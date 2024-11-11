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Анжела Якубовская

"Пенсне" Чехова блестит на Международном театральном форуме "Золотой Витязь"

Культура » Театр » Драматический

В Москве открылся XXII Международный театральный форум "Золотой Витязь". Как и все годы основным принципом этого фестиваля было стремление облагородить человека, возвысить его и насытить духовно. Поэтому отбор произведений происходит гораздо более серьёзный, чем на других фестивалях.

"Пенсне" Чехова блестит на Международном театральном форуме "Золотой Витязь"
Фото: Пресс-служба театрального форума "Золотой Витязь"

Текущий год не стал исключением, организаторы обратились к золотому фонду советского, российского и русского искусства и подарили зрителям возможность получить заряд духовности и положительных эмоций.

Старт форуму был дан спектаклем "Дядя Ваня" по пьесе Чехова в театре им. Моссовета.

Надо отдать должное, что творчеству Антона Павловича Чехова в театральном форуме отвели самое почётное место. Три спектакля режиссёра Андрея Кончаловского - "Три сестры", "Дядя Ваня", и "Вишневый сад" - вошли в программу фестиваля, хотя они были поставлены довольно давно. Но есть такие спектакли, где слышно слово автора и великолепно раскрыт авторский замысел, которые можно пересматривать бесконечно.

Андрей Кончаловский на открытии форума
Андрей Кончаловский на открытии форума "Золотой Витязь"

"В нашей программе, — произнёс на открытии приветственную речь президент "Золотого Витязя" Николай Петрович Бурляев, — каждый год пьесы Пушкина, Достоевского, Лермонтова, Чехова. Мы пытаемся отбирать на все наши форумы только то, что может в дальнейшем стать основой для государственной политики. А в этом году мы покажем трилогию выдающегося мастера Андрея Кончаловского, человека, который много лет назад открыл меня как актёра.

И я очень рад, что открываем наш форум на сцене театра имени Моссовета, родной моей сцене, на которую выходил подростком в одном спектакле с великим Николаем Мордвиновым. Я очень рад, что мы отмечаем форум здесь, и я искренне желаю актерам вдохновения".

Ни для кого ни секрет, что новой версии чеховской постановке в театре Моссовета уже предшествовал художественный фильм "Дядя Ваня", который также снял Андрей Кончаловский более полвека назад. При создании фильма режиссер постарался сохранить стиль и содержание оригинального произведения. В этой моссоветовской постановке текст драматурга остался без изменений, но в режиссуру были добавлены современные элементы, — кадры на большом видеоэкране, или, например, новая трактовка образа главного персонажа Войницкого, которого комично сыграл Павел Деревянко.

"Когда мы ставим Чехова, мы всегда оглядываемся назад и ищем, где там "пенсне" Антона Павловича. Мы ищем только одного — одобрение автора. И когда, например, мы берем великих авторов Софокла, Шекспира, Стриндберга, Чехова, мы пытаемся разобраться, о чем это, а ответов никто из великих не даёт.

Это тайна, которая должна остаться тайной, и чувства, не требующих ответов. Я надеюсь, что мы зрительское доверие оправдаем, и зритель вовлечется эмоционально, если играешь правильно, то ушедший автор начинает оживать", — сказал на открытие форума Андрей Кончаловский. 

Можно смело сказать, что и одобрение автора, и одобрение зрителей постановка "Дядя Ваня" в театре им. Моссовета заслуживает. "Пенсне" Чехова блеснуло где-то в темноте зала благожелательно и иронично… Особенно, когда выходил артист Павел Деревянко. Исполнение роли неожиданно, своеобразно, но попадание в образ есть. Чехов, как мы знаем, у каждого свой… Тем не менее, артист признался, что у него были сомнения по поводу этой роли.

"С помощью Антона Павловича Чехова, — поделился своим мнением Павел, — я вдруг почувствовал, что начал понимать сверхзадачу, то, ради чего всё это затевается, и у меня начал меняться кругозор. Понял, что мне многое даётся сверху, я должен ответственно к этому относится, поэтому для меня важно сыграть хорошо.

Для меня "Дядя Ваня" — это трагикомедия, благодаря чему я открыл заново Чехова и понял своего персонажа. Ещё я очень рад поработать с Андреем Сергеевичем, он совершенно удивительный человек. Он настолько мудрый, настолько гибкий, всегда с чувством юмора, у него есть много чему поучиться.

В 1970 году в его постановке "Дядя Ваня" со Смоктуновским мой герой получился классический, а сейчас мой персонаж — это шут гороховый. И мне кажется, что этот человек для сегодняшней молодежи будет интересен. Мои товарищи, далекие от Чехова соглашаются с сильным, глубоким текстом, который произносит мой герой и мне кажется, что все это также применимо к сегодняшнему дню. Например, слова "в человеке все должно быть прекрасно" — сегодня невероятно актуальны".

У поклонников творчества Антона Павловича в постановках режиссёра Кончаловского есть возможность посетить спектакль "Дядя Ваня" 12 ноября. "Вишнёвый сад" в рамках форума покажут 13 ноября. Юбилейный спектакль буден сыгран в 100-й раз!

В конкурсной программе, которую составили на этот год, можно увидеть спектакли не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но также из Мариуполя, Владимира, Вологды, Иваново, Рязани, Норильска. Привезли свои постановки сербские и белорусские коллективы.

Итоги этих проектов жюри подведёт 23 ноября на пресс-конференции, посвящённой закрытию XXII МТФ "Золотой Витязь". Торжественное награждение лауреатов театрального форума состоится 24 ноября на торжественном закрытии годовой программы XV Международного Славянского форума искусств "Золотой Витязь" в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.

Уточнения

Анто́н Па́влович Че́хов (рус. дореф. Антонъ Павловичъ Чеховъ; 17 (29) января 1860, Таганрог, Екатеринославская губерния (ныне Ростовская область), Российская империя — 2 (15) июля 1904, Баденвайлер, Германская империя) — русский писатель, прозаик, драматург, публицист, врач, общественный деятель в сфере благотворительности.

Международный театральный форум «Золотой Витязь» — ежегодный театральный фестиваль в России.
Проводится с 2003 года, второй проект после одноимённого кинофорума, с 2010 года — в рамках Славянского форума искусств «Золотой Витязь».

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Фестиваль "Золотой Витязь" в 2019 году
Автор Анжела Якубовская
Анжела Якубовская — журналист, сценарист, корреспондент, автор Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Темы николай бурляев
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