Трибьют-шоу The BeatLove. Российские битлы усадили Джорджа Харрисона за фортепиано

4:27 Your browser does not support the audio element. Культура Музыка

Этот квартет — один из немногих трибьют-групп The Beatles, который очень сильно похож на оригинал.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

The BeatLove — это российская группа, которая почти один-в-один идентична знаменитой ливерпульской четвёрке.

Очередной свой концерт ребята дали в Московском международном доме музыки. Корреспондент медиахолдинга Pravda.Ru был любезно приглашён на это мероприятие и делится впечатлениями.

Как всегда, у "русских битлов" полон зал, и среди них немало постоянных фанатов. В первом отделении концерта собраны хиты раннего The Beatles, а во втором отделении — позднего.

Надо сказать, что трибьют-шоу The BeatLove — это не просто музыкальное представление, это настоящее погружение в атмосферу ливерпульских клубов 60-х. Музыканты до мельчайших подробностей повторяют оригинальные детали, создавая иллюзию присутствия "подлинников". Манера исполнения, британский акцент и неповторимое "битловское" обаяние переносят зрителей в эпоху расцвета классического рок-н-ролла.

Но The BeatLove не просто копируют песни британцев, они проживают их, передавая всю глубину и эмоциональность каждой композиции. И хотя музыканты вынуждены оставаться в рамках репертуара "Битлз", рутиной эту работу они не считают

"Один и тот же образ не отменяет креативности и постоянной работы над этим самым образом. Проявление своей творческой составляющей, конечно, тоже присутствует, поскольку мы делаем новые программы. Например, Джордж в реальной жизни не играл на фортепьяно, а мы на концертах его "усадили" за него. То есть, некий отход от образа присутствует, плюс появляются новые программы, становится качественнее звучание. В каждой работе есть что-то, что заставляет ею заниматься, заставляет мотивировать", — рассказывает в беседе Евгений Медынский "Джордж Харрисон".

С ним согласен Глеб Сорокин "Пол Маккартни", отмечая, что проект The Beatlove — это про музыку разных "битловских" периодов — от 1962 до 1969 гг.

"Отнюдь это не один образ. За данный период "Битлз" трансформировались кардинально: как внешне, так и музыкально. Поэтому, чтобы это передать, наши образы тоже меняются. Кроме этого у "Битлз" столько замечательных песен, которых мы ещё не касались, и нам их надолго хватит, прежде чем мы от них "устанем". Но и это исключено, если ты по-настоящему битломан. Вдобавок ко всему, никогда не прекращается труд над образами — чтобы быть ещё точнее и убедительнее, изучаются и добавляются штрихи и нюансы", — отметил "Пол Маккартни".

Да, это шоу — не просто дань уважения легендарной группе, это возможность для каждого зрителя почувствовать себя частью большого музыкального наследия, ощутить дух творчества, который вдохновлял The Beatles на создание своих шедевров.

Кстати ваш покорный слуга ранее уже бывал на их концерте, правда, он проходил в одном из небольших клубов Москвы. Надо сказать, что "клубняк" мне "заходит" больше, чем вариант на театральной сцене. Выражу своё мнение, что это связано с тем, что ливерпульский квартет — это всё-таки андеграунд, а значит, в клубном формате это ощущается несколько по-другому. Да и публика, честно сказать, здесь была более академичной — много было солидных зрителей.

Но справедливости ради скажу, что была и молодёжь. Я спросил у нескольких таких ребят, "а что же они делают на концерте, в общем-то, кумиров шестидесятых?". Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (а именно такой был разброс опрашиваемых мной), сказали, что им нравится классический рок-н-ролл, и Beatles они, конечно, слышали. Однако никто из этих ребят не был "в живую" знаком с творчеством The Beatlove. Кстати, забегая вперёд, скажу, что после концерта я "выловил" этих юношей и девушек. И все как один сказали, что восхищены этим музыкальным вечером.

The BeatLove — это не просто трибьют, это искусство, которое оживает на сцене и остаётся в сердцах каждого…

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