Премьера "Дама с камелиями" в Театре на Трубной: "Коль ты живешь в Париже, тебе уже везёт"

Театр на Трубной открыл сезон яркой премьерой — "Дамой с камелиями"

В Театре на Трубной состоялось официальное открытие 36-го сезона. Отдохнувшие во время летних каникул артисты не скрывали радости и воодушевления при встрече, новый сезон обещает порадовать занимательными постановками и гастролями.

Фото: Анжела Якубовская is licensed under Pravda.ru

Помимо поездок по многим российским городам театр повезёт свои спектакли даже в Узбекистан и Казахстан, где их с нетерпением ждёт русскоязычный зритель. Сейчас выясняются сроки и названия спектаклей, которым предстоит покорить театралов в этих двух странах.

Художественный руководитель Дмитрий Хананович Астрахан на открытии кратко подвёл итоги прошлого сезона и сообщил, что намерен в сезоне предстоящем увеличить репертуар до тридцати названий. Была выбрана программа — разные жанры, разные авторы, разные пьесы. Одним словом, театр, как и прежде, держит курс на установку "Все жанры хороши, кроме скучного".

Новый сезон открылся премьерой спектакля "Дама с камелиями" по роману Александра Дюма-сына.

"Это была сложная задача, — сказал на сборе труппы художественный руководитель, — потому что на эту тему существует море постановок, огромное количество фильмов, и конечно, мы старались найти свой взгляд на этот материал. Сделали свою драматургическую версию, в которой сохранён дух Дюма, и подняты важные темы, любовь, смерть, самопожертвование".

Безусловно, задача была очень нелёгкая. Осуществить новую постановку, в которой будет что-то особенное — проще покорить Эверест. Но так случилось, что для главного режиссера покорение "эверестов" дело привычное, и вполне реализуемое. Уже сама ситуация, когда Дмитрий Хананович пришел покорять труппу на смену бывшему руководителю говорит, о том, что ему все вершины по плечу, и сработаться с труппой ему удалось великолепно.

"Мы находимся в здоровом, профессиональном состоянии, за что я артистам очень признателен, — поприветствовал коллектив на открытии главный режиссер. — Желаю нам всем интересного сезона и успеха!"

А успех у новой постановки "Дамы с камелиями" непременно будет. Команда, которая трудилась над спектаклем выложилась по максимуму, и это было очевидно. Здесь хочется отметить и работу художника по костюмам Дмитрия Логинова, и сценографию, и музыкальное сопровождение, и актерскую игру.

Роль Маргариты Готье убедительно исполнила артистка театра и кино Валерия Ланская. Зритель сопереживает героине, которая без сентиментальности, сдержанно, постепенно, шаг за шагом раскрывает образ героини. И такая сдержанная трактовка имеет право на существование, ведь "дама, любящая камелии", это в мировой культуре символ несправедливой судьбы и жестокого случая. И Валерия Ланская сыграла её трогательно и понятно.

Валерия Ланская в роли Маргариты

Армана Дюваля сыграл Сухраб Хайлобеков, имя совсем не известное в театральном мире, но у этого артиста великолепные перспективы. Он хорош собой, талантлив, романтичен. Играет горячо, порывисто. Надо отдать должное, руководство театра "На Трубной" с удовольствием "зажигает" новые звезды, не жалея хороших ролей для молодых артистов. Эта роль подходит Сухрабу и по возрасту, и по энергетике. Часто бывает так, что, "втиснув" неуместного артиста в роль, портят всё впечатление от постановки. Сухраб Хайлобеков только растёт творчески, и, вполне возможно, скоро станет украшением любого спектакля.

В либретто спектакля, которое написал режиссёр Дмитрий Астрахан, искусно вплетены сцены с поющими артистами. Они легко двигаются в такт музыке и зажигательно поют. Тексты песен, написанные специально для этой постановки, в полной мере отражают, происходящую драму и одновременно фарс происходящего на сцене. "Зонги" не отвлекают, как иногда случается в некоторых постановках, а дают повод пристальнее всмотреться в персонажей, в жизненные коллизии героев.

Пристально всмотреться стоит во всех героев

Маргарите Готье посвящены такие строчки:

"Он прав во всём, я снова продаюсь, и буду с ним покорна грубой страсти. Сквозь слезы улыбаюсь и смеюсь, забыть стараюсь, что такое счастье".

