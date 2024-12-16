Худрук театра Карамболь Ирина Брондз: желаем и взрослым смотреть на мир глазами ребёнка

Театр, в котором дети профессионально и талантливо играют на сцене для взрослых — явление очень редкое. Театры с играющими детьми-актёрами существуют, но едва ли найдётся в нашей стране второй такой театр, как Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр "Карамболь".

Фото: Анжела Якубовская is licensed under Pravda.ru Режиссёр Ирина Брондз

Там абсолютно профессионально играют маленькие дети, и постановки театра — это невероятное, удивительное культурное событие, о котором говорят все российские театралы.

В творческом коллективе театра — актёрская труппа, штатный оркестр, кордебалет и детская студия. Бессменным директором и художественным руководителем театра является заслуженный деятель искусств России Ирина Брондз.

Недавно "Карамболь" побывал на фестивале "Музыкальное сердце театра" в городе Самара, где ему вручили награду "Лучший спектакль для детей и подростков" за спектакль "Сказка странствий". На сегодняшний день он действительно является самой лучшей детской постановкой в нашей стране.

— Ирина Дмитриевна, разрешите поздравить вас с наградой! Слава о вашем театре гремит на всю страну, а вот москвичам, чтобы попасть на ваши спектакли обязательно покупать билет на поезд до Санкт-Петербурга?

— Нет, не обязательно, потому что мы почти каждый год приезжаем в столицу и хотим, чтобы москвичи знали о том, что мы приезжаем на гастроли и приглашаем всех желающих на наши спектакли. В Москве мы играли в Московском театре "Новая опера", в театре им. Наталии Сац, но больше всего играем в РАМТе. В этом году, в сентябре, мы привезли в РАМТ "Сказку странствий".

Мы очень любим этот зал, он нам подходит, потому что там есть оркестровая яма и нет такой оперной, расплывчатой акустики. Все-таки мы играем мюзикл и нам нужен определенный звук. В РАМТе великолепный зал, и нас там хорошо принимают. Мы сыграли с большим успехом "Сказку странствий".

И к нам на спектакль в Москву приехали родственники Альфреда Шнитке, композитора, который написал музыку к этой истории. Приезжали Евгений Митта, сын режиссёра Александра Митты, поставившего этот фильм, и поэт Юлий Ким, который совместно с Евгением написал пьесу для спектакля. Москвичи были в полном восторге от увиденного. На следующий год мы опять обязательно приедем к вам и привезём новые спектакли.

А вообще наш театр объездил всю страну, мы бывали в самых крайних ее точках, выезжали на гастроли за рубеж. Наш театр является частью санкт-петербургской культуры, и, надеюсь, мы достойные её представители.

Самара приняла "Сказку странствий" впервые

— Остались ли вы довольны поездкой в Самару на фестиваль?

— Мы уже много лет являемся участниками фестиваля "Музыкальное сердце театра", но в Самаре побывали впервые, поэтому очень волновались. На мой взгляд, фестиваль получился очень качественный. Под руководством президента М. И. Дунаевского всё было организовано на должном уровне.

За все годы первый раз фестиваль вывез наш спектакль "Сказка странствий" именно в Самару, и для нас это было большим успехом. Спектакль очень "густонаселённый", это и оркестр, и дети, юные артисты, которые были заняты на сцене, это и полностью все артисты, и театральный персонал.

В предыдущие годы у организаторов было желание пригласить нас с этим спектаклем, но в последнее время всё отменялось, судя по всему, не хватало средств. В этом году на фестиваль были привезены из разных городов России самые разнообразные театральные труппы, но наша труппа была самая многочисленная.

— Не только ваш многолюдный спектакль был привезен, также из Ханты-Мансийска прилетел довольно большой театральный коллектив.

