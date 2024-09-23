Артист Виктор Добронравов блестяще сыграл Моцарта на гастролях в Благовещенске

Виктор Добронравов сыграл неудобного человека

Заслуженный артист РФ Виктор Добронравов в этом году отметил профессиональный юбилей — на сцене Государственного Академического театра им. Вахтангова он без малого 20 лет!

Фото: Пресс-служба Театра имени Вахтангова

Артист окончил Щукинское театральное училище в 2004 году, в том же году был принят в театр и сегодня является одним из самых популярных и востребованных актеров своего поколения.

К слову сказать, всю артистическую семью Добронравовых — Фёдора, Виктора и Ивана можно назвать тем редким примером в искусстве, когда каждый талантлив и хорош по-своему. Злые языки говорят, что природа на детях знаменитостей отдыхает, это справедливое утверждение в большинстве случаев.

Но вот именно семья Добронравовых, счастливое исключение. Есть мнение, что сыновья Виктор и Иван в чём-то даже талантливее своего отца. Хотя у Фёдора Добронравова миллионы поклонников и его присутствие в проекте — это некий знак качества. Его старшего сына Виктора можно назвать гениальным, он всегда настолько разнопланов, что порой бывает совершено, неузнаваем от роли к роли.

В кино актёр дебютировал в 1998 году с ролью в фильме "Сочинение ко дню Победы", и уже тогда, много лет назад, было заметно, что в кинематографе родилась новая звезда.

Виктор Добронравов может сыграть всех: и коварных злодеев, трогательных романтиков, и отважных военных. Ещё в нем заложен, и это часто прорывается на съемочной площадке, и на сцене — искрящийся и наследственный дар комического актера.

Но то, какой неистовый образ Вольфганга Амадея Моцарта создал Добронравов в постановке "Амадей" — не поддаётся никакому описанию. Это и бурлеск, и эксцентрика, и сокрушительная драма.

Недавно Виктор Добронравов побывал в городе Благовещенске. В рамках Международного фестиваля театра и кино "Амурская осень" вахтанговцы показали спектакль "Амадей".

Организаторами фестиваля выступили правительство Амурской области и ООО "Год кино" при поддержке Министерства культуры России. Продюсер фестиваля — Сергей Новожилов.

Надо сразу сказать, что билеты на спектакль "Амадей" были раскуплены давно. Этот спектакль ждали с нетерпением, до сих пор ничто не работает лучше, чем "сарафанное радио". Люди говорили о спектакле в магазинах, в транспорте, прогуливаясь на набережной Амура. "Амадей" стал сенсацией и подарком для благовещенцев. Поэтому в Благоговещенске его показали целых три раза. И все три раза полный аншлаг, и даже приставные стулья. А это при огромной театральной конкуренции явление редкое. Потому что "Амадей" — настоящее культурное открытие, которое пропустить — "преступление"….

Моцарта сыграл блестяще

В спектакли заняты актёры Алексей Гуськов, Валерий Ушаков, Елизавета Крамзина, Каролина Койа и другие. Режиссёр постановки Анатолий Шульев.

Виктор Добронравов исполнил роль Моцарта. И как исполнил…

Здесь невозможно отвлечься ни на минуту. Здесь нет пустот, вакуума, как порой случается в других постановках. Спектакль "заполнен" страстью до краев… Звук, музыка, свет, декорации, актёрская игра, играющий реквизит. Но не это главное. Драматическая история донесена до зрителя через бурлеск, через комические приёмы. А в итоге мы, зрители, получаем боль и страдание главного героя, его ярость от нищеты и беспомощности. Но это так весело…

В чём же секрет?

"Мы с режиссером пошли через пластический рисунок, — делится секретом Виктор Добронравов. — Анатолий Шульев мне сказал: "Понимаешь, сейчас такое время, когда уже никого не удивишь. Ну, вынесем мы на сцену рояль. Ну, сыграешь ты какую-то вещь…" Поэтому мы пошли по пути музыки. В самом Моцарте, она в нём, он ею наполнен. Наполнение таким рисунком мне показалось, что это что-то новое. И через этот ключ я строил роль неудобного человека".

Герой Виктора Добронравова в "Амадее" живёт музыкой

Первый акт открывает композитор Сальери. Его играет Алексей Гуськов. Он пытается рассказать зрителям свою версию событий. Он пытается оправдаться в глазах потомков…

Сальери старательно "очищает" свою душу от "застарелой копоти" зависти к гению, которая покрыла его с ног до головы …

Еще в юности Сальери дал обет Богу служить только музыке, лишив себя всяческих мирских благ, развлечения, любви.

И, казалось бы, дело пошло. Вот уже и успех, и почести, и деньги, и он влиятельный придворный капельмейстер.

Но тут появляется этот выскочка. Этот гений, этот скабрезник Моцарт, которому всё даётся легко, играючи.

Не выдержав такой несправедливости, Сальери отчаянно кричит Богу в небеса: "Договор надо соблюдать! Я соблюдаю. Соблюдай и ты, Господи!"

Но Бог уже не слышит посредственного музыканта. Словно из рога изобилия он сыплет Вольфгангу ноты гениальной музыки. Музыки, которой суждено обрести бессмертие.

Герой у Виктора здесь получился очень многогранным

Тут и "Волшебная флейта", и "Свадьба Фигаро", и "Дон Жуан", и "Похищение из сераля", и бесконечно удивительные по звучанию симфонии. Отрывки музыки в спектакле зритель слышит…

А Сальери раздражённо кричит: "Это случайность! Такая удача может выпасть на долю любого музыканта! Это пройдёт. Его слава лопнет как мыльный пузырь!"

