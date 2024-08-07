Фестиваль "Традиция" пройдет в девятый раз

7:27 Your browser does not support the audio element. Культура

24 августа в усадьбе Захарово (музей-заповедник А. С. Пушкина) при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации Одинцовского городского округа Московской области пройдет девятый по счету ежегодный литературно-музыкальный фестиваль "Традиция".

Фото: Пресс-служба Нового театра

"Традиция" была инициирована режиссером Эдуардом Бояковым и писателем Захаром Прилепиным, которые продолжают оставаться идейными и эстетическими хедлайнерами фестиваля.

Усадьба Захарово — то, что называется "гений места". Здесь Александр Пушкин провел свое детство — именно в этот период и в этом месте были заложены те ключевые национальные основы, которые реализовались затем в творчестве великого русского поэта. На зеленых аллеях усадебного парка, на берегу живописного пруда, снова встретятся те, для кого русская традиция жива — в национальном колорите, красках музыки и мелодиях стихов, текстах, обычаях, говорах и костюмах. Важно, что концепция фестиваля "Традиция" не только не противопоставляет традиционное и современное искусство, а находит оптимальный способ сделать их интересными друг другу и зрителям.

Семейный фестиваль "Традиция" — событие, которого ждут весь год настоящие ценители искусства всех возрастов. На один день усадьба Захарово превращаются в культурную "Мекку" под открытым небом, где в разных уголках великолепного природного парка происходят разнообразные события: музыкальные и поэтические представления, литературные встречи, исторические и философские лекции.

Ежегодно фестиваль собирает до 15 000 гостей из Москвы, Подмосковья и других регионов России, объединяя тех, кому интересна история культуры, искусства, страны. Каждый год организаторы составляют новые программы, переосмысливая взгляд на традицию, чтобы под разными углами показать современность и вместе с тем вечность тех ценностей, которые составляют основу русской культуры — связь времен и поколений.

Фестиваль ведет свою историю с 2016 года. В его работе в разные годы принимали участие выдающиеся писатели, поэты, философы, общественные деятели, артисты, музыканты, в их числе Александр Дугин, Захар Прилепин, Инна Желанная, Варвара Котова, Сергей Старостин, Таисия Краснопевцева, Сергей Шаргунов, Леван Васадзе, Павел Басинский, протоиерей Артемий Владимиров, Анна Ревякина, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Евгений Фатеев, Людмила Семеняка, Светлана Немоляева и многие другие.

24 августа "Традиция" соберет множество разнообразных мероприятий: это концерты, спектакли, лекции, беседы, презентации, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Гостей фестиваля ждут ярмарка и лавки с традиционной домашней едой.

С 12 часов дня до позднего вечера на площадках парка будут работать мастера культуры и молодые исполнители, в том числе: Эдуард Бояков, Захар Прилепин, иерей Павел Островский, группы Намгар, Лампасы, TresMuchachos & compaňeros, музыканты Сергей Старостин, Таисия Краснопевцева, Елена Фролова, Елена Терентьева, композитор Наталия Княжинская, ансамбль Веретенце и Победный хор под управлением Ульяны Меньшиковой и солист Сергей Москальков, протоиерей Василий Гелеван, фотохудожник Михаил Розанов, философы Андрей Коробов-Латынцев и Алексей Чадаев, поэты Анна Ревякина, Софья Юдина, Алексей Шмелев, Мария Ватутина и прот. Сергий Красников, эксперты в сфере дизайна Дмитрий Карпов и Сергей Лукинский, телеведущая Наталия Москвитина, создатель ансамбля Веретенце Елена Краснопевцева, педагог и этнолог Анна Теплова, а также разнообразные мастер-классы, хороводы и кадрили, кожевенные и бусодельные мастерские и многое другое.

Эдуард Бояков, режиссер, художественный руководитель Нового Театра, инициатор проведения фестиваля:

"Традиция" — фестиваль, с уникальной атмосферой, которая объединяет разных людей вместе через интерес к нашей истории, русскому искусству, русской культуре. В каждой постановке, танцевальной программе, музыкальном фрагменте внимательный зритель увидит, услышит, почувствует дыхание времени, того, как русская традиция течет и развивается. Меняется время, меняются обстоятельства. И 2014, и тем более, 2022 год, когда произошли ключевые события в политической жизни страны, запускали новую повестку. Сегодня нужно идти дальше: фиксировать, переводить традиционалисткую повестку из маргинального статуса в официальный мейнстрим. Тогда и артисты, и публика начнут воспринимать это как что-то совершенно наше, естественное. Правда, и здесь кроется опасность — что это станет скучным. Когда традиция в загоне — она жива: как русская церковь, которая сохраняла страстность во время репрессий. И совсем другое дело, когда иерархам церкви можно стоять на официальных мероприятиях рядом с политическими лидерами. Победить это можно только огнем. В такие моменты, когда традиция становится официальной идеологией, на первый план выходит развитие, актуализация. Надо менять стиль, менять язык. Смена формы должна происходить при сохранении смыслов. Традиция не просто не идентична консерватизму — она противоположна ему. Как ни парадоксально звучит, но спасти традицию может только авангардное течение творческого мышления. И вот тогда традиция станет живой.

В нынешнем фестивале примут участие наши талисманы — Таисия Краснопевцева, Сергей Старостин. Выступят философы Андрей Коробов-Латынцев, Алексей Чадаев. Покажем кое-что из этнических опытов наших соседей, хотя фестиваль "Традиция" не изменяет русскости. Захар Прилепин откроет фестиваль своим сообщением на тему "Как жить дальше?" Мы вспомним наших ушедших единомышленников и друзей — будет беседа, посвященная Сергею Пускепалису. И Даша Дугина — конечно, всегда с нами.

Захар Прилепин, писатель, инициатор проведения фестиваля

Родня! Товарищи добрые, сестры ненаглядные. Как и девять лет назад — "Традиция" находится в самом центре, в самой сердцевине русской культуры и русского бытия. Обращенные на тысячу лет вглубь, собравшиеся здесь, на фестивале — на шаг впереди всех самых "новомодных" и оседлавших "тренды". Ждём вас. В память о Даше золотой. Во славу русского будущего. За мир после победы!

Ссылка на официальный сайт фестиваля "Традиция"