— Я открою вам один секрет, у нас уже 30 лет при театре существует, условно говоря, детская часть труппы, это дети, которые у нас играют детские роли. Детей мы принимаем только по серьёзному конкурсу. И среди них был такой мальчик, который играл в спектакле "Буратино", музыку к нему написал Алексей Рыбников, также играл в спектакле "Пьеро", и "Мэри Поппинс, до свидания!".

Кстати, "Мэри Поппинс" наш театр поставил первым ещё с режиссёром Леонидом Квинихидзе, а затем этот спектакль пошёл по всей стране. Так вот, в этих спектаклях играл мальчик Андрей Каширин.

И каковы были мои изумление и радость, когда среди номинантов фестиваля "Музыкальное сердце театра" я увидела его постановку! После того, как он окончил школу и факультет режиссуры в Санкт — Петербургской Академии культуры, он уехал в Югру, в Ханты-Мансийск и остался там. Я знала, что он там организовал театр и работает, но для меня было полной неожиданностью, что мы были вместе номинированы на эту премию.

И до того, как я поднялась в зал в театре на вручение премии, ко мне подошёл Андрей и подарил мне цветы. Он сказал, что когда увидел в афише, что заявлен театр "Карамболь", то был безмерно счастлив, ведь это его родная альма-матер.

Ему уже за тридцать, а когда он у нас, играл он был 12-летним мальчиком.

— Получается, что театр "Карамболь" ещё и кузница талантливых кадров?

— Понимаете, мы не образовательное учреждение, мы государственный театр, просто так сложилось, что с 1993 года, когда нам предстояло играть спектакль "Белоснежка и семь гномов", в котором должны были играть дети, нам пришлось набрать студию. Мы тогда ещё не были такими известными, у нас не было статуса государственного театра, и было очень много сложностей административного плана.

Но мы все проблемы преодолели и набрали такую высоту, что теперь у нас нет ни одного спектакля, где бы не были заняты дети. У нас дети необыкновенно талантливы, они играют на сцене порой лучше взрослых, и, как видите, среди них уже много театралов, продолжающих творческую карьеру.

— Вы так превозносите своих детей-актёров, а не боитесь, что они заболеют "звездной болезнью"?

— Это я вам их превозношу, а в театре их хвалю только по факту. Они точно знают, как только кто-то "зазвездил", я их ставлю на место. Сразу говорю: "В зрительный зал"…

Что такое "зазвездил"? Это когда маленький актёр с другими детьми ведет себя заносчиво. У меня такое поведение не проходит, и они это прекрасно знают, поэтому держат себя в рамках. Сегодня ты играешь главную роль, а завтра играет другой. Они все вместе работают в ансамблях, поют в хорах, а кто поспособнее, и кого больше природных данных, конечно, играют главные роли, но тут же могут играть и в ансамбле. У нас также среди взрослых — сегодня ты солист, а завтра ансамблист. Они все вместе, поэтому у нас очень хороший хор и слаженный коллектив.

Обходимся без демократии. Просто так строим спектакли

— У вас в театре царит настоящая демократия…

— Демократия в театре к хорошему не приводит. У нас просто так получилось по истории развития нашего театра, что нет отдельно хора, а мюзикл без массовых сцен невозможен. Поэтому так строится спектакль — где-то солируют, а где-то выступают и коллективно. Вообще наши дети очень много времени проводят в театре, они гордятся, что вложили в него много труда, и могут справиться с любой поставленной задачей. Наши дети очень любят играть на сцене, они настоящие фанаты театра.

— А как вы оцениваете приём, который оказала вашим артистам самарская публика?

— Нас прекрасно приняли в Самаре, публика была великолепная. У нас был полный зал, все ярусы Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича были заполнены. Даже пришлось, к сожалению, отказать студентам, не было ни одного свободного места. Успех в Самаре был колоссальный! И мне очень понравились, и зрители, и их отзывы, и их восприятие, они же ходили не только на нас, мы завершали фестиваль, а до нас они посмотрели много постановок.

