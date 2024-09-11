Актёры "Ленкома Марка Захарова" на сборе труппы высказали свою гражданскую позицию

Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами

Сентябрь — жаркая пора для московских театров. Театральное руководство в это время подводит итоги прошедшего сезона, озвучивает планы на будущий год.

Фото: Анжела Якубовская is licensed under Pravda.ru

Но можно смело сказать, что в этом году открытие сезона и сбор труппы в "Ленкоме" серьёзно отличилось от всех открытий, которые произошли в московских театрах. В чем же состоит это отличие?

Сегодня "Ленком" продемонстрировал российской, впрочем, и мировой общественности, что у театра есть своя четкая, гражданская позиция, и отступать от неё театральный коллектив не намерен. Во-первых, этот театр как никакой другой регулярно посещает военный госпиталь имени Вишневского. Уже было показано 10 спектаклей, проведён ряд творческих встреч, и в будущем сезоне планируется не меньше.

"В этом сезоне нам предстоит большая работа, — объявил на сборе труппы директор театра, заслуженный деятель искусств РФ Марк Борисович Варшавер. — Мы обязательно поедем в госпиталь, где лежат раненые ребята. В госпитале есть замечательный зал на 350 мест, он всегда переполненный, и нас там всегда ждут. Хочу поблагодарить артистов, которые искренне принимают участие в шефской работе, после спектаклей ходят по палатам и разговаривают с ранеными бойцами. Олеся Железняк постоянно сама звонит и спрашивает, когда надо ехать в госпиталь, потому что для солдат и офицеров приезд артистов — огромная моральная поддержка. А особенно хочется сказать "спасибо!" Андрею Леонову, который неоднократно ездил на Донбасс в зону СВО и передал уже две машины для бойцов. Одну даже свою личную машину отдал".

Артисты "Ленкома", а это Андрей Соколов, Дмитрий Певцов, Олеся Железняк, Татьяна Кравченко и многие другие уже неоднократно посещали военный госпиталь. Антон Шагин постоянно для солдат собирает гуманитарную помощь.

"Мы безусловно должны поддерживать наших бойцов, — высказал свое мнение Шагин, — они должны знать о том, что здесь в тылу их любят, ждут, и переживают за них. Об этом должен знать каждый боец. Я считаю, что общество уже должно мобилизоваться и понять, что война идет не где-то там, а в России. Нам нужно мобилизоваться и внутреннее, и внешне, как угодно, собраться, и мы должны помнить, что там на передовой ради нашей мирной жизни гибнут наши защитники, наши ребята для того, чтобы мы спокойно жили. А что касается санкций я не боюсь никаких санкция, я боюсь только господа Бога. Свою позицию я высказал ещё в феврале 2022 года".

Решительный настрой

Как ни странно, но именно ленкомовская гражданская точка зрения выглядит неожиданно, не каждый российский театр может похвастаться таким решительным настроем на Победу. В "Ленкоме" всегда аншлаги, артисты обласканы славой, обожаемы публикой, можно ни о чём кроме творчества и сцены не думать.

Казалось бы, зачем подвергать свою жизнь опасности, ездить рисковать куда-то в далекую зону СВО, ведь можно было "отсидеться и отмолчаться", как это делают многие другие артисты, как ведут себя отрешённо некоторые другие московские театры… Порой затишье и немота популярных кино- и театральных персон удивляет, словно они живут в другой стране, и их никогда не коснётся то, что коснулось, например, жителей Курской области…

Сегодня "Ленком" встал во главе культурно-патриотического фронта, и артисты театра объединились и продемонстрировали свою любовь к родной земле.

Что касается "земли иностранной", то, конечно, в связи со сложившейся ситуацией в мире, все зарубежные гастроли отменены. Безусловно жаль, "Ленком" всегда много с успехом гастролировал по миру, но и здесь Марк Борисович Варшавер принципиален в своих убеждениях:

"Сегодня не может быть и речи ни о каких гастролях, как можно ездить в те государства, которые так относятся к России. Конечно, в свое время мы часто гастролировали по Европе, в Париже только с гастролями пробыли 53 дня. Мы сыграли целых 27 спектаклей "Юнона и Авось"! Приходили парижане и восторгались работой Николая Караченцова, Леночки Шаниной. Мы покорили Нью-Йорк, работали больше месяца на одной из лучших сцен на Пятой Авеню. Всё это было.

