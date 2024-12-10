Сергей Сашин: "Мюзикл сегодня в России — очень прибыльный проект"

Поэт-песенник Сергей Сашин: мюзиклы в России сейчас очень прибыльны

7:24 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Музыкальный

Сергей Сашин является популярным поэтом — песенником, либреттистом и членом Союза Писателей Москвы. Поэт написал огромное количество потрясающих текстов к песням, которые стали народными хитами. Их исполняют Лариса Долина, Николай Басков, Валерий Леонтьев, певица Жасмин. И их поёт народ.

Фото: Анжела Якубовская is licensed under Pravda.ru Поэт Сергей Сашин

Недавно маэстро побывал на фестивале "Музыкальное сердце театра" в городе Самаре и провёл познавательный мастер-класс. В афише "Музыкального сердца театра-2024" были представлены 12 постановок, также в рамках фестиваля прошли конференции, лаборатории, питчинги, мастер-классы от экспертов театрального искусства. Президентом фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра" является композитор, Народный артист России Максим Дунаевский.

— Сергей Михайлович, как считаете, мастер-класс "Что такое мюзикл и с чем его едят", который прошел в Самаре, чем может быть полезен? И кто в основном присутствует на таких мероприятиях?

— Прежде всего это было знакомство с жанром музыкальной комедии, мюзикла и всего того, что касалось данного фестиваля, ведь не зря он называется "Музыкальное сердце театра". В любом случае это полезно для людей, которые хотят связать свою жизнь с областью творчества и посвятить себя музыке.

Думаю, что мастер-класс был интересный и актуальный. А присутствовала молодежь совершенно разная, в этот раз, например, приехали студенты из Академии музыки им. Гнесиных. Они участвовали в лабораториях, ходили на мастер-классы в рамках программы, посещали спектакли.

— Есть убеждения о том, что мюзикл — это настоящая "технологическая машина", в которой важен каждый винтик. Как считаете корректно ли такое определение по отношению к культурному явлению?

— То же самое можно сказать о драматическом театре и любом другом театре. Технологически это всё одно и то же, но в каждом жанре есть свои приоритеты.

В нашем случае это музыкальное исполнение, где объединяется и литература, и танец, и выразительное искусство, и современные технологии. Я, например, пишу пьесы, песенные тексты, диалоги, монологи все, что люди на сцене должны петь. А постановка, музыка — это другая работа — это коллегиальный труд.

— А вы смотрите европейские постановки?

— Когда была возможность, смотрел мюзиклы за границей, выезжал и в Англию, и во Францию. До Америки, правда, ещё не добрался, но надеюсь попасть на "Бродвей" и посмотреть то, что хочется. Часть мюзиклов я отсмотрел в Европе. В Мадриде, например, посмотрел в театре "Лопе де Вега" мюзикл "Король-лев". Всё было замечательно, кроме одного — чуть бы артисты лучше пели (смеётся).

Журналисты не видели стоящих мюзиклов

— Часто продюсеры жалуются на то, что сложно найти актеров, одновременно и хорошо поющих, и танцующих, и играющих. У нас существует проблема в кадрах?

— У каждого продюсера свое видение, могу с уверенностью сказать, что у нас замечательные артисты, и к актерскому составу у меня вопросов меньше всего. В России сегодня как никогда есть великолепные артисты музыкального жанра. И сейчас также взято направление вырастить своих собственных артистов мюзиклового театра, то есть полностью "заточенных" на этот жанр. На мастер-классе в Самаре мы много говорили о том, что жанр стал популярен.

Но я бы поправил, скорее не жанр, а термин, к сожалению, название мюзикл "лепится" везде, потому что слово "мюзикл" популярно и на него заманивают зрителей. И не все, где звучит музыка можно назвать мюзиклом. Ошибка продюсеров в том, что где спели три песни сразу пытаются дать название "мюзикл", чтобы люди клюнули на этот жанр. Поэтому происходит ситуация, когда зритель слышит слово "мюзикл", то говорит: "Да ни за что в жизни!"

И порой журналисты, которые пишут о театре, говорят, что терпеть не могут мюзиклы. Это происходит, потому что они не видели ничего стоящего в этом жанре. А мюзикл — это полноценный театр, большая стационарная постановка, где каждый "винтик" важен. То, о чем мы говорили.

