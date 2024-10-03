Княгиня Ольга — путь от Огня к Свету: премьера музыкальной мистерии в театре Русская песня

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15 октября на сцене театре "Русская песня" состоится премьера уникальной музыкальной постановки "Княгиня Ольга", обещающей стать одним из самых ярких событий театрального сезона. Музыкальная мистерия, именно так определяют жанр проекта его создатели, представляет собой удивительное сочетание поэзии, музыки, танца и динамических декораций и расскажет об удивительной судьбе Великой княгини Ольги — первой женщины-правительницы Руси, принявшей христианство.

Фото: Пресс-служба спектакля Княгиня Ольга

Противоречивая и яркая личность Ольги всегда вызывала неподдельный интерес. Сегодня Княгиня Ольга — это не просто историческая фигура, это символ силы, мудрости и веры. Но путь от жестокой язычницы до православной святой, от речной перевозчицы до устроительницы русского государства был сложен и драматичен. Новая музыкальная мистерия "Княгиня Ольга" — это завораживающие действо о любви и выборе, о преодолении страданий и движении к свету.

История создания этого музыкального проекта полна символов и удивительных обстоятельств, в ней нет ничего случайного — кажется, что дух самой святой княгини объединил всех членов творческой группы и помог воплотить новую "Княгиню Ольгу" в новом прочтении спустя ровно 1055 лет после ее ухода из жизни. Зрителям предстоит вместе пройти путь великой княгини через яркие и сильные стихи автора пьесы "Княгиня Ольга" и создателя проекта "Золотые легенды России" Елены Лемеховой, насладиться потрясающей хореографией в постановке балетмейстера Ульяны Бачерниковой, известной своими работами в "Театре им. Вахтангова", "Театре на Малой Бронной", "Практика", послушать, а может и спеть вместе с актёрами прекрасные песни и арии, музыку к которым написал знаменитый композитор, лидер группы "Урфин Джюс", лауреат Национальной театральной премии "Золотая Маска" Александр Пантыкин. Постановку этого интересного и сложного проекта осуществила режиссёр Ульяна Чеботарь, известная московским театралам как музыкальный руководитель мюзиклов Егора Дружинина. В её прочтении "Княгиня Ольга" становится синтезом драматического спектакля, пластического балета и непревзойденного вокала исполнителей, среди которых звезды самых известных рок-опер и мюзиклов российской сцены.

Два образа княгини Ольги, две ее ипостаси на жизненном пути воплотили великолепная Наталья Корецкая, известная московской публике по мюзиклам "Mamma Mia!", "Алые паруса", "Всюду жизнь" и лауреат премии "Золотая маска" и "Музыкальное сердце театра" актриса Мария Биорк. По признанию создателей мистерии "Княгиня Ольга" Мария стала идеальным выбором на роль главной героини, поскольку обладает уникальным голосом, пластикой и актерской многогранностью. Шведские корни исполнительницы главной роли тоже не случайны, а вдруг именно её варяжские предки были сподвижниками той самой великой княгини Хельги, первой принявшей христианство на Руси?

Самой юной участницей постановочной группы стала художник по костюмам, студентка ГИТИСа Пелагея Шатровская. Коллекция костюмов, разработанная специально для постановки, представляет собой сочетание элементов народного костюма и актуальных трендов.

— В чем актуальность этой истории для нашего времени? Удивительный путь княгини Ольги заставляет найти в себе ответы на вечные вопросы, дает возможность минувшему протянуть невидимую руку грядущему и почувствовать силу духа наших предков, — отмечает продюсер проекта Евгения Водзуми. — Наши постановки призваны не только развлекать, но и просвещать. - добавляет автор пьесы о княгине Ольге и автор проекта "Золотые легенды России" Елена Лемехова. — Они должны заронить зерно интереса к невероятной тысячелетней истории нашей страны, познакомить с самыми интересными и яркими фактами в современном формате музыкально-драматического действа. — Я абсолютно уверен, — подчёркивает композитор Александр Пантыкин, — что такая новая и интересная форма общения со зрителем является важным и перспективным направлением развития русского мюзикла, который охватывает самые разнообразные слои общества и, прежде всего, молодое поколение.

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