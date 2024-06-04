В Театре Эстрады прошла премьера LA'Театра "Две дамочки в сторону севера"

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LA'Театр Вадима Дубровицкого представил премьеру спектакля "Две дамочки в сторону севера" с Еленой Ксенофонтовой и Анной Якуниной в главных ролях.

Фото: Пресс-служба Lа`Театра Вадима Дубровицкого

Премьера спектакля "Две дамочки в сторону севера" по пьесе французского драматурга Пьера Нотта была с успехом представлена на сцене театра Эстрады 31 мая и собрала аншлаг. Большинство зрителей сошлись во мнении, что увиденное — больше, чем театральная постановка. На протяжении двух с половиной часов публика, не отрываясь, наблюдала за исповедью двух дамочек, роли которых исполнили Анна Якунина (старшая сестра, Аннетта) и Елена Ксенофонтова (младшенькая, Бернадетта).

Проделанную актрисами работу можно оценить как мастерство высшей пробы: как только начинается спектакль, теряется ощущение, что вы смотрите на Елену и Анну, которых не раз видели на экране, запомнили и полюбили за другие роли и жанры. Нет, с первой же сцены чувствуется, что "эти дамочки явно родственницы", воистину сёстры. То, как они "кусаются" исподтишка, как они помогают справиться друг другу с душевными и физическими недугами, какими взаимно целительными оказываются друг для друга — восхищает и в очередной раз обращает зрительский взор к тому, что семья — это нечто большее, чем общие папа и мама. Становится абсолютно незначительным, кто был прав в бесконечных словесных перестрелках, когда вы вместе, держась за руки, висите над обрывом.

Музыка спектакля, которую написал Артём Ким — равнозначима главным героиням. Музыканты, аккуратно ведущие нить повествования, подчеркивающие главное и разъясняющие звуками "непонятное", заслуживают отдельных фразеологических аплодисментов. То, как решен музыкальный ряд не вызывает вопросов: кажется, что только так и возможно. На протяжении всего спектакля у края сцены расположился живой оркестр — клавиши, саксофон, контрабас. Когда Аннета обращается к музыкантам, чтобы спеть своей сестре, или Бернадетта наигрывает мелодию из детства — вы видите трёх человек, играющих на музыкальных инструментах. Когда же идёт действие — их нет, есть только музыка. Истинный профессионализм, достойный восхищения — важные, ценные, необходимые ингредиенты комбинируются и рождают неповторимое блюдо.

Отдельного внимания заслуживает сценография Семёна Пастуха. Она решена лаконично и стильно. Ничего лишнего и специально придуманного — декорации плавно перетекают одна в другую, и, будучи полностью захваченным актерской игрой, совершенно не замечаешь, как из крематория оказываешься в баре, из бара в автобусе, из автобуса на кладбище… Графичность декорации и её движения как будто контурно ограняет внутренний мир двух дамочек и изолирует их от мира внешнего. Ведь, действительно, переживая потерю близкого — вы изолированы. Горечь утраты невозможно разделить на двоих, но, когда вас двое, можно быть рядом и по очереди тампонировать разверстую дыру внутри друг другу взаимной поддержкой.

"Две дамочки в сторону севера" — это откровение. То, о чём не принято говорить в слух. Потому что невозможно выразить боль от утраты словами. Пьер Нотт выразил, Вадим Дубровцкий отразил, актрисы прожили, зритель поверил, что шанс на прощение, исцеление и воссоединение есть у каждого.

Вадим Дубровицкий, режиссер спектакля, художественный руководитель La`Театра:

"Ни один спектакль не давался так трудно и не делался так долго. Эта пьеса не уступчива, и когда тебе кажется, что ты уже понял ее, она ускользает и становится еще более загадочной… Две актрисы, совпавшие в этом спектакле-единственно-возможный дуэт! Талантливы-да! Профи-безусловно! Но есть в них обеих еще и личная, каждой из них, загадка, которую они аккуратно растворили в своих героинях. Работа с ними — счастье! Этот спектакль придется по душе не всем. Но мы были к этому готовы. Черная по жанру и очень светлая по сути комедия. А может быть не комедия… Приходите!"

Елена Ксенофонтова, актриса театра и кино:

"Сложно давать какие-либо комментарии: мы сыграли только один раз. Но даже уже после первого спектакля многие вещи становятся понятными. Вообще, удивительна реакция зала. Он разделился на два лагеря: на тех, кто абсолютно не принимает эту историю, не понимает и не хочет понимать, кому не близка тема, эстетика, жанр и на тех, кто в абсолютном восторге, в каком-то странном состоянии переосмысления своей жизни, себя, мира после просмотренного. Мне много пишут, звонят, рассказывают о своих впечатлениях. Это очень интересно слушать. Пьеса наисложнейшая. Вся на ребусах. Мы год репетируем и до сих пор разгадываем, что уж говорить о зрителе, который пришёл впервые. Более того, есть ещё один капкан: она не совсем линейная, история построена на флэшбэках. Когда это кино, спасает монтаж. Когда это происходит в театре, требуется определенная степень концентрации со стороны зрителей. Для меня это колоссальный опыт. Я очень хочу, чтобы наша история жила. Думаю, что спектакль будет трансформироваться с течением времени и это правильно, потому что только на зрителях можно апробировать, понять и свериться в точностях и не точностях. Я считаю, что это достойная работа. Опыт работы над пьесой дал мне очень много и с человеческой, и с профессиональной точки зрения: мне теперь ничего не страшно. Я могу только признаваться в любви всем, кто участвовал в создании этого спектакля: моей любимой партнерше и режиссеру, и композитору, и балетмейстеру, и музыкантам, и ребятам балета и всем, всем, кого вы не видите, кто за кулисами и помогает нам. Это был и есть колоссальный труд. Играть этот спектакль — определенное и физическое, и моральное испытание. Тем не менее, я счастлива!"

Анна Якунина, актриса театра и кино:

"Премьера для артиста — самый страшный день. Нам было не просто. Не так много было репетиций для такого сложнейшего материала. Могу сказать одно: прикоснуться к нему для артиста — счастье. У нас впереди ещё много работы над этим спектаклем. Возможно, мы будем ещё что-то менять, добавлять своим героиням. Очень непростая история. Вовсе не значит, что каждому она должна понравиться, но это очень красивые, поэтичные тексты. Я счастлива и благодарна режиссеру Вадиму Дубровицкому, своей партнёрше Леночке Ксенофонтовой, нашим великолепным музыкантам. Благодарю всю команду, с которой мы прошли этот трудный путь. С Богом нам и долгой жизни нашему спектаклю".

Артём Ким, композитор:

"Музыка создавалась во время репетиций — вместе с режиссёром, актрисами и музыкантами. Тщательно выверяли моменты вступления, эмоциональных "подъёмов" и "спадов". Художественной целью было создание особой атмосферы, в которой не только речь актрис, но их жесты, взгляды, даже дыхание становилось музыкой. При таком способе сочинения музыкальной ткани спектакля, композитор — постоянный участник репетиционного процесса, этим и интересен театр".

Создатели спектакля

Режиссер-постановщик: Вадим Дубровицкий

Сценография: Семен Пастух

Композитор: Артем Ким

Художник по костюмам: Мария Данилова

Художник по свету: Тарас Михалевский

Балетмейстер: Альбертс Албертс

Артисты

Елена Ксенофонтова

Анна Якунина

Дата премьеры: 31 мая 2024 года.

Следующая дата спектакля: 20 июня 2024 года.

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