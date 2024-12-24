Кто нынче не играет? Нынче все играют. Премьера Свадьба Кречинского в Театре на Трубной

Игровая зависимость — страшный бич. Зависимость от азартных игр можно сравнить с настоящим национальным бедствием, которое разрушило десятки тысяч семей и погубило столько же человеческих жизней. Во все времена были игроки, ставившие на кон буквально всё до последнего рубля, такое вот обманное свойство азарта, напоминающее наркотик.
Об этом писали классики, как европейские, так и отечественные: Пушкин, Достоевский, Островский посвятили этой проблеме свои самые лучшие произведения. Русскому писателю, прекрасному драматургу Александру Васильевичу Сухово-Кобылину сама жизнь подсказала сюжет об игре. В 1854 году он создаёт бессмертное произведение, пьесу "Свадьба Кречинского", которая по сей день не сходит со сцены.
В основу пьесы положена история о московском шулере, "благородном" светском человеке, проигравшемся в пух и прах, который, дабы поправить своё положение, хочет жениться на богатой наследнице.
Для Михаила Кречинского, так зовут главного героя пьесы, женитьба на девушке с хорошим приданым всего лишь очередная ставка. Женившись на Лидии Муромской, он берёт в приданое полторы тысячи душ и 200 тысяч чистого капитала.
Но состояние "поклонник лёгких денег" планирует промотать опять же игрой в карты, мечтая о каком-то мифическом выигрыше, который сделает его раз и навсегда богатым. Чтобы провернуть свою махинацию, азартный картёжник идет на подлости и ухищрения.
Азарт страшное дело. Если он затянул в свои липкие сети, то выбраться из них практически невозможно. Надо сказать, что также и цифры смертности среди подверженных игре весьма высоки. Тяга заработать деньги на удаче — это страшная разрушительная мания. И особенно сегодня это актуально, Интернет игроманам в помощь. Ставки принимаются онлайн везде и всюду. Ставят виртуально, но расплачиваться приходится настоящей жизнью.
Не обошел эту злободневную тему и режиссёр Дмитрий Астрахан. В Театре на Трубной опять премьера — "Свадьба Кречинского". И эту постановку можно смело назвать "изящным оружием" в борьбе с мировым игровым злом.
Постановка смотрится очень современно. Режиссёр не изменил ни единой фразы, оставил полностью пьесу такой, как она была написана, но три часа сценического действия заполнил эмоциями до краёв. И донёс до зрителей всю глубину и трагизм истории.
Практически все спектакли Дмитрия Астрахана можно отличить по уникальному почерку, этот стиль свойственен только мэтру. В спектакле много хорошей музыки, она словно действующее лицо, рассказывающее историю. То, что происходит на сцене, зритель рассматривает с двух противоположных точек зрения, сцена разделяет зал надвое, но этот приём усиливает также и действие, разворачивающееся на балконе.
То есть говоря современным языком, "картинку" можно увидеть в трёхмерном изображении, зритель успевает следить за тем, что происходит на первом уровне с двух сторон, и на "втором этаже". Очень оригинальный ход.
"Свадьбу Кречинского" можно сравнить с изысканным блюдом, которым режиссер от души попотчевал зрителя. Это блюдо на основе русской, национальной кухни получилось легким, но сытным, слегка острым, но с невероятным притягательным послевкусием. В комедии, полной драматических перипетий, есть место и клоунаде, и эксцентрике, и лирической ноте. Сцена с бутафорским бычком, "девушками с коромыслом", "цыганочкой с выходом" — душистый перчик в основное блюдо, но в меру.
Главный герой пьесы — Михаил Кречинский. Андрей Карако играет его обаятельно. Авантюриста, игромана и пройдоху в конце истории даже становиться немного жаль.
"Кто нынче не играет, — с грустной убежденностью вздыхает Кречинский, — нынче все играют".