Но я надеюсь, что наша была всё-таки особенная, потому что она состоялась в день рождение Альфреда Шнитке. Организаторы услышали мою просьбу. Композитор Шнитке родился в Саратовской области, городе Энгельсе. Это на Волге, близко к Самаре.

Этот год Минкульт России объявил годом Шнитке. 24 ноября в день 90-летия Альфреда Гариевича в Самаре, на его родине прошёл наш спектакль с огромным успехом. Наверное, дух Шнитке нам помогал. И самарский зритель оказался очень отзывчивым и театральным.

— Сегодня такое непростое время, и порой кто-то говорит, что нам в стране не нужны все эти развлекательные и увеселительные жанры. Можно узнать ваше мнение на этот счет?

— Во-первых, я считаю, что музыкальные фестивали в нашей стране не будут лишними, они необходимы для нашей культуры. Во-вторых, мюзикл безусловно легкий, развлекательный жанр, который заявлен в программе фестиваля. Когда на закрытие фестиваля вышел режиссер Марк Розовский, и ему вручали почётную награду "За честь и достоинство", он сказал, что мюзикл развился до Шнитке. Это говорит об уровне, мюзикл популярный жанр, на него ходят, его любят. Как можно от него отказаться?

У нас, например, уже выросло целое поколение на наших музыкальных спектаклях. Наш театр в этом сезоне отмечает особую дату — 35 лет мы выпускаем спектакли, которые с успехом идут на сцене и ездят по всей стране. И если люди столько лет ходят на них, а потом, став взрослыми, приводят своих детей, это говорит о том, что мы нужны зрителю. В развлекательных жанрах есть потребность.

— Ирина Дмитриевна, в канун Нового года, что бы вы хотели пожелать зрителям?

— Я бы хотела вспомнить слова героя по имени Орландо из "Сказки странствий". Фильм режиссера Александра Митты снят в 1983 году по оригинальному сценарию Дунского и Фрида, с того времени его нередко показывают. Роль Орландо в фильме сыграл Андрей Миронов. Там есть монолог Орландо, слова, которые теперь говорят и на нашей сцене. Они звучат так:

"Весь мир единый организм, люди должны знать об этом, и нам надо любить и беречь друг друга, мы должны понимать, что мы все на каком-то высоком уровне едины. И когда люди поймут, что мы все части единого организма под названием Земля, когда люди это поймут, то наступит Эпоха Благоденствия".

Я хочу пожелать, чтобы эта Эпоха наступила как можно быстрее!

А ещё хочу передать поздравление от детского театра "Карамболь". Мы детский, семейный театр, мы всегда играем для зала, где есть дети и взрослые, а бывает, что взрослых больше, чем детей, и поэтому наши спектакли - они о чуде и добре, о которых мечтают и ребенок, и взрослый.

И мы желаем, чтобы все дети оставались такими же прекрасными детьми, какие они есть! А взрослые не забывали, что когда-то они были детьми, и старались несмотря ни на что, смотреть на мир глазами ребёнка!

Уточнения

«Ска́зка стра́нствий» (чеш. Pohádka o putování, рум. Povestea călătoriilor) — советский художественный фильм, снятый режиссёром Александром Миттой по собственному сценарию (в соавторстве с Валерием Фридом и Юлием Дунским) в 1982 году. Совместное производство киностудий «Мосфильм», «Баррандов» (Чехословацкая Социалистическая Республика) и «Букурешти» (Социалистическая Республика Румыния).



Альфре́д Га́рриевич Шни́тке (24 ноября 1934[…], Энгельс — 3 августа 1998[…], Гамбург) — советский и российский композитор, музыкальный педагог и музыковед.

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1987). Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1986), Государственной премии Российской Федерации (1995).



Сама́ра (с 27 января 1935 года по 25 января 1991 года — Ку́йбышев) — город в Среднем Поволжье России, центр Поволжского экономического района и Самарской области, образует городской округ Самара.

