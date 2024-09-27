В Новом Театре состоится премьера спектакля Розовое платье

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"Зачем живем? Зачем страдаем?" Свой вариант ответа дает повзрослевшая героиня чеховских "Трех сестер" Наталья Прозорова. 31 октября 204 года в Новом Театре под руководством Эдуарда Боякова состоится премьера спектакля "Розовое платье".

Фото: Пресс-служба Нового театра

Спектакль Эдуарда Боякова по пьесе Наталии Мошиной — своеобразное продолжение классической пьесы А. П. Чехова "Три сестры".

Действие происходит в 1932 году — спустя 30 лет после времени создания и действия пьесы Чехова. Главная героиня — Наталья Ивановна Прозорова, жена Андрея и невестка сестер Прозоровых — Ольги, Маши и Ирины. В постановочной традиции русского и советского театра Наталья Ивановна предстает провинциальной мещанкой, которая цинично вытесняет из генеральского дома его интеллигентных хозяек. В спектакле Эдуарда Боякова по пьесе Наталии Мошиной "Розовое платье с зеленым пояском" образ Натальи Ивановны переосмыслен. Ее жизнь, судьба, мотивации — все оказывается совершенно иным. В ином свете видится и сама чеховская история: герои "Трех сестер" предстают в спектакле на пороге страшных событий, перед началом революции и гражданской войны.

Авторы спектакля деликатно относятся к чеховскому пространству, создавая при этом свой чеховский мир, в котором Наташа оказывается единственным живым персонажем среди большой семьи Прозоровых. Семьи, которая не умеет любить, сопереживать, радоваться и каждый день ждет завтра, чтобы начать жить.

Спектакль делится на две части. Первая — иммерсивная — вводит зрителя в мир чеховской пьесы. Три пары молодых актеров в разных локациях усадьбы Салтыковых-Чертковых рассказывают зрителям историю создания пьесы, напоминают сюжет, оживляют в памяти публики персонажей "Трех сестер". Это живой открытый разговор с публикой — артисты работают в жанре "стендап", легко, доступно и остроумно погружая зрителей, многие из которых не очень хорошо помнят чеховский текст, в курс дела.

Вторая часть разворачивается на сцене театрального зала, в котором главная героиня — 50-летняя уборщица Наталья Ивановна Прозорова в исполнении артистки Ирины Линдт — открывает перипетии своей судьбы, неразрывно связанные с историей нашей страны в постреволюционный период.

Происходит слом стереотипов — радикально меняется наш взгляд на трех сестер, на "мещанку" Наташу. Зритель понимает, что у героини есть своя внутренняя история, своя правда, а потому иначе оценивает события, описанные в пьесе Чехова. Все, как в жизни: у каждого — своя боль, свои проблемы, своя непрожитая история и своя прожитая. И становится ясен смысл названия: розовое платье с зеленым поясом — сочетание цветов в наряде Наташи, которое Ольга безжалостно критикует при встрече с будущей невесткой, — на самом деле, является модным трендом того времени.

Наталия Мошина, автор пьесы:

Как сам Чехов воспринимал свои пьесы, правильно ли мы понимаем его героев? "Трёх сестёр" он писал, как комедию (хоть изначально и назвал драмой), "Вишнёвый сад" — комедия… Мне кажется, его взгляд на русское дворянство был не лишён иронии, но в целом отношение было скорее грустно-сочувственным. Думаю, Чехова удручало нереалистичное, скажем так, отношение его героев к жизни, непонимание, что мир вокруг них меняется, и что из страны розовых пони надо возвращаться на грешную землю и как-то приспосабливаться к этой изменяющейся реальности. Ну, по крайней мере, мне хочется верить, что он им сочувствовал, а не презирал, считая надвигающуюся на них бурю целиком и полностью заслуженной.

Эдуард Бояков, режиссер:

Эта работа для меня и всех артистов чрезвычайно дорога. По многим причинам. Прежде всего, это по-настоящему очень хорошая пьеса. Что сегодня штучный товар. Мы живем в сложное время, когда в театральном профессиональном сообществе отсутствуют серьезные репутационные маршруты, когда в идеологический контекст может отодвинуть профессиональные критерии. Все это очень опасно. И вот на таком фоне возникает пьеса Наталии Мошиной — образец большой литературы и глубины смыслов.

Это пьеса приема. Пьеса, разрушающая стереотипы, установленные в советский период с его культом Чехова, когда было принято чрезмерно романтизировать чеховских героев. Здесь мы видим персонажей "Трех сестер" глазами Наташи, кстати, принадлежавшей к тому же сословию, что и сам Чехов, который, как известно, не был дворянином в отличие от героинь "Трех сестер". И мы вдруг понимаем, что у этих героинь нет детей, нет семей, нет верности, нет веры, нет любви… И это ошеломляет, потому что сам Чехов видит их именно такими.

Есть и еще один важнейший аспект. Пьеса строится на воздействующем до мурашек приеме воспоминания. Воспоминания, которое не столько ставит своей целью воссоздание событий, фактов, отношений, сколько саму практику ВСПОМИНАНИЯ, способную фантастическим способом раскрывать личность вспоминающего. Это исследование сознания и подсознания. Это техника, которая неожиданно открывает для человека глубину и тайны его души, его совести. В ХХ веке искусство не раз обращалось к этой теме: Сальвадор Дали в живописи, Марсель Пруст в литературе. И вот эту практику мы осуществляем с большой артисткой Ириной Линдт, которая полностью открыта всей нашей команде, которая откровенно делится своими личными обстоятельствами. Важно, что с нами работает художник Алиса Меликова, с которой мы находимся на одной волне, в том числе и важных для нас воспоминаний. Два поколения артистов — Ирина в роли Наташи, ровесница своей героини и молодые артисты — ровесники героев Чехова. Мы вместе: тот, кто вспоминает и те, кого вспоминают.

Для того чтобы ввести зрителя в этот мир, чтобы заявить закон, по которому мы будем играть, мы придумали первую часть. Шесть молодых героев, современных, энергичных предлагают зрителям оглянуться в прошлое: посмотрите, как много там интересного, неожиданного. Хватит гоняться за мифическим будущим, которым были так увлечены чеховские герои.

И если мы все сделаем правильно, зрители примут этот закон. Погаснет свет, и мы погрузимся в состояние, которое французы называют entre rêve — между сном и реальностью. Чем на самом деле и является театральная мистерия.

Автор — Наталья Мошина

— Наталья Мошина Режиссер-постановщик — Эдуард Бояков

— Эдуард Бояков Режиссер — Даниил Исаков

— Даниил Исаков Шеф-драматург — Валентин Клементьев

— Валентин Клементьев Художник-постановщик — Алиса Меликова

— Алиса Меликова Художник по костюмам — Елена Ярочкина

— Елена Ярочкина Художник по свету — Никита Черноуслов

— Никита Черноуслов Хореограф — Любовь Углова

— Любовь Углова Музыкальный продюсер — Василий Поспелов

— Василий Поспелов Педагог по вокалу — Ольга Зрилина

— Ольга Зрилина Выпускающий помощник режиссера — Анна Галкина

— Анна Галкина Исполнительный продюсер — Анна Захарьян

— Анна Захарьян В главной роли: Ирина Линдт

В спектакле заняты:

Владимир Антонов,

Павел Приемышей,

Эдуард Йоонас,

Егор Пискунов,

София Шендрик,

Софья Бородицкая,

Амина Синагатуллина,

Анастасия Алёхина,

Светлана Воронцова,

Дарья Коларж.

Возрастной ценз: 12+

Премьера состоится: 31 октября 2024 года

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