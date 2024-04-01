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Анжела Якубовская
В Москве у Михайловского сада появился памятник актёру Михаилу Ульянову: монумент стоит около станции "Павелецкая"

Народному артисту Михаилу Ульянову установили памятник

7:21
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В День театра 27 марта у Михайловского сада, который расположен между улицами Бахрушина и Татарская неподалеку от станции метро "Павелецкая" появился новый "хозяин".

Народному артисту Михаилу Ульянову установили памятник
Фото: Pravda.Ru by Анжела Якубовская

В 1898 году этот кусок земли и усадьбу, расположенную на участке, приобрёл московский купец-промышленник Митрофан Михайлов. Митрофан Фёдорович был известным благотворителем и меценатом, он жертвовал большие суммы нуждающимся. В 1916 году Михайлов умер, после революции его усадьба была национализирована, но парку оставили название Михайловский. Теперь он по праву будет носить это название благодаря еще одному важному событию: в парке состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся актёру Михаилу Ульянову.

Михаил Ульянов был советским и российским актёром, режиссёром, педагогом и общественным деятелем. Его фильмография насчитывает более шестидесяти ролей в кино. Михаил Александрович был неординарным актером, роли, которые он сыграл, невозможно переиграть. Его герои обладали невероятной жизненной убедительностью. Признание актёр получил не сразу, но зато когда оно пришло, за Ульяновым прочно утвердилась слава человека талантливого и глубокого.

Порой Ульянова упрекали в некоторой одноплановости, на сцене и в кино он двадцать два раза сыграл маршала Георгия Жукова, но если пристальнее посмотреть на диапазон его образов, то можно с уверенностью сказать, что такие разнообразные и противоречивые роли мало кому удалось сыграть. Это фильмы "Председатель", "Дом, в котором я живу", "Добровольцы", "Битва в пути", "Простая история", "Без свидетелей", "Освобождение". Одна только трагическая роль сумасшедшего генерала Георгия Чарнота в картине "Бег" чего стоит… В картине "Тема" Ульянов предстал перед зрителями в образе самодовольного и напыщенного писателя. Силой таланта и своим темпераментом актер навсегда покорил сердца зрителей, поэтому его не зря называли героем своего времени.

 

Михаил Ульянов всей душой был предан Вахтанговскому театру, в котором прослужил 57 лет. В течение двадцати лет он возглавлял его в должности художественного руководителя. Дважды избирался председателем Союза театральных деятелей России. Ульянов относился к работе с ответственностью, на которую можно только равняться. Об этом человеке говорили, что он обладал бесценным даром любить и понимать людей, был готов помогать всегда!

На открытии памятника присутствовали директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, народные артисты России Ирина Купченко, Юлия Рутберг, Евгений Князев, заслуженные артисты РФ Александр Павлов, Владимир Вдовиченков.

"Наш театр до этого дня 17 лет пытался установить памятник Михаилу Александровичу, — сказала Ирина Петровна Купченко, — очень горько, что дочь Михаила Александровича, Елена, которая все оставшиеся годы жизни отдала, чтобы этот памятник сегодня здесь стоял, не дожила всего один год. Михаил Александрович был великим актером, я всегда с осторожностью применяю этот эпитет, и не потому, что Ульянов талантливее других, может есть другие, которые лучше. Но не всякому удается стать символом своего времени, в котором он живет, образом эпохи, а Михаил Александрович им стал.

Мне рассказывал скульптор Андрей Владимирович Балашов, что несколько лет назад в студии Грекова был заказ, он делал бюст Георгия Жукова и комиссия, которая должна была принять этот бюст, не принимала, мол, не похож. Скульптор переделывал снова и снова, и все равно не принимали. И наконец кто-то из художников ему подсказывает: "А ты сделай, чтобы он был похож на Ульянова". Скульптор подправил, и комиссия приняла: "Да! Это Жуков!"

Эта история очень показательная, может они видели портрет, может не видели, неважно, дело в том, что подсознательно люди хотели увидеть в бюсте Георгия Константиновича именно полководца. А художественный портрет, что играл Михаил Александрович, это и был художественный портрет Жукова. Он у него был многогранен, в этом портрете сконцентрированы были и характер, и воля, и сила этого человека. Вообще всё, что делал Михаил Александрович в своей жизни, когда он играл Жукова, за его плечами стоял не только Георгий Константинович, за его плечами стояли и Александр Невский, и Юрий Долгорукий, и стояли еще десятки тысяч русских воинов. Понимаете? Этот образ Жукова поднимался до каких-то эпических высот, как, впрочем, всё, что играл Михаил Александрович.

Если он играл любовь, то уж это была любовь по-русски безбрежная и безбашенная, как у того же Митеньки Карамазова и Рогожина. Если он валял дурака, шутил или хулиганил в каких-то ролях, то это все было до гомерического хохота, например, Бригеллу или Черноту в "Беге". Всё, что он делал, было выпукло, отчётливо, ясно и осмысленно. 

 

А как он сыграл в фильме "Частная жизнь" образ начальника, который вышел на пенсию! Тема возрастного кризиса сыграна так скупо, так сдержанно, так умно. Это был действительно великий артист! Когда мы снимались в фильме "Без свидетелей", он всегда меня по дороге подвозил на своей машине, и вот он садится в свою машину, включает зажигание и поехали. Я ему говорю: "Михаил Александрович, так же нельзя, вы подождите, когда машина разогреется". И он отвечал: "Меня никто не ждет пока я разогреюсь". Действительно это было правдой, его никто не ждал пока он "разогреется". То количество обязанностей, которые висели на нем, которые он выполнял трудно передать, эти бесконечные комиссии, в которых он участвовал. Сколько он делал для людей, к нему беспрестанно кто-то шел с просьбой. Сколько раз я говорю ему слова благодарности, потому что квартира у нас только благодаря тому, что ее выхлопотал Ульянов. Сколько еще он выхлопотал других квартир, мест в детских садах, школах, больницах. И в последние годы он работал и играл совершенно больной, у него отказали ноги, но он вставал и играл, потому что не мог подвести. Меня всегда в нем поражало удивительное сочетание несочетаемых качеств характера: казалось такой мужественный, сильный человек, такой брутальной внешности, но до какой степени он был нежный и мягкий. Он был нравственный, целомудренный, чистый. Для своей семьи он всегда останется верным мужем. А в памяти Вахтанговского театра он останется блистательным актером, партнером, надежным товарищем, учителем для многих молодых актеров, которые пришли в театр. Он останется хранителем великих традиций русского театра. Мы всегда его будем помнить и любить"

Над памятником работал народный художник России Андрей Балашов, заслуженный художник России Игорь Бурганов и архитектор Юрий Менчиц. Также работе А. Балашова принадлежит памятник Михаилу Ульянову на его родине в Таре в Омской области и мемориальная доска на доме в Москве, где жил народный артист СССР.

Фото предоставлены автором публикации

Автор Анжела Якубовская
Анжела Якубовская — журналист, сценарист, корреспондент, автор Правды.Ру *
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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