Да здравствует солнце, да скроется тьма. Аристарх Ливанов ярко выступил на вечере поэзии Пушкина в Волоколамске

Народного артиста России, лауреата Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского Аристарха Ливанова можно назвать одним из самых загадочных актёров нашего кинематографа. Он всю жизнь играл в театре, много снимался в кино, его знают и любят, и бывали такие периоды в жизни, когда толпы поклонниц буквально преследовали его по пятам.

Фото: Пресс-служба фестиваля"Волоколамский рубеж" Аристарх Ливанов на пушкинском вечере в Волоколамске

После сногсшибательного успеха в картинах "Государственная граница", "Девушка и Грант", "Линия смерти", "Оперативный псевдоним", "Тридцатого уничтожить", "Дед Морозов", "Сармат" поклонники хотят знать о любимом артисте как можно больше. Но артист редко дает интервью, он не любит никого посвящать в свою личную жизнь, и рассказывать о планах на будущее. И порой кажется, что он тяготится публичности.

Тем не менее, Аристарх Ливанов везде желанный гость, заполучить народного артиста на своё мероприятие большая удача, так как он часто отказывается. Но есть такие моменты, когда Аристарх Евгеньевич не может отказать. Чтобы доставить удовольствие и себе, и зрителю.

Одно из самых любимых направлений в творчестве артиста — исполнение старинных романсов и чтение стихов. Слушать, как он читает Пушкина — самая настоящая награда!

В 2024 году Россия праздновала особую дату — 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В рамках фестиваля "Волоколамский рубеж" Аристарх Ливанов посетил историческую усадьбу Гончаровых в посёлке Полотняный Завод. Усадьба знаменита тем, что туда приезжал навестить свою тёщу Наталью Ивановну Гончарову Александр Сергеевич. Это родовое имение родителей Натальи Николаевны Гончаровой.

Вечер на фестивале в сезон любимого поэтом листопада

А после смерти поэта именно в Полотняный Завод с детьми приехала Наталья Николаевна. Ещё в 1900 году революционер Анатолий Луначарский, живший в усадьбе, подчеркивал, что всё там помнит Пушкина. Александр Сергеевич о своих неоднократных приездах писал в письмах. Всё в этой усадьбе напоминает о присутствии великого человека.

Поэтому и вечер, который устроила художественный руководитель Международного фестиваля военно-патриотических фильмов "Волоколамский рубеж" Эльвира Семёновна Лаврентьева, был выбран неспроста — осень. Золотой листопад, молочный туман, пора философский раздумий — всё то, что воспевал в своих стихах. Именно за свой печальный вид поэту был бесконечно мил осенний пейзаж.

"Дни поздней осени бранят обыкновенно,

Но мне она мила, читатель дорогой,

Красою тихою, блистающей смиренно".

"Этот пушкинский вечер необыкновенное явление, — отметила Эльвира Лаврентьева, — потому что происходит в знаковом месте. Все забывается, все уходит безвозвратно, а мы пытаемся сделать все, что в наших силах, чтобы историческая информация осталась в памяти потомков. По этим дорожкам гулял Александр Сергеевич, здесь он отдыхал душой, размышлял о жизни и творчестве. Наслаждался красотой природы. Как только у нас появляется возможность, каждый раз мы проводим здесь вечер под названием "В гостях у Пушкина".

Приглашаем сюда известных артистов, здесь были и Людмила Зайцева, и Лариса Лужина, и Ольга Хохлова, и многие другие. Со всей округи собираются гости, приносят свои соленья-угощенья, устраивают тёплый душевный вечер, и мы, простые люди, вспоминаем нашего гения".

В этом году усадьбу Гончаровых посетил народный артист РФ Аристарх Ливанов.

"Подымем стаканы, содвинем их разом! Да здравствуют музы, да здравствует разум!"

Открыл артист литературное мероприятие строчками из "Вакхической песни". Его магический голос и великолепное чтение буквально заворожили весь зал. Аристарх Евгеньевич много лет выступает с поэтической программой стихов Пушкина по всей стране, а ведь в своё время в театре им. Моссовета в спектакле "Маленькие трагедии" Ливанов сыграл коварного Сальери. Артист вложил в исполнение стихов столько души, что невольно хотелось взять в руки томик поэзии и перечесть еще раз бессмертные сочинения.

Слушать исполнение Ливановым стихов Пушкина - одно удовольствие

Гения не отменить

Пушкина не зря называли гением и пророком, сегодня слова талантливого поэта звучат провидчески. Уже ни для кого не секрет, что в наши дни в разных странах пытаются запретить русского поэта, даже произносить его имя, вымарать стихи Пушкина из учебников.

Во время вечера гости обсудили вопиющий инцидент, произошедшую несколько лет назад на Украине, в Житомире. Фашиствующие националисты пытались снести памятник поэту, но получили по заслугам. При сносе памятника, установленного в 1899 году, бюст поэта упал на голову лидера "Гарна Украина". Вандал скончался на месте! Так русский гений "постоял" за себя. По этому случаю был зачитан остроумный поэтический ответ.

Терпеть обиды не привык

И отомстил врагу с лихвой!

За наш, за пушкинский язык

Тот поплатился головой! Ударил метко, прямо в темя

Неустрашимый дуэлянт!

Его не укротило время -

Гранит не охладил талант! Да, от души! Чтоб не забыли!

Урок достойный преподал!

Теперь лежит в гранитной пыли

Позорный циник и вандал! Прицельно, прям по черепушке!

Так оценил сей произвол!

Душа ликует! Ай да Пушкин!

И даже тут ты не подвёл!



Творчество Пушкина — это богатейший клад, оставленный нам в наследство. И наша задача, сберечь это наследие и передать детям. Но не только одной поэзией славилась жизнь этой незаурядной личности. Пушкин любил балы, веселье, застолья. Любил угощать друзей и обожал всё то, что приносило радость жизни.

Поэтому продолжилось необыкновенное путешествие в поэтический мир балом при свечах, исполнением цыганских романсов, розыгрышами, танцами, и просто душевным разговором.

В широком кругу организаторов вечера

Вечер "В гостях у Пушкина", которые устроили совместно с организаторами фестиваля "Волоколамский рубеж" сотрудники Дома культуры "Ярополец" и "Родники" — организатор Жанна Титова, хореограф Наталья Устинова, солисты-вокалисты Наталья Захаржевская, Любовь Лобова, Елена Кириленко, артисты Александр и Ксения Стюфляевы — получился незабываемым. Сам дух Александра Сергеевича Пушкина витал в усадьбе в этот осенний вечер, благословляя выступление артистов.

Артиста очень тепло приняли в Волоколамске

А закрыл поэтический праздник любимый артист Аристарх Ливанов вот такими строчками, которые были написаны Пушкиным в 1825 году:

Ты, солнце святое, гори!

Как эта лампада бледнеет

Пред ясным восходом зари,

Так ложная мудрость мерцает и тлеет

Пред солнцем бессмертным ума.

Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Уточнения

Ариста́рх Евге́ньевич Лива́нов (род. 17 марта 1947, Киев, УССР) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1976). Заслуженный артист РСФСР (1989).



Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин ( 26 мая [6 июня] 1799, Москва — 29 января [10 февраля] 1837, Санкт-Петербург) — русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления, литературный критик и теоретик литературы, историк, публицист, журналист, редактор и издатель.

