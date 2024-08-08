"Друзья, прекрасен ли ваш союз?"

Письма и жалобы стали заменой литературному таланту?

8:32 Your browser does not support the audio element. Культура

В начале 2024 года литературную общественность ненадолго заинтересовала новость о создании некоего "Союза 24 февраля": программный манифест объединения подписали шестнадцать писателей, поэтов и критиков, фамилии которых, впрочем, мало кому известны среди широкого круга российских читателей.

Фото: unsplash.com by João Silas, PDM

Литераторов "союза" объединили общие декларации, что "писателей, занявших позицию государства, издательства третируют, перед ними закрылись двери журналов, в которых они прежде печатались, книжных ярмарок и фестивалей, телевизионных передач и радиостанций, где они прежде выступали". Координатором движения объявил себя архангельский литературный критик Андрей Рудалёв.

Среди подписантов манифеста и участников новой организации не оказалось по-настоящему известных поэтов и писателей-патриотов, таких, например, как Захар Прилепин, Александр Проханов, Юрий Поляков, Юнна Мориц, Сергея Лукьяненко, а также тех, кто ещё в феврале 2022-го, а не через два года, подписал опубликованное в "Литературной газете" "Обращение писателей России по поводу специальной операции нашей армии в Донбассе и на территории Украины".

Как обращает внимание питерский публицист Анастасия Миронова, "люди, вошедшие в "Союз 24 февраля", лично не выпустили пока книг про Донбасс и патриотизм. Только поэты написали. Прозаики, решившие переделывать рынок в пользу патриотических авторов, сами пока не написали патриотических романов. Не смогли или не сочли нужным. Но уже организовали союз".

В то время как не входящий в подобного рода "союзы" тот же Захар Прилепин создал такие произведения как "Не все попадут в ад", "Ополченский романс", "Всё, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны. 2013-2021".

Первой акцией "Союза 24 февраля" стало открытое письмо оргкомитета с предложением о переводе книжной индустрии и литературы из ведения Минцифры России в Министерство культуры. Это снова было обосновано "патриотическими" соображениями: "В результате политики, проводимой чиновниками Минцифры, к примеру, "статусные" литераторы, которым на протяжении долгих лет покровительствовало ведомство, уже с 2014 года демонстрировали свою антироссийскую позицию, а с февраля 2022 года просто объявили себя врагами нашей страны", — говорится в послании.

По сути, "Союз 24 февраля" этим открытым письмом дезавуировал себя и свои намерения, включившись в межведомственную борьбу за сферы влияния. Тем более, что именно усилиями Минцифры представители "союза" получают государственную поддержку. Так, в 2023–2024 гг. несколько российских издательств получили субсидии из федерального бюджета на выпуск книг, вошедших в "союз" Германа Садулаева, Вадима Левенталя, Павла Крусанова. Кроме того представители "Союза 24 февраля" неоднократно выдвигались, входили в длинные и короткие списки, а также становились лауреатами литературных премий, присуждаемых при поддержке Минцифры России. В частности, Ольга Андреева — лауреат национальной премии прессы "Искра", Павел Крусанов и Илья Малышев — финалисты премии "Большая книга". Сборник рассказов Вадима Левенталя вошел в длинный список Национальной литературной премии "Большая книга" 2024 г. Поэт Анна Долгарева, писатель Павел Крусанов, писатель, поэт и публицист Дмитрий Филиппов в разные годы становились лауреатами Волошинской премии, премии года журналов "Дружба народов" и "Октябрь", российско-итальянской премии "Радуга", присуждаемых при поддержке Минцифры России.

Складывается впечатление, что участники "Союза 24 февраля" не способны самостоятельно заинтересовать читателей своим творчеством, публикуя свои "произведения" исключительно при государственной поддержке и за счёт неё же участвуя в премиях разного уровня.

Вслед за Минцифры члены союза ополчились и на книгоиздателей. Андрей Рудалёв опубликовал и разослал во властные и силовые структуры десятистраничный "Доклад о монополии, сложившейся на рынке издания и распространения книг", суть которого сводится к тому, что российский книжный рынок якобы большей частью подконтролен издательским структурам предпринимателя Олега Новикова. На доклад обратил внимание депутат Госумы Анатолий Грешневиков, переславший его зампреду Правительства Татьяне Голиковой.

"…Группа компаний Новикова контролирует более половины, а в некоторых сегментах более 90 процентов рынка на этапе пути книг от автора к читателю", — пишет парламентарий и акцентирует внимание на том, что среди авторов, которых якобы продвигает "монополия Новикова", признанные иноагентами Д. Быков, Л. Улицкая, В. Сорокин, Д. Глуховский.

Однако депутат Грешневиков почему-то не упомянул, что издательства "Эксмо", АСТ, входящие в "империю Новикова", владеют правами и активно выпускают книги Захара Прилепина, Дарьи Донцовой, Юрия Полякова, Сергея Лукьяненко, Дарьи Дугиной, Анны Долгаревой, Константина Малофеева, Тихона Шевкунова и других писателей, занимающих патриотические позиции, сборник новой русской фронтовой поэзии "ПоэZия русского лета", серии "Библиотека Победы" и "Время Z". В последние годы издательство "Эксмо" увеличило продажи связанных с патриотизмом, историей и военным искусством книг на 15%. Издательская группа "Азбука-Аттикус" (входит в "Эксмо-АСТ") повысило в 2023 году тиражи произведений категории "военное дело" и "история" на 27%.

А Федеральная антимонопольная служба, куда Рудалёв также направил свой "доклад", ответила, что "информация, изложенная в обращении, не позволяет сделать вывод о наличии в действиях каких-либо лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства", поэтому ФАС России принимает решение об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Так и хочется сказать, перефразируя Пушкина: друзья, так ли уж прекрасен ваш союз? Тем временем, его члены продолжают фонтанировать идеями. Только за последние недели они предложили министру обороны Андрею Белоусову возродить Военное издательство, книжную сеть "Военная книга" и передать в Минобороны журнал "Знамя".

Увы, все это очень напоминает ситуацию, когда писатели и поэты, не снискавших известности на литературной ниве, решили использовать специальную военную операцию в своих собственных интересах. Согласитесь, в сложные для Родины времена отечественные писатели обычно демонстрировали свой патриотизм и талант не в письмах в жанре доноса, а в стихах и прозе, которые задели бы за живое читателя.

"Писатели объединились, чтобы бороться с либеральной монополизацией рынка, — пишет по этому поводу Анастасия Миронова. Но на практике выглядит так, что они решили этот рынок монополизировать под себя. И вошли в этот союз очень странные люди".

По мнению публициста, если бы представители новоявленной организации хотели вернуть литературному процессу жизнь, начали бы дискуссию, организовали круглые столы, публичные споры. Но ничего этого нет. Есть только жалобы, которые рассылаются во всевозможные инстанции.