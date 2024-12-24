Кто нынче не играет? Нынче все играют. Премьера Свадьба Кречинского в Театре на Трубной

Театр на Трубной выпустил премьеру по бессмертной пьесе Сухово-Кобылина

8:04 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Драматический

Игровая зависимость — страшный бич. Зависимость от азартных игр можно сравнить с настоящим национальным бедствием, которое разрушило десятки тысяч семей и погубило столько же человеческих жизней. Во все времена были игроки, ставившие на кон буквально всё до последнего рубля, такое вот обманное свойство азарта, напоминающее наркотик.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Спектакль "Свадьба Кречинского"

Об этом писали классики, как европейские, так и отечественные: Пушкин, Достоевский, Островский посвятили этой проблеме свои самые лучшие произведения. Русскому писателю, прекрасному драматургу Александру Васильевичу Сухово-Кобылину сама жизнь подсказала сюжет об игре. В 1854 году он создаёт бессмертное произведение, пьесу "Свадьба Кречинского", которая по сей день не сходит со сцены.

В основу пьесы положена история о московском шулере, "благородном" светском человеке, проигравшемся в пух и прах, который, дабы поправить своё положение, хочет жениться на богатой наследнице.

Для Михаила Кречинского, так зовут главного героя пьесы, женитьба на девушке с хорошим приданым всего лишь очередная ставка. Женившись на Лидии Муромской, он берёт в приданое полторы тысячи душ и 200 тысяч чистого капитала.

Но состояние "поклонник лёгких денег" планирует промотать опять же игрой в карты, мечтая о каком-то мифическом выигрыше, который сделает его раз и навсегда богатым. Чтобы провернуть свою махинацию, азартный картёжник идет на подлости и ухищрения.

Азарт страшное дело. Если он затянул в свои липкие сети, то выбраться из них практически невозможно. Надо сказать, что также и цифры смертности среди подверженных игре весьма высоки. Тяга заработать деньги на удаче — это страшная разрушительная мания. И особенно сегодня это актуально, Интернет игроманам в помощь. Ставки принимаются онлайн везде и всюду. Ставят виртуально, но расплачиваться приходится настоящей жизнью.

Не обошел эту злободневную тему и режиссёр Дмитрий Астрахан. В Театре на Трубной опять премьера — "Свадьба Кречинского". И эту постановку можно смело назвать "изящным оружием" в борьбе с мировым игровым злом.

Постановка смотрится очень современно. Режиссёр не изменил ни единой фразы, оставил полностью пьесу такой, как она была написана, но три часа сценического действия заполнил эмоциями до краёв. И донёс до зрителей всю глубину и трагизм истории.

Сцена поделила зал

Практически все спектакли Дмитрия Астрахана можно отличить по уникальному почерку, этот стиль свойственен только мэтру. В спектакле много хорошей музыки, она словно действующее лицо, рассказывающее историю. То, что происходит на сцене, зритель рассматривает с двух противоположных точек зрения, сцена разделяет зал надвое, но этот приём усиливает также и действие, разворачивающееся на балконе.

То есть говоря современным языком, "картинку" можно увидеть в трёхмерном изображении, зритель успевает следить за тем, что происходит на первом уровне с двух сторон, и на "втором этаже". Очень оригинальный ход.

"Свадьбу Кречинского" можно сравнить с изысканным блюдом, которым режиссер от души попотчевал зрителя. Это блюдо на основе русской, национальной кухни получилось легким, но сытным, слегка острым, но с невероятным притягательным послевкусием. В комедии, полной драматических перипетий, есть место и клоунаде, и эксцентрике, и лирической ноте. Сцена с бутафорским бычком, "девушками с коромыслом", "цыганочкой с выходом" — душистый перчик в основное блюдо, но в меру.

Главный герой пьесы — Михаил Кречинский. Андрей Карако играет его обаятельно. Авантюриста, игромана и пройдоху в конце истории даже становиться немного жаль.