Безусловно, подобные строки вызывают сочувствие к судьбе главной героини.

Но не только драму предстоит увидеть зрителю. В спектакле много шуток, юмора, смешных сценических трюков, куража. Лихо отплясывая канкан, артисты скандируют: "Коль ты живешь в Париже, тебе уже везет!". И действительно, Париж представляется зрителям как гигантская, сумасшедшая лотерея, в которой приезжим посчастливится (а может, и нет) вытащить заветный билетик. И стать обеспеченным парижанином или парижанкой. Как кому повезёт…

А ещё в спектакле бесконечные потоки шампанского, с брызгами чуть ли в не в зал, как символом беспечной и шикарной жизни. Красиво, живо, объёмно! И сразу хочется в Париж…

Постановка в "Театре на Трубной" получилась в духе самого настоящего взрыва эмоций. Действие захватывает буквально с первой секунды, зритель благодаря постановке окунается в атмосферу Франции XIX века, когда роскошь, граничащую с кричащей вульгарностью, было принято выставлять напоказ. Когда куртизанки наперегонки разоряли своих покровителей, а те беззастенчиво меняли своих кокоток на более молоденьких и свежих…

И пусть история известна своим печальным финалом, именно эту постановку хочется посмотреть снова и снова. Послевкусие от "сценического удовольствия с шампанским" — остается очень приятным.

Некоторые директора и главные режиссеры театров сетуют на то, что театральные критики не всегда искренне пишут рецензии на их постановки. Хотя порой здоровая, объективная критика была бы весьма полезна. Что же извольте. Покритикуем.

В спектакле есть два персонажа — служанка Нанин (Елизавета Карякина) и её жених, французский армянин, (Тигран Аванесов). Этой стильной "французской парочке" хотелось бы отвести больше места в спектакле, именно эти актеры-дебютанты очень смешно передают дух французских горожан, в противовес лицемерным буржуа и постным аристократам.

А ещё в спектакле есть сцена, где барон Анри Тюрен в исполнении Ивана Мамонова смачно поедает круассан без участия кофейной чашки… Надо видеть лучезарное лицо Ивана Мамонова, когда он видит служанку Нанин с подносом, на котором чашка свежего кофе и выпечка.

В спектакле много специально написанных к нему зонгов

Но есть маленький нюанс… Большинство французских фильмов предлагают нам такую версию поедания сдобы — французы за завтраком макают хрустящий круассан в большую чашку кофе. Корочка у выпечки жёсткая, поэтому избалованные гурманы предпочитают смачивать её горячим, ароматным напитком. Просто чтобы не обсыпать крошками свой наряд… Макать круассан в кофе - такая французская традиция, которая существует много лет, и обусловлена она здравым смыслом… Вот в принципе и всё. Больше придраться не к чему… И хочется сказать этому спектаклю "Bon voyage!".

Также в предстоящем сезоне зрителей ждут постановки "Свадьба Кречинского" Александра Сухово-Кобылина, спектакль "Цилиндр" по пьесе Эдуардо де Филиппо, мольеровский "Дон Жуан". Ожидается и постановка нескольких современных пьес, в частности "С тобой" Олега Данилова. Этот автор давно и плодотворно сотрудничает с Дмитрием Астраханом. Специальным проектом станет спектакль, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Напоследок стоит отметить, что все постановки прошлого сезона окупились, и доходы театра возросли на 60%. Это действительно большой успех.

"Театр без успеха — это не театр", — сказал, отправляясь в большое театральное "плавание" нового сезона Дмитрий Астрахан.

А разве бывает по-другому?

Уточнения

Дми́трий Хана́нович Астраха́н (род. 17 марта 1957, Ленинград, СССР) — советский и российский режиссёр театра и кино, продюсер, телеведущий, киноактёр. Заслуженный деятель искусств РФ (2009), лауреат Специальной премии Республики Беларусь (2014). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.



Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Театр на Трубной» (до 2023 года — Школа современной пьесы) — драматический театр, созданный в 1989 году в Москве. Театр открылся спектаклем Иосифа Райхельгауза «Пришёл мужчина к женщине», премьера которого состоялась 27 марта 1989 года.

В конце того же года театр получил в своё распоряжение здание на Трубной площади (ул. Неглинная, дом 29/14), в далёком прошлом — ресторан «Эрмитаж».





