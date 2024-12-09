Михаил Барщевский: "Я буду счастлив, если зритель после моего спектакля будет размышлять"

Известный адвокат Михаил Барщевский поставил новый спектакль в Театре на Трубной

7:15 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Драматический

Михаил Барщевский известен не только как талантливый адвокат и полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях. С недавних пор он посвящает всё свое свободное время театральной работе. Известный правовед, профессор, заслуженный юрист России вот уже в пятый раз даёт жизнь театральной постановке. И каждый раз с успехом!

Фото: Анжела Якубовская is licensed under Pravda.ru Михаил Барщевский и артисты спектакля "Ведите следствие"

В декабре состоится премьера в Московском театре на Трубной спектакля "Ведите следствие". Автором постановки выступил заслуженный юрист России Михаил Барщевский.

— Михаил Юрьевич, почему всё-таки театр?

— Я вырос в театре, даже рассматривался вариант, что стану актёром. Друг нашей семьи Василий Семёнович Лановой, который потрясающе читал стихотворение "Пророк" произносил такие поэтические строки: "Глаголом жги сердца людей!" Эта фраза с детства врезалась в память, может быть, поэтому выбрал профессию адвоката. Театр действительно должен "жечь сердца людей глаголом", не сумасшедшими декорациями, или голым пупком, или танцами на сцене, а именно глаголом. И мне кажется, что театр должен поднимать зрителя до своего уровня.

— Где находится ваш театр "Неформат"? Сколько будут стоить билеты на спектакль? И как относитесь к сумасшедшим ценам на билеты, которые выставляют театры?

— На сегодняшний день есть договорённость с театром на Трубной. Что касается цен, то мое отношение к ценам известно, театр это плановое убыточное мероприятие. Россия единственная страна в мире, где много репертуарных театров, и, насколько я понимаю, московский департамент культуры уделяет большое внимание тому, сколько денег зарабатывает театр за счёт тех субсидий, которые ему выделяют. Дали денег на спектакль, он идёт и собрал 100 % от той суммы, которая была — это хорошо. Если собрал 20 % — больше денег не дают.

Наверное, с точки зрения государственного управления — это правильно. Но у нас нет финансирования. Поэтому логика простая — спектакль должен быть хотя бы не в "минус". Может быть, потом, в дальнейшем, мы получим президентский грант, тогда позволим себе снизить цены, но пока перспектива не просматривается. Спектакль это довольно дорогое удовольствие, потому что это аренда площадки, зарплата актёров, доход режиссёра и драматурга. Поэтому цены будем вынуждены держать, чтобы не уйти в минус. Но всё-таки до цен Большого театра нам ещё далеко…

Хочется видеть спектакли про сегодняшнюю жизнь

— Сегодня огромная конкуренция в театральной области, чем вы планируете привлечь зрителя на своё зрелище?

— Мне хотелось создать театральную площадку, куда люди пришли бы подумать… Наше телевидение ведь не дает такой возможности, за исключением канала "Культура", который мало кто смотрит. Мне кажется, что основная проблема российского театра именно в отсутствии актуальности. Сегодня на сцене очень мало спектаклей про нашу сегодняшнюю жизнь. Островский, Чехов — это великолепно…

Только у меня вопрос: какое отношение сегодня это ко мне имеет? Мне хочется видеть спектакли про сегодняшнюю жизнь, про реальные проблемы. Мне бы хотелось, чтобы зритель узнал своего соседа по лестничной клетке, узнал свою племянницу, чтобы для него история на сцене была актуальна.

Спектакль "Ведите следствие" — это творческий эксперимент, в котором мы предлагаем каждому зрителю провести собственное расследование. Ему придётся думать! И я буду счастлив, если зритель после моего спектакля будет размышлять. Помимо этого в театре на Трубной идёт с большим успехом моя постановка "Женское счастье". Мелодрама с открытым финалом, и здесь зритель после спектакля обсуждает, кто прав, кто виноват, постановка тоже заставляет думать.

— Сегодня многие отмечают, что основная театральная публика — это женщины. Вы это заметили?

— Я думаю, что есть несколько причин: одиноких женщин больше, чем одиноких мужчин, поэтому им надо себя чем-то занять. Потом бывает, что мужчины приходят с работы, они устали и никуда не хотят идти. Как результат — две замужние подруги идут в театр. А следующая причина — известно, что женщины больше читают романов, и для них они писались, а не для мужчин.

Мне кажется, что при всём смешении полов, гендеров и так далее всё-таки мужчины скорее будут смотреть футбол по телевизору, а женщины пойдут в театр или в кино. Сериалы тоже смотрят больше женщины чем мужчины. У женщин тяга к чему-то красивому, радостному, интересному, у мужчин больше склонность все-таки к чему-то силовому, спортивному. К "движухе".

— А может быть, потому что мужчины с возрастом утрачивают интерес к жизни?

— Нет, я так не думаю. Усталость, конечно, наступает, но не забывайте, что мужчины умирают на двадцать лет раньше, чем женщины и большая часть театральной публики — это вдовы 60 +. Это тоже имеет место. И также молодые, одинокие девушки 25 — в театр ходят чаще, чем парни.

Турпоездка это не эмиграция

— Очень интересное наблюдение. А вы не хотели бы написать на эту тему книгу?

— Книги всё-таки я пишу больше научные, по своей основной профессии, недавно выпустил двухтомник по наследственному праву. Пока ничего нового не пишу, только научные статьи в свободное от театра время. Но поговорить о важной ситуации — кто ходит больше сегодня в театр было бы интересно. В театре "Неформат", может быть какой-то сюжет на эту тему сделаю. Подумаю.

— В своё время вы проходили стажировку в Америке и Франции, там вы могли добиться больших успехов. У вас было желание там остаться?

— Вам отвечу таким образом, во-первых, я бы там никогда не добился успеха, какого добился здесь. Во-вторых, не надо путать туристическую поездку с эмиграцией… Когда я был в Америке, то сформулировал такую фразу: "Эмиграция никогда, но к эвакуации надо быть готовым!".

Это были 90-годы, вспомните, что творилось здесь и все могло плохо кончится. Но я исхожу из железного принципа "Где родился там и пригодился". И как бы это банально ни звучало, я патриот своей страны, вижу те недостатки, которые хотелось бы поправить. Но это моя страна. Родина там, где могилы. А могилы моих предков здесь. Жить за границей для себя даже не рассматривал. Поездить, посмотреть, получить эмоции…

— В декабре у вас день рождения. Что бы хотелось себе пожелать?

— У меня очень простые пожелания: хотел пожелать себе здоровья, и чтобы в семье было всё в порядке!

Уточнения

Михаи́л Ю́рьевич Барще́вский (род. 27 декабря 1955, Москва) — советский и российский юрист, полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях, заведующий кафедрой юриспруденции в Университете Правительства Москвы, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации (2007).



Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Театр на Трубной» (до 2023 года — Школа современной пьесы) — драматический театр, созданный в 1989 году в Москве.