И затем, когда дело вот-вот выгорит, и солидное приданное упадет в руки, он с дьявольским прищуром смотрит на зрителей, мол, вы-то меня должны понимать:
"Лидочку под замок, а самому махнуть в Петербург. А здесь то-что?… Дребедень, мелюзга…"
Поставить все на кон и отыграться, эти слова звучат словно священная мантра. Но зритель понимает, что не спасут этого законченного игроманьяка ни деньги, ни доброе сердце девушки. Лидочка в исполнении молодой актрисы Татьяны Горбуновой поразила зрителей буквально в самую душу.
Искреннее страдать и плакать на сцене очень сложно, но здесь мы не увидели ни единой ноты фальши. Это та самая Лидочка, которая пожертвовала своей жизнью ради жалкого карточного шулера. И сегодня в современном мире подобное явление не редкость, поэтому сопереживание героине неподдельное. И дебют Татьяны Горбуновой оказался действительно стоящим.
Все актёры, задействованные в постановке, исполняют свои роли блистательно, они также талантливо поют и танцуют. В спектакле звучат песни на слова Вадима Пугача, музыка композитора Сергея Долгушина. Музыка в современной аранжировке, как ни странно, только усиливает "исторический" сюжет, делая интригу динамичней.
Хочется остановиться отдельно на двух исполнителях. Это — Александр Овчинников и Иван Мамонов. Александру досталась яркая роль пройдохи Расплюева. Иван — Фёдор, слуга Кречинского. Дуэтная пикировка двух талантливых актёров — особое удовольствие. Дарование актеров уверенно вышло за рамки сцены Театра на Трубной. Овчинникову и Мамонову давно пора занять место на Первом канале. Вот кто должен вести новогодний "огонёк"! Это наши современные Вероника Маврикиевна и Авдотья Никтична, настолько фееричное выступление двух актёров захватывает зал. Им вполне по силам "захватить" федеральный канал.
Да что говорить, все актеры спектакля в трагическом и сатирическом амплуа чувствуют себя словно рыбы в воде, и в "Свадьбе Кречинского" играют легко и непринуждённо, добавляя постановке насыщенную самобытность.
В постановке 1975 года на сцене Малого Академического театра роль Расплюева исполнил великий актёр Игорь Ильинский, использовавший в своих выступлениях богатую мимику и выразительность жестов. Как актёра комического амплуа мы знаем его по фильмам "Волга-Волга", "Карнавальная ночь" и др. "Расплюев" в исполнении него считался самым эффектным на сцене по мнению заядлых театралов.
Но Овчинникову в этом образе удалось переиграть и самого Ильинского. Его "Расплюев" — это отличный новогодний подарок для зрителей. С чем хочется и поздравить артиста!
Вообще всю постановку "Свадьба Кречинского" на Трубной можно назвать самым лучшим новогодним презентом для театралов. В январские праздники не надо ломать голову, что в качестве приятного подарка преподнести своим близким — лучше билеты на "Кречинского".
И пусть тема, которую затронул Дмитрий Астрахан, серьёзная, здесь все останутся в безусловном выигрыше. Можно смело делать ставки и сорвать изрядный куш не греховного наслаждения, а праведного удовольствия от достойного спектакля…
Читайте по теме: Театр на Трубной открыл сезон яркой премьерой — "Дамой с камелиями"
Алекса́ндр Васи́льевич Сухово́-Кобы́лин (17 [29] сентября 1817, Москва, Российская империя — 11 [24] марта 1903, Больё-сюр-Мер, Третья Французская республика) — русский писатель, один из самых оригинальных драматургов русского реализма, философ и переводчик. Почётный академик Петербургской Академии наук (1902).
Лудома́ния (лат. ludo — играю + др.-греч. μανία — безумие, влечение, букв. влечение к играм), игрома́ния, игрова́я зави́симость, патологический гэмблинг (англ. gambling — игра на деньги) — психическое расстройство, выражающееся в частых повторных эпизодах участия в азартных играх, которые доминируют в жизни человека и ведут к снижению социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей: такой человек не уделяет должного внимания своим обязанностям в этих сферах.
Дми́трий Хана́нович Астраха́н (род. 17 марта 1957, Ленинград, СССР) — советский и российский киноактёр, режиссёр театра и кино, кинопродюсер и телеведущий. Заслуженный деятель искусств РФ (2009), лауреат Специальной премии Республики Беларусь (2014).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.