И тут же после этих слов звучит опять новое. Написанное Моцартом.

Сальери взбешен: "Я думал, что после "Волшебной флейты" он ничего подобного не напишет. И вот, пожалуйста — "Дон Жуан"!

Сальери почти на грани безумия.

Как тут не сойти с ума, когда Моцарт пишет словно дышит, и всё гениально…

А ещё его любят женщины, а ещё он весел, беззаботен, игрив.

Добронравов сыплет импровизациями. В спектакле есть отличный трюк — артист берёт кий и подряд выбивает шарами четыре бутылки, и так метко, что зал взрывается аплодисментами. Это не лишнее. А всё для того, чтобы показать, насколько его герой жизнелюбив… Он не старый скряга, корпящий над нотами. Моцарт — символ жизни. Жизни короткой. Но яркой и неординарной.

Финал истории буквально рвёт зрителям душу. Посредственности всё-таки "сжирают" гения. Эта "серость" от музыки, его уничтожили, растоптали, похоронив в общей могиле. И кстати, сегодня даже нет могилы гениального композитора, чтобы положить цветы. А вот музыка его живёт, и будет жить столько, сколько будет восходить солнце над этим миром. Назло всем бездарям…

В финале истории Сальери, понимая свою роковую ошибку, скорбно сообщает зрителям:

"Посредственностью быть не страшно. Страшно не прожить свою жизнь".

Безусловно, зритель испытает сочувствие и к Сальери. Несмотря на то, что он приложил руку к гибели гения его терзают, мучают угрызения совести. Обращение к зрителю за сочувствием — работает. Вообще это любимый приём вахтанговского театра, проникновенный разговор со зрителем, который делает героев еще более близкими и понятными. А историю запоминающейся.

Поэтому постановку и работу артистов хочется только хвалить.

Реакция на критиков и похвала от мэтра

Но бывают, конечно, и каверзные исключения. Бывает, что несправедливо артистов критикуют. Вот что по поводу критики говорит Виктор Добронравов:

"Один большой критик сказал однажды одну мысль, которая перевернула мое отношение к профессии критика. Он сказал: "Почему все решили, что работа критика — это объективная оценка? Это моя субъективная оценка, лично моя. Вот я пришёл и оценил"… Проблема в том, что есть профессиональный человек, мнению, которого ты доверяешь, и этот человек с большой букв "К". Критик! И это не значит, что он должен всё хвалить или разносить Это значит, что ты мнению этого человека доверяешь. И всё равно один человек говорит своё субъективное мнение. Весь вопрос, кому доверять. У меня есть люди, кому я доверяю, и люди, к мнению которых я прислушиваюсь. Ранит критика? Для кого-то это как слону дробина, их не трогает критика. А я конечно реагирую.

Есть список профессионалов, моих партнеров, к которым грех не прислушаться. Когда человек подойдёт и скажет: "Вот здесь вот так, а здесь вот так". И я соглашаюсь. У меня раньше были социальные сети, и я там прочитал о себе отзыв, о роли царя Эдипа, какой-то девушки: "Ну Добронравов меня не впечатлил"…

Ну пожалуйста, я не должен был её впечатлять. Я играю в постановке режиссёра, и делаю то, что должен.

Но однажды после спектакля "Царь Эдип" открываю гримёрку, а там стоит Юрский. Я ему протягиваю руку, а он меня сгребает в охапку и говорит: "Милый, дорогой, какая работа!" Вот это для меня оценка. Оценка человека, которому можно доверять, который сделал и в кино, и в театре грандиозные вещи. Даже если бы он подошел и сказал: "Дорогой, это плохо, надо что-то менять, я бы, конечно, расстроился, и мне было бы тяжело это принять, но я бы принял. Это к вопросу, к кому прислушиваться. Естественно, я прислушиваюсь к своему папе, потому что он большой профессионал".

После этих слов понятно, что Виктор Добронравов ранимый человек, и критика будь то объективная или необъективная все равно ранит. Видно, что "толстокожесть" — не семейная черта. Добронравовых часто критикуют, достаётся и брату Ивану (об этом можно прочитать в интернете).

Но скорее всего, это банальная зависть. Так что будем завидовать молча…

Сегодня Виктора Добронравова пытаются заполучить многие режиссеры, у него огромное количество кинопроектов.

В театре он занят во многих спектаклях.

Но для себя артист давно расставил приоритеты, сказав, что только совсем глупый человек станет мерить деньгами свою работу. Для себя он сделал выбор — только самые интересные проекты у самых лучших режиссеров… Чтобы не повториться, чтобы изумить, чтобы ошеломить. Виктору Добронравову это удаётся.

Уточнения

Во́льфганг Амаде́й Мо́царт (нем. Wolfgang Amadeus Mozart, МФА МФА: ; полное имя — Иога́нн Хризосто́м Во́льфганг Амаде́й Мо́царт; 27 января 1756, Зальцбург — 5 декабря 1791, Вена) — австрийский композитор и музыкант-виртуоз.



Ви́ктор Фёдорович Добронра́вов (род. 8 марта 1983, Таганрог, Ростовская область, СССР) — российский актёр театра и кино, певец и музыкант, лидер музыкальной группы «Ковёр-квартет». Заслуженный артист Российской Федерации (2018).



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