Раньше делали так, как понимали, но опыт набирается с годами и сейчас есть уже профессиональная школа. Многие продюсеры выезжали за границу, получали образование, и в первую очередь учились как сделать это технологически правильно. Ведь есть законы жанра, которые нельзя нарушать. Если не соблюдаешь их — ничего у тебя не получится, какое бы название не прилепил.

— Продюсеры неохотно ищут финансирование на эти затеи, боятся прогореть. Говорят, что заниматься мюзиклом заманчиво, но слишком рискованно…

— Для тех, кто не умеет и не понимает, что это, соглашусь, что рискованная затея и можно вылететь в трубу. А те, кто знает, как это работает — проблемы нет. Мюзикл сегодня в России очень прибыльный проект. Сделайте настоящий мюзикл по всем канонам жанра, и вы получите отдачу. Выберите правильную идею, напишите с профессионалами синопсис, добавьте хорошую музыку. Есть одно важное условие — при написании должна быть музыка сегодняшнего дня! То, что популярно, что сегодня звучит в стиле популярной музыки.

— Это значит, что музыка должна быть аранжирована на современном оборудовании?

— Не только. Звуки и мелодии должны быть современны, надо прислушаться к тому, что сегодня популярно и в этом же ключе должно быть написано. Мы живём в информационном пространстве, видим, что становится популярно. Те мастера — композиторы, которые умеют это делать, я про сегодняшних говорю, они живут в музыкальном информационном пространстве и знают, какие стили и направления сегодня играют и поют. И в этих сегодняшних стилях и направлениях они пишут музыку, соответственно там должен быть как минимум хотя бы один хит, который потом будет петь не только вся страна, но и весь мир. В мюзикле "Кошки", "Призраке оперы", "Чикаго" — эти хиты есть. А там, где нет хита, заранее всё обречено на провал. Что-то должно быть помимо сюжета. Музыка должна что-то двигать, и тогда люди понимают, как всё устроено. И потом уже включается весь комплекс: музыкальная, вокальная, хореографическая подготовка, игра актеров, балет, декорации.

Фестиваль как средство пропаганды

— С точки зрения социального фактора, чем фестиваль "Музыкальное сердце театра" важен для России? И насколько он интересен для современной молодежи?

— Фестиваль должен пропагандировать отечественный, музыкальный театр. Во-первых, обратите внимание кто стоит у руководства. Серьёзная фамилия — композитор М. И. Дунаевский. Этот фестиваль в хорошем смысле настоящая пропаганда музыкального театра, здесь же не только мюзиклы участвуют, но и другие спектакли и комедии. И не надо все время упирать на молодежь. Почему только молодёжь? Взрослые люди с удовольствием ходят смотрят на музыкальные постановки.

— Молодежь хочется оторвать от интернета, соц сетей, и пригласить в театр, на хорошие постановки, чтобы они развивались духовно.

— Это невозможно, мы это не победим никогда, оторвать от социальных сетей не получится. А вот использовать все эти сети, современную рэп-культуру и сделать это талантливо, вмонтировать в "тело" произведения, вот это было бы здорово. Это, безусловно, задача продюсеров, как использовать современные технологии. Поэтому я думаю, что мюзикл — это скорее продюсерский продукт, и не надо стесняться терминологии. Мир меняется, есть определённая форма взаимодействия, и когда говорят: "Продюсерский продукт", это не означает "плохо". Мы привыкли к тому, что есть режиссёр, а сейчас это все объединилось с продюсером.

И здорово, когда у мюзикла есть хороший продюсер, который ещё и композитор как, например, в нашем случае с Кимом Брейтбургом. Он одновременно и композитор, и продюсер. То есть наша работа развлекать людей, и постановки, которые создаются, продюсерские. Люди на них должны отдыхать от повседневных забот и провести приятно время.

Если, например, на спектакль приходят токарь, слесарь, или водитель трамвая, они же всё равно остаются ими, но на два часа они перенесутся в другой мир и получат отдушину от забот домашних и рабочих. А потом вернутся в свой привычный мир, но уже с хорошими эмоциями.