Но мы российские граждане и должны понимать, в каком времени мы сейчас живём. Я объявил на открытии, сколько нас ждёт городов в этом сезоне, мы с удовольствием туда ездим, наши актеры любят гастролировать по России. Красивее наших городов сейчас в последние годы ничего нет. Посмотрите, каким стали Нижний Новгород, Ярославль, как преобразились Новосибирск, Екатеринбург. Сейчас ведем переговоры и с другими городами. Мы очень любим выезжать, нас везде хорошо принимают.

Но пока никаких европейским стран. Мы переживём без гастролей в Париж… Хотя я уверен, что здравый смысл должен восторжествовать у ряда тех людей, которые проявляют такой образ мышления против России".

Больше 20 гастролей по России

Российских гастролей у "Ленкома" действительно очень много. В гастрольной афише намечено более 20 поездок — Ярославль, Вологда, Череповец, Иваново, Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Нижний Новгород. В ноябре состоятся большие гастроли в Санкт-Петербурге со спектаклями "Поминальная молитва" и "Юнона и Авось".

В этом году спектакль "Поминальная молитва" отметит своё 35-летие. Легендарный спектакль Марка Захарова, который восстановил Александр Лазарев-младший в прошлом октябре планировали отвезти в Тель-Авиве. Билеты были распроданы за несколько дней, но неожиданно на "Ленком" поднялась волна настоящей травли, артистам начали открыто угрожать. Особенно досталось Евгению Леонову, исполнителю роли Тевье, и Олесе Железняк (его жена Голда) за то, что они поддерживают свою страну. Марк Варшавер благоразумно посчитал, что жизнь каждого артиста театра дороже, чем любой спектакль, и гастроли были аннулированы. Тем хуже для израильских театралов, они лишили себя возможности увидеть уникальную постановку.

17 сентября в театре откроется выставка и начнётся тематическая экскурсия, посвященная легендарному спектаклю. Надо отдать должное, что все экскурсии, которые проходят в театре, будь то экскурсия "Марк Захаров. Аплодисменты не кончаются…" или "Николай Караченцов. Прерванный полёт", или экскурсия "Инна Чурикова. На все времена" (с посещением мемориальной гримёрной), пользуются огромной популярностью у зрителей. Несмотря на то, что было проведено уже 30 экскурсий, на предстоящие мероприятия сезона билеты раскупаются моментально.

Что ждать среди премьер

Но зато билеты можно будет достать на музыкальную премьеру "Кабаре Пушкин" по мотивам драматического цикла "Маленькие трагедии" в постановке Алексея Франдетти. Кроме того — на спектакль "А зори здесь тихие…" в постановке Андрея Житинкина к 80-летию Победы, на "Ревизор", над которым работает Игорь Миркурбанов.

А 15 октября зрителей ждет премьера "Гамлета" с Антоном Шагиным в главной роли. Режиссёр — Антон Яковлев. А к следующему сезону Яковлев планирует выпустить "Мюнхгаузена" с Максимом Авериным в главной роли. Репетиции начнутся в мае. Пьесы для будущих постановок выбраны удачные, они славятся своей превосходной драматургией. Безусловно, актерам будет что поиграть, а зрителю будет что посмотреть…

Уточнения

«Моско́вский госуда́рственный теа́тр „Ленком Марка Захарова“» — советский и российский государственный драматический театр, расположенный в Тверском районе города Москвы. Основан в 1927 году как «Театр рабочей молодёжи» (ТРАМ при ЦК ВЛКСМ). В 1937 году объединён с «Театром-студией Рубена Симонова». 20 февраля 1938 года переименован в «Московский государственный театр имени Ленинского комсомола». В 1948 году награждён орденом Трудового Красного Знамени, в 1977-м — орденом Октябрьской революции.



Марк Анато́льевич Заха́ров (при рождении Шири́нкин; 13 октября 1933, Москва, СССР — 28 сентября 2019, Москва, Россия) — советский и российский режиссёр театра и кино, сценарист, киноактёр, педагог, литератор, общественный деятель. Герой Труда Российской Федерации (2018), народный артист СССР (1991), лауреат трёх Государственных премий Российской Федерации (1992, 1997, 2002) и Государственной премии СССР (1987). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».



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