер, Вейнингер».

Отто Вейнингер прожил всего 23 года. Несмотря на молодость, он успел заглянуть в такие глубины, что, в конце концов, и привело его к самоубийству. Как говорил другой его знаменитый современник Ницше,

«когда долго вглядываешься в пропасть, пропасть начинает вглядываться в тебя».

Философ оказался «заражен» вирусом понятий мужского и женского начала. Или Ян и Инь – по китайской терминологии.

Базовыми понятиями в ныне забытой книге Вейнингера стали бисексуальность, а также мужское и женское начало и их онтологическая природа.

Все биологические организмы - от простейших до человека – определяются, по Вейнингеру, совмещением в них мужского и женского начал. Клетки, утверждает Вейнингер, обладают мужской и женской плазмой (заметьте, свой труд он писал еще до открытия половых гормонов), и такое же совмещение мужского и женского можно проследить на любом уровне человеческого организма. Таким образом, все люди бисексуальны, иначе говоря, двуполы, как биологически, так и психически. Половое влечение возникает от притяжения между мужским и женским составляющими разных индивидов, и его интенсивность описывается Вейнингером при помощи математической формулы.

Она достигает максимума в тех парах, в которых мужское и женское находятся в соотношении перевернутого отражения. Например, она будет максимальной в паре, в которой у мужчины 90% мужского и 10% женского, а у женщины 90% женского и 10% мужского. Половая природа человека зиждется на промежуточных половых формах, а социально признанный пол не имеет никакого влияния на характер человека и его сексуальность.

Теорией биологического и психического гермафродитизма Вейнингер объясняет однополого влечения. Индивид, в котором 50% мужского и 50% женского, ищет другого подобного индивида.

Мужское и женское начала находятся в состоянии непримиримого конфликта. Женское - целиком определяется половым влечением, половым актом и целями полового размножения. Вейнингер утверждает, что женщина обладает непрерывной и нелокализованной сексуальностью и не обладает дифференцированным «я». У нее нет личности, так как она целиком погружена в родовой процесс полового воспроизводства. Две её естественные роли - проститутки и матери - одинаково лишены духовного или морального содержания, поскольку являются лишь продолжением женской непрерывной сексуальности. Его знаменитое высказывание о том, что поклонения достойна лишь Мадонна, для полового акта достаточно вавилонской блудницы.

Многие отождествляют любовь с сексом. У нас как-то незаметно даже стала прививаться чудовищная калька с английского – «заниматься любовью». Однако любовь и секс, или, эрос и пол, - это абсолютно разные, хотя и связанные друг с другом, понятия. Пол - безличное в человеке, проявление инстинкта рода. Любовь же всегда индивидуальна, предполагает активный личный выбор, наполнена духовным смыслом, который нельзя отождествить с простым влечением.

На это различие обратил внимание Отто Вейнингер.

«Совершенно ошибочно думать, что сексуальность, эротика, половое влечение и любовь - вещи в основе своей совершенно тождественные, что вторая является лишь оправой, утонченной, скрытой формой первого... Любовь и вожделение - это два состояния, до того различные, противоположные, друг друга исключающие, что человеку кажется невозможной мысль о телесном единении с любимым существом в те моменты, когда они проникнуты чувством истинной любви... Тупому глазу, который как бы из намеренного цинизма продолжает настаивать на тождестве этих двух явлений, мы порекомендуем обратить внимание на следующее: половое притяжение прогрессирует соответственно усилению телесной близости; любовь проявляется с особой силой в отсутствие любимого существа; ей нужна разлука, известная дистанция для того, чтобы сохранить свою жизненность и силу».

И все-таки молодой человек не высоко оценивал достижения женщин в творчестве. Гениальность не для женщины. От такого забористого заключения недалеко до анекдотов про блондинок. Исключение составляют те дамы, в которых процент мужского приближается к 50. По своей природе они близки к мужчинам. Психическая жизнь обычной или типичной женщины сводится к вожделению. Вожделеет же женщина не конкретного мужчину, а мужественность вообще. Смысл и ценность привносятся в слабый пол мужчинами, к которым они прилепляются, используя для этого половое влечение и половой акт. Вспомните героиню чеховской «Душечки».

Блаженный Августин отмечал, что картина петушиного боя была бы эстетически ущербна без плачевной самой по себе, фигуры побежденного петуха, убегающего, опустив хвост, с поля сражения. У Вейнингера с этим худо. Его мужчина совсем далек от августинского петушка. Он сумел взглянуть в бездну, которая довела его до суицида. Однако имя той бездне дали уже те, кто пришел на смену австрийскому любомудру.