— Вот вы сказали, что не нужно стесняться развлекать, а где та грань, когда надо остановиться, чтобы не скатиться в пошлость и глупость?

— Это вопрос вкуса и дозволенности, можешь ли ты себе позволить, а критерий есть только один: "Ради чего это делается?"

Если уж так хочется, можно пойти в какой-то частный клуб, где практикуются мат и пошлость, и от души насладиться подобными вещами. Но это не должно быть массово. Наша задача, чтобы наши произведения жили долго, а чтобы они жили долго, надо, чтобы наши мысли с публикой были созвучны.

Понятно, что есть заказ, есть социальные потребности людей, но их можно решать различными способами, и не доводить ситуацию до каких-то сложных вещей. Где-то мы должны найти точки соприкосновения между теми, кто создает и между теми, для кого это делается. А чтобы не скатиться в пошлость, это все дело вкуса, образованности и совести тех, кто это делает.

— Есть ли у мюзикла ограничения? Например, можно ли поставить патриотический мюзикл, и насколько это, на ваш взгляд, уместно?

— Патриотическая тема существовала в нашей стране всегда, просто в каких-то моментах она звучала громче, а в каких-то моментах существовали тише. Например, в Америке патриотические мюзиклы очень востребованы, в качестве примера можно привести "Оклахома". Это первый американский патриотический мюзикл.

У нас есть "А зори здесь тихие" в жанре мюзикла, на мой взгляд это замечательно. Мюзикл давно доказал, что он может быть патриотическим. И кстати, "А зори здесь тихие" показывали во многих городах, он окупался, на него очень хорошо продавали билеты. Народные сказки, которые сегодня очень хорошо окупаются и идут по всей стране, разве они не патриотические?

Мы с композитором Кимом Брейтбургом написали патриотический мюзикл, он называется "Александр Невский", там есть элемент патриотики. Сюжет имеет отношение к нашей культуре, к нашей истории, в котором мы и развлекаем, и доносим важную информацию.

— А можно подробнее об этой постановке, где её можно будет увидеть?

— Сейчас идёт репетиционный процесс. В марте планируется премьера, а где она пройдёт, сейчас уточняется. В Москве и Питере колоссальная конкуренция, площадок много, но когда касается таких больших театральных полотен, то встают вопросы, где играть. На площадках уже свои планы, свёрстанные на годы вперед. Хочется, чтобы премьера прошла в столице, и мы над этим работаем.

А пока полным ходом идут репетиции. Также мы работаем над созданием своего театра, у нас уже есть готовый репертуар, все наши постановки востребованы и с огромным успехом идут по всей стране. Вот объединить это всё на одной площадке — было бы замечательно. Это будет театр мюзиклов. И мы мечтаем действенно. Ждите открытия.

— Чтобы вы хотели от себя пожелать фестивалю "Музыкальное сердце театра"?

— Я думаю, что надо больше разнообразия в плане постановок, больше музыкальности и сильнее работать на популяризацию жанра. Фестиваль каждый год проходит в разных регионах, переезжает из города в город, привозит с собой ряд выбранных постановок. Спектакли отбирают из большого количества самых лучших культурных проектов страны.

И мне кажется, что это уже большое событие, к которому пресса должна подключаться более живо, более заинтересовано. Например, в Самаре я побывал на показах в замечательном театре драмы. И увидел, как самарские зрители принимали спектакли. Я был потрясён их насмотренностью и вовлечённостью в событие, как они ждали этот фестиваль. Значит, надо оправдывать ожидания людей.

Уточнения

Сама́ра (с 27 января 1935 года по 25 января 1991 года — Ку́йбышев) — город в Среднем Поволжье России, центр Поволжского экономического района и Самарской области, образует городской округ Самара. Город трудовой и боевой славы (2016).



Ким (Кимол) Алекса́ндрович Бре́йтбург (род. 10 февраля 1955, Львов, Украинская ССР, СССР) — советский и российский музыкальный продюсер, аранжировщик и композитор, звукорежиссёр, вокалист. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2006).



Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ; народный артист Российской Федерации (2009), мастер искусств Республики Молдова (2007), народный артист Чеченской Республики (2005), народный артист Республики Башкортостан (2022).

