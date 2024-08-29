Фестиваль "Традиция" в девятый раз прошел в родовой усадьбе А.С. Пушкина

24 августа в музее-заповеднике "Захарово", где находится родовая усадьба семьи А. С. Пушкина, при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации Одинцовского городского округа Московской области в девятый раз прошел фестиваль "Традиция".

Фото: Пресс-служба Нового театра

Погода благоприятствовала: было не по-августовски тепло, небольшая облачность и легкий ветер создавали приятную атмосферу. Так что гости фестиваля могли в полной мере получить удовольствие от многочисленных фестивальных затей, как развлекательных, так и вполне серьезных: концертов, лекций, творческих встреч, пения хором, слушания стихов, а еще — игр, настоящих русских хороводов, мастер-классов, по изготовлению бус и росписи игрушек, а также душевных посиделок на природе в кругу семьи и друзей с поглощением вкусных и оригинальных блюд традиционной русской кухни.

"Традиция" была инициирована в 2016 году режиссером и продюсером Эдуардом Бояковым и писателем Захаром Прилепиным, которые продолжают оставаться идейными и эстетическими руководителями фестиваля, а также его активными участниками. Главная цель фестиваля — вовлечение гостей в атмосферу традиционного русского праздника. На "Традицию" приходят семьями — с детьми, с бабушками и дедушками, с близкими друзьями. Здесь люди встречаются со своими знакомыми, сюда едут из Москвы и из области. А иногда и вовсе издалека.

В этом году фестиваль принял 12 000 гостей. Все мероприятия на "Традиции", как обычно были бесплатными. Каждая площадка стала интереснейшим культурным событием, собравшим большое число публики.

Фестиваль открылся приветственными словами Эдуарда Боякова и Захара Прилепина.

Эдуард Бояков:

Дорогие друзья, начинаем наш фестиваль волнуемся, радуемся, понимаем что через год будет первый наш серьезный юбилей. Мы счастливы, что продолжаем нашу Традицию, что выдерживаем планку наших требований к программе. Как всегда, на наших многочисленных площадках вы сможете увидеть то, что вам по душе. В программе встречи с крупными мыслителями, с поэтами, конечно, много будет музыки. Мы благодарим и приветствуем наших партнеров — директора музея-заповедника Александра Рязанова и главу администрации поселения Захарово Марию Мотылеву.

Мария Мотылева:

Уверена, что все вы зарядитесь прекрасным духом того места, где мы находимся. Эдуард Бояков и Захар Прилепин принесли сюда новую волну культуры. Захарово всегда ждало именно такого фестиваля.

Эдуард Бояков передал слово Захару Прилепину, которому предстояло стать первым спикером фестивальной программы. Писатель, общественный деятель, публицист обозначил тему своего выступления афористичной формулировкой: "Как жить дальше?"

Захар Прилепин:

Мы придумали этот фестиваль сразу после событий 2014 года. Все наши друзья, скрепленные идеей Донбасса, Новороссии, преодоления уже тогда для нас ясного зла, собрались здесь. И с тех пор эта история закрутилась. Тогда она казалось маргинальной тем, кто управляет культурой, да и политикой: какие-то там "задонбассовцы" что-то поют и читают. Но так получилось, что те идеи, которые нас собрали 10 лет назад стали основной повесткой не только для нашей страны, но и для всего мира. Все это началось на площадях Донецка и Луганска. Вихрь закрутился и стоит теперь над всей планетой. Так что те, кто были сюда первыми, сделали самый верный выбор, придя в точку истины и точку боли.

Здесь на этом фестивале был Сергей Пускепалис, была Даша Дугина, Саша Злой Шубин, ополченцы, ребята с Донбасса, многие из которых погибли. Так что в фестивале присутствует мемориальность, что наделяет его особым смыслом и ответственностью. И мы слышим их всех, тех кто не дошел до сегодняшнего дня. И Пушкин тоже здесь с нами.

В своем выступлении Прилепин проанализировал перспективы сегодняшнего мирового противостояния. И объяснил, почему в России имеет сильные позиция "партия мира", в которую входят не только соглашатели и "ждуны", но и государственники. Писатель отметил, что Россия не ставит перед собой радикальных задач "маргинализации Европы", потому что, несмотря на сближение с странами Азии, Латинской Америки, Африки, тем не менее, остается частью "европейского проекта".

Острое и абсолютно честное заявление Прилепина вызвало поток вопросов. И в своих ответах писатель был также конкретен и радикален.

