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Александр Приходько

Живая история Африки — в Москве презентовали книгу о становлении Ганы

Культура

В институте Африки Российской академии наук, при поддержке Центра народной дипломатии, было презентовано русскоязычное издание автобиографии Джона Драмани Махамы, экс-президента Ганы и заметной фигуры в современной политической жизни страны.

Живая история Африки — в Москве презентовали книгу о становлении Ганы
Фото: Пресс-служба Центра народной дипломатии

В презентации приняли участие гости из Ганы во главе с автором книги, представители российской Госдумы, РАН, Центра народной дипломатии и других организаций, активно развивающих сотрудничество России и Африки.

Сегодня, когда Россия и страны Африки неуклонно сближаются, ведомые общими интересами и ценностями, вышедшая на русском книга Джона Драмани Махамы, озаглавленная "Мой первый переворот и другие правдивые истории потерянных десятилетий Африки", имеет все шансы снискать интерес не только среди учёных-африканистов, но и у самого широкого круга российских читателей.

Торжественная презентация книги состоялась в рамках юбилейных мероприятий Российской академии наук, которая в этом году отмечает свое 300-летие. Вице-президент РАН Степан Калмыков в своём выступлении подчеркнул, что за последние годы Академия стала мировым научным лидером в области африканизма:

"В структуре РАН действует институт Африки — старейший в России исследовательский и экспертный центр, занимающийся исследованием развития африканского континента, — отметил он. — Презентация книги Джона Драмани Махамы "Мой первый переворот" — важнейшая веха в истории российской африканистики. Эта книга является своего рода историческим документом, повествующим о важнейшем периоде самоопределения Ганы".

Главным инициатором перевода и российского издания книги стал руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Гана, депутат Госдумы Дмитрий Савельев, на презентации отметивший значимость не только политической деятельности, но и разнообразного яркого жизненного опыта Джона Махамы, отец которого стоял у истоков независимости Ганы. Детство будущего политика и писателя пришлось на первые десятилетия самоопределения освобождённой страны, а потому история взросления в книге Джона Махамы нераздельно переплетается с живой историей родины, процветанию которой он посвятил свою жизнь. Подчеркнул Дмитрий Савельев и то, что Джон Махама является давним и искренним другом России. Историк по образованию, он ещё в советское время выбрал для прохождения аспирантуры Институт общественных наук в Москве, где защитил диссертацию на кафедре социальной психологии.

Для Джона Драмани Махамы этот визит в Россию стал уже третьим — во время обучения в Москве он был свидетелем непростой эпохи начала перестройки, а позднее выстраивал взаимодействие с Россией в должности вице-президента и президента Ганы.

"Я очень рад снова оказаться здесь, в моем любимом городе Москве, которая очень изменилась с тех пор, как я был молод, и стала еще красивее, — признаётся Джон Махама. — Моя книга впервые была опубликована на португальском языке, а вот теперь вышла и на русском, и таким образом стала доступна моим российским коллегам и друзьям".

Автор особо подчеркнул, что рад показать русскоязычным читателям Африку такой, какой он сам её видит.

"Для всего африканского общества Россия — важный партнер", — заключил Джон Махама.

Дал он свои наставления и обучающимся в России африканским студентам, посоветовав им всегда стремиться к большему, сохраняя в сердце добро и внимание к людям.

Инициативу межпарламентской группы дружбы Россия-Гана по изданию книги африканского деятеля активно поддержал Центр народной дипломатии. Его руководитель Наталия Красовская констатировала, что книга Джона Махамы — важнейшее личное свидетельство выстраивания взаимодействия общества и власти в странах Африки, что и сегодня является насущным вопросом для континента.

"Эта книга имеет совершенно особое значение, так как она является отражением живой ткани истории, — говорит Наталия Красовская. — Это очень глубокий и заинтересованный взгляд на события, которые меняют жизни миллионов".

Указала руководитель ЦНД и на особую актуальность издания книги в связи с происходящими в мире процессами, а также выразила надежду на то, что Россия и страны Африки в дальнейшем вместе пойдут по пути свободного и независимого развития.

Стоит отметить, что и политическая, и литературная деятельность Джона Драмани Махамы имеет своё продолжение. Сейчас он не только участвует в предвыборной гонке в Гане, где уже в декабре состоятся президентские выборы, но и пишет продолжение биографии, в котором расскажет о своей яркой политической карьере. Возглавив государство после смерти предшественника в 2012 году, Джон Драмани получил поддержку сограждан на выборах, а отработав первый президентский срок, уступил должность сопернику, оставшись, тем не менее, уважаемой и значимой политической фигурой в республике. Так что, не исключено, что в обозримом будущем этот харизматичный политик, писатель и друг нашей страны посетит Россию не только с презентацией продолжения своей книги, но и с официальным государственным визитом.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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