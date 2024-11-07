Певец Эдуард Хуснутдинов спешит дарить поклонникам тепло и радость

3:52 Your browser does not support the audio element. Культура Музыка

Этот певец не мелькает на голубых экранах первых федеральных телеканалов. Его нет в ротации главных "попсовых" радиостанций и чартов. Его имя не на слуху светской хроники.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Но всё это не мешает быть ему самобытным и ярким исполнителем (у певца диапазон в три октавы), замечательным композитором и талантливым автором. Зовут его Эдуард Хуснутдинов.

О том, что он талантлив, говорит и его звание. Эдуард Хуснутдинов — заслуженный артист Республики Башкортостан. Корреспондент медиахолдинга Pravda.Ru был любезно приглашён на праздничный концерт певца (в этот день у него был день рождения), который проходил в одном из ресторанов Москвы. Надо отметить, что небольшой и уютный зал заведения был забит битком поклонниками творчества Эдуарда.

Песни у Хуснутдинова душевные и трогательные. Они близки и понятны его поклонникам. А темы композиций самые простые, которые так близки нам: семья, честь, верность и любовь. По всей вероятности, песни взяты из его довольно богатого жизненного опыта. После школы Эдуард закончил Октябрьское музыкальное училище по классу "Руководитель народного хора", после этого учился в Башкирском государственном педагогическом университете на факультете музыкального образования, получив специальность "Музыкальный компьютерный технолог". В эти же годы успел поработать вахтовым методом на Крайнем Севере, одновременно выступая в различных ресторанах города Уфы.

К 2016 году Эдуард написал около 50 национальных песен на татарском и башкирском языках, и начинает писать на русскоязычную аудиторию,

"Очень нравится творчество Эдуарда Хуснутдинова. Давно слежу за ним, тем более, что являюсь его земляком. И вот, наконец, мы смогли найти время и выбраться на концерт этого замечательного музыканта. Прекрасно провели время, отдохнули, даже удалось немного потанцевать", — рассказывают супруги Вячеслав и Светлана Погодины, которые в этот вечер были на концерте.

В планах Эдуарда и далее заниматься творчеством, радовать своих поклонников новыми песнями. Гастролей у него немало, его приглашают из разных уголков страны, чтобы послушать вживую этого замечательного исполнителя. На сегодняшний день география гастрольных туров включает более 50 городов по всей России. Желаем ему творческого долголетия и успехов.

Досье

Родился в 27 октября 1986 года в городе Нефтеюганск в простой рабочей семье. В 1992 году семья переехала в город Туймазы. В 1998 году родители Эдуарда приняли решение о переезде на малую родину отца в деревню Канлы-Туркеево (Буздякский район Республики Башкортостан).

Первая гитара была подарена Эдуарду старшей сестрой на его день рождения. Именно тогда начался его творческий путь.

С 2009 года в браке с Динарой Хуснутдиновой , в котором воспитывают трёх дочерей: Диану, Анелию и Милену.

, в котором воспитывают трёх дочерей: Диану, Анелию и Милену. В его активе более полумиллиарда просмотров на YouTube, в т. ч. на песни "Отогреется душа" (115 млн), "Не святой" (64 млн), "Я живу не унываю" (50 млн), "Измена" (37 млн) и т. д.

Постоянная ротация на Радио Шансон.

С 2022 года регулярный гость телепрограммы "Привет, Андрей!".

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