Площадка "Усадьба" продолжила свою работу встречей, которую организаторы посвятили своему другу, соратнику, единомышленнику Сергею Пускепалису. Во встрече приняли участие Захар Прилепин, Эдуард Бояков, продюсер Вадим Горяинов, сын трагически погибшего артиста Глеб Пускепалис, режиссер Вера Сторожева. Встреча оказалась неформальной и не дежурной. Перед публикой предстал образ замечательного артиста с литовской фамилией и абсолютно русской душой, как заметил Вадим Горяинов. Все вспоминавшие артиста говорили о его феноменальной способности быть честным, открыто заявлять о своей поддержке Донбасса, не популярной в среде художественной интеллигенции, полемизировать с друзьями-либералами, но при этом оставаться востребованным артистом. Что в условиях нашей культуры — по большей части продолжающей существовать в рамках либеральной парадигмы — практически, беспрецедентно. Особый интерес и отклик у публики вызвали рассказы сына артиста Глеба Пускепалиса — достойного продолжателя дела своего отца. Глеб поделился воспоминаниями о съемках фильма "Простые вещи" и "Как я провел этим летом", которые сделали Сергея Пускепалиса знаменитым.

Вопросы зрителей вышли за рамки биографии Сергея Пускепалиса. Участников встречи интересовали общие вопросы, связанные с ролью культуры в условиях военного и идейного противостояния. Эдуард Бояков и Захар Прилепин предложили свое видение проблемы.

Захар Прилепин:

Высокие образцы культуры всегда и везде насаждаются сверху. Они не должны находиться в конкуренции с массовой поп-культурой. Но у нас все построено на рыночной схеме. И это неуважение к национальной культуре России. Такие процессы должны быть в прямом ручном управлении Царя. Кем бы он ни был — императором, генеральным секретарем или президентом. Не так много в России сегодня деятелей культуры, которые поддерживают Донбасс. Нас всего несколько человек. И не замечать этих людей не давать им званий, на основании того, что они не соответствуют бюрократическому регламенту — неправильно. Лично Царь решает такие вопросы. Все остальные институции на это не работают.

Эдуард Бояков:

Вертикаль — неизбежная часть системы. Сегодня вертикальная пирамида разрушена. Нет института экспертизы. Поэтому даже если у государства появляется запрос на патриотический художественный проект, то он выстраивается по той же рыночной схеме. Пример — Шаман. Публика любит Сергея Лазарева и Филиппа Киркорова. Но они не подходят на эту роль. И тогда появляется Шаман — по стилю нечто среднее между Лазаревым и Киркоровым, но при этом патриот. И выстраивается такая перспектива: после того, как мы победим, мы пошлем Шамана на Евровидение. Но это ошибка. Чтобы избежать ее, надо создавать институты экспертизы, состоящие из профессионалов, экспертов, которые формируют критерии и определяют уровень оценки художественных явлений.

На нескольких площадках фестиваля состоялись встречи со священнослужителями и светскими носителями православной идеи. Что закономерно: православие является неотъемлемой частью русской традиции. Протоиерей Василий Гелеван назвал свой диалог со зрителями "Вместе с нами ангелы". Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала "Фома", профессор МГИМО посвятил свое выступление чрезвычайно актуальной теме традиционных ценностей.

Владимир Легойда:

Дискурс традиционных ценностей вдруг стал важным и популярным. Но нередко происходит так, что за разговорами теряется смысл. Приведу пример: на Петербургском экономическом форуме тоже была заявлена эта тема — почему-то вместе с темой искусственного интеллекта. И я в своем выступлении сказал, что необходимо не просто произносить словосочетание "традиционные ценности", но и конкретизировать — что под этим подразумевается. Однако модератор меня остановил. И высказал опасение, что такой поворот разговора может вызвать нежелательные "споры о России". А я вспомнил, что отец Александр Шмеман (священнослужитель православной церкви в Америке) считал спор о России — одним из постоянных измерений русской истории. Способность к саморефлексии, поиск ответа на вопрос — кто мы… В течение последних 30 лет мы на него отвечали несвойственными нам смыслами. И ничего не получилось.

Владимир Легойда прокомментировал ситуацию с передачей Троицы Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру. Возвращение иконы в храм вызвало тогда полемику в прессе. Легойда рассказал, как в разговоре с неким студентом обнаружил, что молодой человек не только не в курсе этой полемики, но даже не знает о существовании иконы. А имя Андрей Рублев для него — это имя … теннисиста. Эта история — иллюстрация к проблеме утраты истинных ценностей, важнейшей из которых для русских людей является православие.

На площадке "Лесная" состоялась презентация литературно-художественного альбома "Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом". Книгу представили соавторы — Эдуард Бояков и Михаил Розанов, а также диакон Даниил Булычев.