"Кто нынче не играет, — с грустной убежденностью вздыхает Кречинский, — нынче все играют". И затем, когда дело вот-вот выгорит, и солидное приданное упадет в руки, он с дьявольским прищуром смотрит на зрителей, мол, вы-то меня должны понимать: "Лидочку под замок, а самому махнуть в Петербург. А здесь то-что?… Дребедень, мелюзга…"

Андрей Карако шикарен в роли Кречинского

Поставить все на кон и отыграться, эти слова звучат словно священная мантра. Но зритель понимает, что не спасут этого законченного игроманьяка ни деньги, ни доброе сердце девушки. Лидочка в исполнении молодой актрисы Татьяны Горбуновой поразила зрителей буквально в самую душу.

Искреннее страдать и плакать на сцене очень сложно, но здесь мы не увидели ни единой ноты фальши. Это та самая Лидочка, которая пожертвовала своей жизнью ради жалкого карточного шулера. И сегодня в современном мире подобное явление не редкость, поэтому сопереживание героине неподдельное. И дебют Татьяны Горбуновой оказался действительно стоящим.

Все актёры, задействованные в постановке, исполняют свои роли блистательно, они также талантливо поют и танцуют. В спектакле звучат песни на слова Вадима Пугача, музыка композитора Сергея Долгушина. Музыка в современной аранжировке, как ни странно, только усиливает "исторический" сюжет, делая интригу динамичней.

Этим талантам бы в ведущие новогодней ночи на ТВ!

Хочется остановиться отдельно на двух исполнителях. Это — Александр Овчинников и Иван Мамонов. Александру досталась яркая роль пройдохи Расплюева. Иван — Фёдор, слуга Кречинского. Дуэтная пикировка двух талантливых актёров — особое удовольствие. Дарование актеров уверенно вышло за рамки сцены Театра на Трубной. Овчинникову и Мамонову давно пора занять место на Первом канале. Вот кто должен вести новогодний "огонёк"! Это наши современные Вероника Маврикиевна и Авдотья Никтична, настолько фееричное выступление двух актёров захватывает зал. Им вполне по силам "захватить" федеральный канал.

Да что говорить, все актеры спектакля в трагическом и сатирическом амплуа чувствуют себя словно рыбы в воде, и в "Свадьбе Кречинского" играют легко и непринуждённо, добавляя постановке насыщенную самобытность.

В постановке 1975 года на сцене Малого Академического театра роль Расплюева исполнил великий актёр Игорь Ильинский, использовавший в своих выступлениях богатую мимику и выразительность жестов. Как актёра комического амплуа мы знаем его по фильмам "Волга-Волга", "Карнавальная ночь" и др. "Расплюев" в исполнении него считался самым эффектным на сцене по мнению заядлых театралов.

Но Овчинникову в этом образе удалось переиграть и самого Ильинского. Его "Расплюев" — это отличный новогодний подарок для зрителей. С чем хочется и поздравить артиста!

Вообще всю постановку "Свадьба Кречинского" на Трубной можно назвать самым лучшим новогодним презентом для театралов. В январские праздники не надо ломать голову, что в качестве приятного подарка преподнести своим близким — лучше билеты на "Кречинского".

И пусть тема, которую затронул Дмитрий Астрахан, серьёзная, здесь все останутся в безусловном выигрыше. Можно смело делать ставки и сорвать изрядный куш не греховного наслаждения, а праведного удовольствия от достойного спектакля…

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Уточнения

Алекса́ндр Васи́льевич Сухово́-Кобы́лин ( 17 [29] сентября 1817, Москва, Российская империя — 11 [24] марта 1903, Больё-сюр-Мер, Третья Французская республика) — русский писатель, один из самых оригинальных драматургов русского реализма, философ и переводчик. Почётный академик Петербургской Академии наук (1902).



Лудома́ния (лат. ludo — играю + др.-греч. μανία — безумие, влечение, букв. влечение к играм), игрома́ния, игрова́я зави́симость, патологический гэмблинг (англ. gambling — игра на деньги) — психическое расстройство, выражающееся в частых повторных эпизодах участия в азартных играх, которые доминируют в жизни человека и ведут к снижению социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей: такой человек не уделяет должного внимания своим обязанностям в этих сферах.



Дми́трий Хана́нович Астраха́н (род. 17 марта 1957, Ленинград, СССР) — советский и российский киноактёр, режиссёр театра и кино, кинопродюсер и телеведущий. Заслуженный деятель искусств РФ (2009), лауреат Специальной премии Республики Беларусь (2014).