Большую аудиторию собрала лекция Алексея Чадаева, политолога, блогера, философа. Полемичный заголовок его лекции "200 миллионов русских к 2100 году как стратегическая цель" вызвал сочувствие у гостей фестиваля. Чадаев раскрыл перед слушателями свое видение демографической проблемы.

Нынешний год — 225-я годовщина со дня рождения Пушкина, незримого хозяина усадьбы Захарово. Этой юбилейной дате посвятили свои выступления поэт Мария Ватутина, солистка Новой оперы сопрано Ольга Терентьева, поэты Алексей Шмелев, Софья Юдина, Вадим Месяц. Стихи, романсы на стихи Пушкина, посвящения поэту — все это гармонично вплелось в мир усадьбы Захарово, где великий русский поэт провел свое детство, где учился русскому языку, впитывая в себя мифы, сказки, песни, составляющие корневую основу национальной культуры.

Русский культурный код — важнейшая тема фестиваля. Почувствовать и, тем более, разгадать его невозможно без визуального воплощения. Этой теме была посвящена интереснейшие встречи с художниками и дизайнерами Василисой Гончаровой, Дмитрием Карповым и Никитой Лукинским.

Большая программа для детей и подростков на площадке Лукоморье привлекла не только малышей, но и взрослых. Здесь показали "Сказку о золотом петушке", "Сказку о рыбаке и рыбке", пели песни, рассказывали сказки. Прошла встреча с композитором Наталией Княжинской.

Значительный интерес вызвала лекция Анны Тепловой "Ценность семьи в житиях русских святых", проникновенный концерт Елены Фроловой "Летел голубь", презентация книги Наталии Москвитиной "Папина дочка. Путь от отца земного к Отцу небесному".

Концертные ансамблевые программы были разнообразны по стилю и настроению. Трогательные "Песни родной земли" ансамбля "Веретенце" сменялись зажигательными латиноамериканскими ритмами в исполнении питерской команды Tres Muchachos & Companeros, а русские фольклорные шедевры Таисии Краснопевцевой и Сергея Старостина с участием Андрея Березина и Владимира Волкова соседствовали с драйвом нижегородской рок-группы "Лампасы". Финалом концертной программы стало экзотическое выступление бурятской группы "Намгар". Все это было художественным доказательством того, что традиция не сводима к одному этносу. Замечено: понять традицию другого народа может лишь тот, кто владеет своей собственной. А поддержка своей национальной традиции всегда реализуется в контексте интереса к корневой культуре других народов.

Кульминацией программы стал спектакль Нового Театра "Анна Ревякина. Во имя Отца…". "Во имя Отца…" — репертуарный спектакль Нового Театра из цикла Поэзия. doc. Его героиня — донецкая поэтесса Анна Ревякина, чья драматическая биография и стихи стали основой для создания поэтического представления с участием самой поэтессы, народного артиста России Валентина Клементьева и заслуженной артистки Евдокии Германовой. Публика приняла это яркое театральное высказывание с воодушевлением. В финале зрители встали с мест и поблагодарили поэта и артистов настоящей овацией.

Как обычно на фестивале было множество способов попробовать себя в традиционных видах прикладного искусства и творчества. Можно было покружиться в хороводе, поиграть в кубари и закрутиху, встать на ходули, научиться плести венки при помощи Екатерины Сиркен. Плетение венков имело такой успех, что на протяжении всего фестивального дня можно было видеть гостей в красивейших венках из ольхи и разнообразных растений.

Самой неожиданной площадкой стала территория, которую организаторы назвали "Песни у реки". Две музыкальные интерактивные затеи, которые сложно отнести к какому-то определенному жанру, оказались настоящими хитами нынешней "Традиции": Народный хор и "Победный хор" п/у Ульяны Меньшиковой. Гости фестиваля охотно вливались в импровизированное хоровое пение. Профессиональным запевалам стоило только начать, как песню подхватывали десятки людей. Казалось, что совместное исполнение известных песен — старинных, народных, советских, патриотических, духоподъемных и лирических — это то, чего современным людям не хватает, в чем они нуждаются. Ведь именно потому массовая песня в советские времена была столь популярна, что она продолжила традицию народного хорового пения, издавна бытовавшую в русской культуре.

Фестивальная программа завершилась поздним вечером. Гости благодарили организаторов за праздник, в котором все было настоящим, родным, проникнутым любовью к своей земле, своей культуре, своей традиции.

Расставались с пожеланием встретиться год спустя на 10-м юбилейном фестивале.